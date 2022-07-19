https://ukraina.ru/20220719/1036644660.html

"Угроза свободолюбивому народу": США считают Китай главным вызовом западным демократиям

США назвали Китай главным вызовом западным демократиям

"Угроза свободолюбивому народу": США считают Китай главным вызовом западным демократиям

Бывший министр обороны США Марк Эспер в ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь назвал Китай - главным вызовом западной демократии, передает РИА Новости

2022-07-19T15:54

2022-07-19T15:54

2022-07-19T15:54

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тайвань

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В время визита на Тайвань Эспер заявил, что от Китая исходит угроза свободолюбивому народу в азиатском регионе и, главным образом, Тайваню.Он отметил, что вооруженные действия России на Украине доказывают, что "автократии продолжают существовать в мире, доставляя неудобства демократиям".По его словам, самый большой вызов демократиям Запада сегодня исходит не из России, а из Китая. Пекин угрожает свободолюбивому народу Тайваня.В США хорошо знают, что Китай является стратегическим вызовом для США, а Тайвань - хорошим другом, которого нужно поддерживать и защищать.Пекин устами официальных представителей МИД КНР неоднократно призывал США и ЕС прекратить любые официальные контакты с Тайванем и перестать поддерживать сепаратистские настроения на острове. Власти КНР также призывают Тайбэй не усугублять напряженность по обе стороны Тайваньского пролива, поддерживая взаимодействие с западными странами. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.

https://ukraina.ru/20220621/1034200318.html

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новости, китай, сша, демократия, тайвань