https://ukraina.ru/20220719/1036644660.html
"Угроза свободолюбивому народу": США считают Китай главным вызовом западным демократиям
США назвали Китай главным вызовом западным демократиям
"Угроза свободолюбивому народу": США считают Китай главным вызовом западным демократиям
Бывший министр обороны США Марк Эспер в ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь назвал Китай - главным вызовом западной демократии, передает РИА Новости
2022-07-19T15:54
2022-07-19T15:54
2022-07-19T15:54
новости
китай
сша
демократия
тайвань
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В время визита на Тайвань Эспер заявил, что от Китая исходит угроза свободолюбивому народу в азиатском регионе и, главным образом, Тайваню.Он отметил, что вооруженные действия России на Украине доказывают, что "автократии продолжают существовать в мире, доставляя неудобства демократиям".По его словам, самый большой вызов демократиям Запада сегодня исходит не из России, а из Китая. Пекин угрожает свободолюбивому народу Тайваня.В США хорошо знают, что Китай является стратегическим вызовом для США, а Тайвань - хорошим другом, которого нужно поддерживать и защищать.Пекин устами официальных представителей МИД КНР неоднократно призывал США и ЕС прекратить любые официальные контакты с Тайванем и перестать поддерживать сепаратистские настроения на острове. Власти КНР также призывают Тайбэй не усугублять напряженность по обе стороны Тайваньского пролива, поддерживая взаимодействие с западными странами. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.
https://ukraina.ru/20220621/1034200318.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, сша, демократия, тайвань
"Угроза свободолюбивому народу": США считают Китай главным вызовом западным демократиям
Бывший министр обороны США Марк Эспер в ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь назвал Китай - главным вызовом западной демократии, передает РИА Новости
В время визита на Тайвань Эспер заявил, что от Китая исходит угроза свободолюбивому народу в азиатском регионе и, главным образом, Тайваню.
Пока я находился на посту министра обороны, главной задачей, которую я поставил перед собой, было убедиться, что вооруженные силы США и наших союзников хорошо подготовлены к эре конкуренции между крупными державами, в которой мы оказались сейчас.
Марк Эспер
Экс-министр обороны США
Он отметил, что вооруженные действия России на Украине доказывают, что "автократии продолжают существовать в мире, доставляя неудобства демократиям".
По его словам, самый большой вызов демократиям Запада сегодня исходит не из России, а из Китая. Пекин угрожает свободолюбивому народу Тайваня.
В США хорошо знают, что Китай является стратегическим вызовом для США, а Тайвань - хорошим другом, которого нужно поддерживать и защищать.
Пекин устами официальных представителей МИД КНР неоднократно призывал США и ЕС прекратить любые официальные контакты с Тайванем и перестать поддерживать сепаратистские настроения на острове.
Власти КНР также призывают Тайбэй не усугублять напряженность по обе стороны Тайваньского пролива, поддерживая взаимодействие с западными странами. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.