https://ukraina.ru/20220719/1036633460.html

Удар по Крымскому мосту, грязные провокации Лондона и козырь Эрдогана - Акопов. Видео

Удар по Крымскому мосту, грязные провокации Лондона и козырь Эрдогана - Акопов. Видео - 19.07.2022 Украина.ру

Удар по Крымскому мосту, грязные провокации Лондона и козырь Эрдогана - Акопов. Видео

Обозреватель "РИА Новости", политолог Пётр Акопов в эфире Украина.ру прокомментировал внутриполитическую ситуацию в США и возможность дальнейшей поддержки Украины Западом, а также рассказал о провокациях властей Британии и политических манёврах Турции:

2022-07-19T13:14

2022-07-19T13:14

2022-07-19T13:14

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нато

сша

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00:48 - Возможен ли сценарий, при котором США могут прекратить поддержку Украины? 01:57 - Глава штаба ВВС Британии Майкл Уигстон назвал условия войны с Россией: Лондон ищет повод для провокации или действует по чьей-то указке?04:07 - Грязная провокация: возможен ли удар по Крымскому мосту? 05:57 - Информационная война: коротка ли враждебная память поколений? 12:35 - Политический манёвр Эрдогана: пойдет ли НАТО на признание Северного Кипра? Напомним, глава штаба Военно-воздушных сил (ВВС) Британии Майкл Уигстон, его слова приводит Sky News, заявил, что нападение России на одну из стран, входящих в Организацию Североатлантического договора (НАТО,) или непосредственно на территорию Британии послужит поводом для военного конфликта Лондона с Москвой. По словам Уигстона, Россия является угрозой для Британии и Европейского союза из-за проведения спецоперации на Украине и в Донбассе. Однако Уигстон отметил, что, несмотря на готовность при необходимости вступить в военный конфликт, Британия надеется, что до этого не дойдёт, и Лондон ограничится мерами сдерживания.

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2022

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