https://ukraina.ru/20220719/1036579116.html

Депутат Бундестага: во имя ослабления России Запад согласен на уничтожение Украины

Депутат Бундестага: во имя ослабления России Запад согласен на уничтожение Украины - 19.07.2022 Украина.ру

Депутат Бундестага: во имя ослабления России Запад согласен на уничтожение Украины

Поставляя оружие на Украину, Запад во главе с США и Великобританией надеется на то, что война на истощение ослабит Россию, и для достижения этой цели готов пожертвовать жизнями десятков тысяч человек и уничтожением Украины. Такое мнение выразила депутат парламента ФРГ Севим Дагделен в опубликованном 17 июля интервью китайской газете Global Times

2022-07-19T11:41

2022-07-19T11:41

2022-07-19T12:08

спецоперация

фрг

бундестаг

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запад

оружие

санкции

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По словам германского политика от партии "Левые", поставки всё более крупных партий оружия на Украину и подготовка на Западе военнослужащих киевского режима повышают риск перерастания нынешнего военного конфликта в Третью мировую войну. По её словам, две трети населения Германии разделяют эту озабоченность.Дагделен также подвергла критике экономические санкции ФРГ против России.Она призвала к дипломатическим усилиям по завершению конфликта путём переговоров. По словам депутата, в конце марта на российско-украинских переговорах в Стамбуле намечалась такая возможность.После этих переговоров киевский режим отказался от дальнейших дипломатических встреч с российской стороной.

https://ukraina.ru/20220329/1033638980.html

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2022

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фрг, бундестаг, депутат, сша, великобритания, запад, оружие, санкции