Депутат Бундестага: во имя ослабления России Запад согласен на уничтожение Украины - 19.07.2022 Украина.ру
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Депутат Бундестага: во имя ослабления России Запад согласен на уничтожение Украины
Депутат Бундестага: во имя ослабления России Запад согласен на уничтожение Украины - 19.07.2022 Украина.ру
Депутат Бундестага: во имя ослабления России Запад согласен на уничтожение Украины
Поставляя оружие на Украину, Запад во главе с США и Великобританией надеется на то, что война на истощение ослабит Россию, и для достижения этой цели готов пожертвовать жизнями десятков тысяч человек и уничтожением Украины. Такое мнение выразила депутат парламента ФРГ Севим Дагделен в опубликованном 17 июля интервью китайской газете Global Times
2022-07-19T11:41
2022-07-19T12:08
спецоперация
фрг
бундестаг
депутат
сша
великобритания
запад
оружие
санкции
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По словам германского политика от партии "Левые", поставки всё более крупных партий оружия на Украину и подготовка на Западе военнослужащих киевского режима повышают риск перерастания нынешнего военного конфликта в Третью мировую войну. По её словам, две трети населения Германии разделяют эту озабоченность.Дагделен также подвергла критике экономические санкции ФРГ против России.Она призвала к дипломатическим усилиям по завершению конфликта путём переговоров. По словам депутата, в конце марта на российско-украинских переговорах в Стамбуле намечалась такая возможность.После этих переговоров киевский режим отказался от дальнейших дипломатических встреч с российской стороной.
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фрг, бундестаг, депутат, сша, великобритания, запад, оружие, санкции

Депутат Бундестага: во имя ослабления России Запад согласен на уничтожение Украины

11:41 19.07.2022 (обновлено: 12:08 19.07.2022)
 
© commons.wikimedia.org / Olaf KosinskyСевим Дагделен
Севим Дагделен - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
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Поставляя оружие на Украину, Запад во главе с США и Великобританией надеется на то, что война на истощение ослабит Россию, и для достижения этой цели готов пожертвовать жизнями десятков тысяч человек и уничтожением Украины. Такое мнение выразила депутат парламента ФРГ Севим Дагделен в опубликованном 17 июля интервью китайской газете Global Times
По словам германского политика от партии "Левые", поставки всё более крупных партий оружия на Украину и подготовка на Западе военнослужащих киевского режима повышают риск перерастания нынешнего военного конфликта в Третью мировую войну. По её словам, две трети населения Германии разделяют эту озабоченность.
Дагделен также подвергла критике экономические санкции ФРГ против России.

Продление экономической войны означает, что в настоящий момент мы фактически стремимся к экономическому самоубийству, совершаемому правительством Германии

Севим Дагделен
Депутат парламента Германии
Она призвала к дипломатическим усилиям по завершению конфликта путём переговоров. По словам депутата, в конце марта на российско-украинских переговорах в Стамбуле намечалась такая возможность.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 10:12
Тимошенко участвует в переговорах с РФ в СтамбулеЗаместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко присоединился к украинской делегации на переговорах с Россией, которые начались 29 марта в Стамбуле. Соответствующие фото публикуют турецкие СМИ
После этих переговоров киевский режим отказался от дальнейших дипломатических встреч с российской стороной.
 
СпецоперацияФРГБундестагдепутатСШАВеликобританияЗападоружиеСанкции
 
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