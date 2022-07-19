https://ukraina.ru/20220719/1036579116.html
Депутат Бундестага: во имя ослабления России Запад согласен на уничтожение Украины
Депутат Бундестага: во имя ослабления России Запад согласен на уничтожение Украины - 19.07.2022 Украина.ру
Депутат Бундестага: во имя ослабления России Запад согласен на уничтожение Украины
Поставляя оружие на Украину, Запад во главе с США и Великобританией надеется на то, что война на истощение ослабит Россию, и для достижения этой цели готов пожертвовать жизнями десятков тысяч человек и уничтожением Украины. Такое мнение выразила депутат парламента ФРГ Севим Дагделен в опубликованном 17 июля интервью китайской газете Global Times
2022-07-19T11:41
2022-07-19T11:41
2022-07-19T12:08
спецоперация
фрг
бундестаг
депутат
сша
великобритания
запад
оружие
санкции
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По словам германского политика от партии "Левые", поставки всё более крупных партий оружия на Украину и подготовка на Западе военнослужащих киевского режима повышают риск перерастания нынешнего военного конфликта в Третью мировую войну. По её словам, две трети населения Германии разделяют эту озабоченность.Дагделен также подвергла критике экономические санкции ФРГ против России.Она призвала к дипломатическим усилиям по завершению конфликта путём переговоров. По словам депутата, в конце марта на российско-украинских переговорах в Стамбуле намечалась такая возможность.После этих переговоров киевский режим отказался от дальнейших дипломатических встреч с российской стороной.
https://ukraina.ru/20220329/1033638980.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
фрг, бундестаг, депутат, сша, великобритания, запад, оружие, санкции
Депутат Бундестага: во имя ослабления России Запад согласен на уничтожение Украины
11:41 19.07.2022 (обновлено: 12:08 19.07.2022)
Поставляя оружие на Украину, Запад во главе с США и Великобританией надеется на то, что война на истощение ослабит Россию, и для достижения этой цели готов пожертвовать жизнями десятков тысяч человек и уничтожением Украины. Такое мнение выразила депутат парламента ФРГ Севим Дагделен в опубликованном 17 июля интервью китайской газете Global Times