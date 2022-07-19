https://ukraina.ru/20220719/1036571782.html

"Посланники США": Венесуэла обвинила Вашингтон в диверсиях на нефтяных объектах

"Посланники США": Венесуэла обвинила Вашингтон в диверсиях на нефтяных объектах - 19.07.2022 Украина.ру

"Посланники США": Венесуэла обвинила Вашингтон в диверсиях на нефтяных объектах

Лидер парламентской фракции и вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в недавних нападениях на объекты нефтеперерабатывающей отрасли страны отчетливо виден американский след. Об этом он сказал 18 июля в ходе пресс-конференции в Каракасе

2022-07-19T10:05

2022-07-19T10:05

2022-07-19T10:05

новости

венесуэла

нефть

провокации

нападения

сша

николас мадуро

нефтеперерабатывающие заводы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/01/1033100121_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_add12ba0cae75f0c2a577fb978b0f95a.jpg

Политик добавил, что недавняя диверсия на газопроводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela S.A. в штате Монагас демонстрирует, что правительство США не останавливается ни перед чем в своей цели дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.В мае текущего года сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Cardón в штате Фалькон на севере Венесуэлы. В июне стало известно о попытке саботажа на нефтеперерабатывающем заводе Эль-Палито в штате Карабобо. В воскресенье, 17 июля, министр нефти Венесуэлы Тарек Эль Айссами сообщил о новом нападении на газопровод Petroleos de Venezuela S.A., сопровождавшийся пожаром.Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял о причастности к нападениям на инфраструктуру нефтяной и электроэнергетической промышленности в его стране колумбийского лидера Ивана Дуке.

https://ukraina.ru/20220719/1036567890.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венесуэла, нефть, провокации, нападения, сша, николас мадуро, нефтеперерабатывающие заводы