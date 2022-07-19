"Посланники США": Венесуэла обвинила Вашингтон в диверсиях на нефтяных объектах - 19.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220719/1036571782.html
"Посланники США": Венесуэла обвинила Вашингтон в диверсиях на нефтяных объектах
"Посланники США": Венесуэла обвинила Вашингтон в диверсиях на нефтяных объектах - 19.07.2022 Украина.ру
"Посланники США": Венесуэла обвинила Вашингтон в диверсиях на нефтяных объектах
Лидер парламентской фракции и вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в недавних нападениях на объекты нефтеперерабатывающей отрасли страны отчетливо виден американский след. Об этом он сказал 18 июля в ходе пресс-конференции в Каракасе
2022-07-19T10:05
2022-07-19T10:05
новости
венесуэла
нефть
провокации
нападения
сша
николас мадуро
нефтеперерабатывающие заводы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/01/1033100121_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_add12ba0cae75f0c2a577fb978b0f95a.jpg
Политик добавил, что недавняя диверсия на газопроводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela S.A. в штате Монагас демонстрирует, что правительство США не останавливается ни перед чем в своей цели дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.В мае текущего года сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Cardón в штате Фалькон на севере Венесуэлы. В июне стало известно о попытке саботажа на нефтеперерабатывающем заводе Эль-Палито в штате Карабобо. В воскресенье, 17 июля, министр нефти Венесуэлы Тарек Эль Айссами сообщил о новом нападении на газопровод Petroleos de Venezuela S.A., сопровождавшийся пожаром.Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял о причастности к нападениям на инфраструктуру нефтяной и электроэнергетической промышленности в его стране колумбийского лидера Ивана Дуке.
https://ukraina.ru/20220719/1036567890.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/01/1033100121_0:0:854:640_1920x0_80_0_0_5db892a1ef4b766d3d8252ba3fd117a4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венесуэла, нефть, провокации, нападения, сша, николас мадуро, нефтеперерабатывающие заводы

"Посланники США": Венесуэла обвинила Вашингтон в диверсиях на нефтяных объектах

10:05 19.07.2022
 
© pixabayВенесуэла, флаг
Венесуэла, флаг
© pixabay
Читать в
Лидер парламентской фракции и вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в недавних нападениях на объекты нефтеперерабатывающей отрасли страны отчетливо виден американский след. Об этом он сказал 18 июля в ходе пресс-конференции в Каракасе

Это часть политики империализма США: нападение на нефтяные объекты, отправка сюда наемников, некоторые из которых задержаны, а другие осуждены за попытку государственного переворота и убийства в нашей стране. Это посланники правительства США.

Диосдадо Кабельо
Лидер парламентской фракции, вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы
Политик добавил, что недавняя диверсия на газопроводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela S.A. в штате Монагас демонстрирует, что правительство США не останавливается ни перед чем в своей цели дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.

"Такие события должны научить нас тому, что империализм не отдыхает, они хотели бы, чтобы нас растерзали, а мы просили пощады. Этого не будет, потому что этот народ к этому не привык, этот народ не сдается", — заявил Кабельо.

В мае текущего года сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Cardón в штате Фалькон на севере Венесуэлы. В июне стало известно о попытке саботажа на нефтеперерабатывающем заводе Эль-Палито в штате Карабобо. В воскресенье, 17 июля, министр нефти Венесуэлы Тарек Эль Айссами сообщил о новом нападении на газопровод Petroleos de Venezuela S.A., сопровождавшийся пожаром.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял о причастности к нападениям на инфраструктуру нефтяной и электроэнергетической промышленности в его стране колумбийского лидера Ивана Дуке.
Учения Запад-2021 в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
08:27
Госдеп пригрозил Ирану санкциями за несуществующие беспилотники, "улетевшие" в РоссиюОфициальный представитель госдепа США Нед Прайс пообещал, что Вашингтон введет санкции против Ирана, если тот передаст России беспилотники. Такое заявление он сделал 18 июля во время брифинга.
 
НовостиВенесуэланефтьпровокациинападенияСШАНиколас Мадуронефтеперерабатывающие заводы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:08Зеленский начал массовые чистки в СБУ
12:00Хроника событий на Украине на 12:00 19 июля: снаряды НАТО, жертвы ВСУ, изъятие оружия США
11:41Депутат Бундестага: во имя ослабления России Запад согласен на уничтожение Украины
11:40Что уничтожить прежде всего и каковы ключевые задачи перед главным боем - Баранец. Видео
11:31Елена Зеленская приехала в США, чтобы пожаловаться Блинкену на "гуманитарные расходы"
11:00Военный эксперт рассказал, c чем столкнется Россия в случае войны с Польшей на Украине
10:45Киев может получить более дальнобойные ракеты для HIMARS - секретарь СНБО
10:30Военный эксперт рассказал, куда двинутся поляки, когда они зайдут на Западную Украину
10:26МВД РФ объявило в розыск Дмитрия Гордона
10:15"Россию не удалось сокрушить": аналитик из Китая об "эффективности" санкций против РФ
10:05"Посланники США": Венесуэла обвинила Вашингтон в диверсиях на нефтяных объектах
09:58Военный эксперт рассказал, как Россия упустила шанс высадить десант в Одессу
09:53Украинские СМИ сообщили о смерти Русланы Писанки
09:47У нас нет "зонтика". Военный эксперт о том, что реально случилось с крейсером "Москва"
09:40Все украинские обстрелы "родом" из украинского неонацизма
09:20Это как холодильник. Военный эксперт о том, почему Россия осталась без беспилотников
09:05Стало известно, кто представит Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
09:00Хроника событий на Украине на утро 19 июля: популярность Лаврова, кадровая ревизия в СБУ
09:00Экс-премьер Украины рассказал о выгоде для США от поставок оружия Киеву
08:59Обстрел как норма жизни. Чего ждут в Донецке от СВО
Лента новостейМолния