https://ukraina.ru/20220719/1036571782.html
"Посланники США": Венесуэла обвинила Вашингтон в диверсиях на нефтяных объектах
"Посланники США": Венесуэла обвинила Вашингтон в диверсиях на нефтяных объектах - 19.07.2022 Украина.ру
"Посланники США": Венесуэла обвинила Вашингтон в диверсиях на нефтяных объектах
Лидер парламентской фракции и вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в недавних нападениях на объекты нефтеперерабатывающей отрасли страны отчетливо виден американский след. Об этом он сказал 18 июля в ходе пресс-конференции в Каракасе
2022-07-19T10:05
2022-07-19T10:05
2022-07-19T10:05
новости
венесуэла
нефть
провокации
нападения
сша
николас мадуро
нефтеперерабатывающие заводы
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Политик добавил, что недавняя диверсия на газопроводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela S.A. в штате Монагас демонстрирует, что правительство США не останавливается ни перед чем в своей цели дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.В мае текущего года сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Cardón в штате Фалькон на севере Венесуэлы. В июне стало известно о попытке саботажа на нефтеперерабатывающем заводе Эль-Палито в штате Карабобо. В воскресенье, 17 июля, министр нефти Венесуэлы Тарек Эль Айссами сообщил о новом нападении на газопровод Petroleos de Venezuela S.A., сопровождавшийся пожаром.Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял о причастности к нападениям на инфраструктуру нефтяной и электроэнергетической промышленности в его стране колумбийского лидера Ивана Дуке.
https://ukraina.ru/20220719/1036567890.html
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новости, венесуэла, нефть, провокации, нападения, сша, николас мадуро, нефтеперерабатывающие заводы
"Посланники США": Венесуэла обвинила Вашингтон в диверсиях на нефтяных объектах
Лидер парламентской фракции и вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в недавних нападениях на объекты нефтеперерабатывающей отрасли страны отчетливо виден американский след. Об этом он сказал 18 июля в ходе пресс-конференции в Каракасе
Это часть политики империализма США: нападение на нефтяные объекты, отправка сюда наемников, некоторые из которых задержаны, а другие осуждены за попытку государственного переворота и убийства в нашей стране. Это посланники правительства США.
Диосдадо Кабельо
Лидер парламентской фракции, вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы
Политик добавил, что недавняя диверсия на газопроводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela S.A. в штате Монагас демонстрирует, что правительство США не останавливается ни перед чем в своей цели дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.
"Такие события должны научить нас тому, что империализм не отдыхает, они хотели бы, чтобы нас растерзали, а мы просили пощады. Этого не будет, потому что этот народ к этому не привык, этот народ не сдается", — заявил Кабельо.
В мае текущего года сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Cardón в штате Фалькон на севере Венесуэлы. В июне стало известно о попытке саботажа на нефтеперерабатывающем заводе Эль-Палито в штате Карабобо. В воскресенье, 17 июля, министр нефти Венесуэлы Тарек Эль Айссами сообщил о новом нападении на газопровод Petroleos de Venezuela S.A., сопровождавшийся пожаром.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял о причастности к нападениям на инфраструктуру нефтяной и электроэнергетической промышленности в его стране колумбийского лидера Ивана Дуке.