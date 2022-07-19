https://ukraina.ru/20220719/1036534674.html
"Везде одно и то же": Дубовой рассказал, каким вооружением пользуются ВСУ
"Везде одно и то же": Дубовой рассказал, каким вооружением пользуются ВСУ - 19.07.2022 Украина.ру
"Везде одно и то же": Дубовой рассказал, каким вооружением пользуются ВСУ
Украинцы используют западное вооружение на всей линии фронта одно и то же, сказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру
2022-07-19T05:00
2022-07-19T05:00
2022-07-19T05:00
новости
украина
всу
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/48/1034324867_0:4:1187:671_1920x0_80_0_0_25af2b51b31d6cd5b22f8f6c3b47a9a5.jpg
По его словам, ВСУ для советского ручного противотанкового гранатомёта (РПГ-7) используют заряды чешского и литовского производства, также у них большое количество всевозможных радиоприборов-тепловизоров.Рации в основном американского и немецкого производства, добавил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220718/1036524147.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/48/1034324867_0:0:1179:884_1920x0_80_0_0_e74126347a19f7e2fdb798a2f5d9536c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, оружие
"Везде одно и то же": Дубовой рассказал, каким вооружением пользуются ВСУ
Украинцы используют западное вооружение на всей линии фронта одно и то же, сказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру