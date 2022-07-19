https://ukraina.ru/20220719/1036534674.html

"Везде одно и то же": Дубовой рассказал, каким вооружением пользуются ВСУ

"Везде одно и то же": Дубовой рассказал, каким вооружением пользуются ВСУ - 19.07.2022 Украина.ру

"Везде одно и то же": Дубовой рассказал, каким вооружением пользуются ВСУ

Украинцы используют западное вооружение на всей линии фронта одно и то же, сказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру

2022-07-19T05:00

2022-07-19T05:00

2022-07-19T05:00

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По его словам, ВСУ для советского ручного противотанкового гранатомёта (РПГ-7) используют заряды чешского и литовского производства, также у них большое количество всевозможных радиоприборов-тепловизоров.Рации в основном американского и немецкого производства, добавил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220718/1036524147.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, оружие