"Везде одно и то же": Дубовой рассказал, каким вооружением пользуются ВСУ - 19.07.2022 Украина.ру
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"Везде одно и то же": Дубовой рассказал, каким вооружением пользуются ВСУ
"Везде одно и то же": Дубовой рассказал, каким вооружением пользуются ВСУ - 19.07.2022 Украина.ру
"Везде одно и то же": Дубовой рассказал, каким вооружением пользуются ВСУ
Украинцы используют западное вооружение на всей линии фронта одно и то же, сказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру
2022-07-19T05:00
2022-07-19T05:00
новости
украина
всу
оружие
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По его словам, ВСУ для советского ручного противотанкового гранатомёта (РПГ-7) используют заряды чешского и литовского производства, также у них большое количество всевозможных радиоприборов-тепловизоров.Рации в основном американского и немецкого производства, добавил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220718/1036524147.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, оружие

"Везде одно и то же": Дубовой рассказал, каким вооружением пользуются ВСУ

05:00 19.07.2022
 
© Фото : Євген Карась / TelegramHIMARS ВСУ
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : Євген Карась / Telegram
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Украинцы используют западное вооружение на всей линии фронта одно и то же, сказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру
У украинцев в плане оружия везде одно и то же. Это NLAW, противотанковые комплексы, американские противотанковые комплексы "Джавелины". Попадались нам американские пулеметы с устаревшей конструкцией. Они сложны в разборке, и к тому же быстро запыляются.
Геннадий Дубовой интервью
Геннадий Дубовой
Боец спецгруппы «Талиба», входящей в состав полка «Ахмат-1», донецкий писатель и военкор
По его словам, ВСУ для советского ручного противотанкового гранатомёта (РПГ-7) используют заряды чешского и литовского производства, также у них большое количество всевозможных радиоприборов-тепловизоров.
Рации в основном американского и немецкого производства, добавил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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