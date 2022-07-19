"Тенденции к дезертирству": эксперт описал, что происходит с украинскими десантниками - 19.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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"Тенденции к дезертирству": эксперт описал, что происходит с украинскими десантниками
"Тенденции к дезертирству": эксперт описал, что происходит с украинскими десантниками - 19.07.2022 Украина.ру
"Тенденции к дезертирству": эксперт описал, что происходит с украинскими десантниками
Моральный дух десантно-штурмовых войск киевского режима находится на достаточно низком уровне в результате понесённых ими тяжёлых потерь. Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T04:15
2022-07-19T04:15
спецоперация
рожин
всу
потери всу
дезертирство
минобороны украины
десантники
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По его словам, большая часть личного состава 79-й и 25-й бригад десантно-штурмовых войск Украины, принимавшего участие в боях с первых дней российской спецоперации, погибла, ранена или попала в плен.Он добавил, что такие выводы можно сделать, в том числе, из анализа сообщений в СМИ и документов ВСУ, которые попадают в открытый доступ. В частности, об этом свидетельствуют сводки Минобороны киевского режима, которые сообщают об отводе частей этих бригад на отдых и переформирование в тыл, уверен эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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рожин, всу, потери всу, дезертирство, минобороны украины, десантники

"Тенденции к дезертирству": эксперт описал, что происходит с украинскими десантниками

04:15 19.07.2022
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П. Порошенко посетил тактические учения десантно-штурмовых войск в Житомирской области
Президент Украины П. Порошенко посетил тактические учения десантно-штурмовых войск в Житомирской области
© Пресс-служба президента Украины
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Моральный дух десантно-штурмовых войск киевского режима находится на достаточно низком уровне в результате понесённых ими тяжёлых потерь. Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру
По его словам, большая часть личного состава 79-й и 25-й бригад десантно-штурмовых войск Украины, принимавшего участие в боях с первых дней российской спецоперации, погибла, ранена или попала в плен.

Те резервисты, которыми пытаются компенсировать эти потери, уже не столь устойчивые. Они видят, что происходит. Поэтому тенденции к дезертирству, к оставлению позиций сейчас в этих частях более ярко выражены.

Борис Рожин
Борис Рожин
Автор Telegram-канала Сolonelcassad
Он добавил, что такие выводы можно сделать, в том числе, из анализа сообщений в СМИ и документов ВСУ, которые попадают в открытый доступ.
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В частности, об этом свидетельствуют сводки Минобороны киевского режима, которые сообщают об отводе частей этих бригад на отдых и переформирование в тыл, уверен эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияРожинВСУпотери ВСУдезертирствоМинобороны Украиныдесантники
 
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