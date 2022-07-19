https://ukraina.ru/20220719/1036527060.html

"Тенденции к дезертирству": эксперт описал, что происходит с украинскими десантниками

"Тенденции к дезертирству": эксперт описал, что происходит с украинскими десантниками - 19.07.2022 Украина.ру

"Тенденции к дезертирству": эксперт описал, что происходит с украинскими десантниками

Моральный дух десантно-штурмовых войск киевского режима находится на достаточно низком уровне в результате понесённых ими тяжёлых потерь. Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-07-19T04:15

2022-07-19T04:15

2022-07-19T04:15

спецоперация

рожин

всу

потери всу

дезертирство

минобороны украины

десантники

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По его словам, большая часть личного состава 79-й и 25-й бригад десантно-штурмовых войск Украины, принимавшего участие в боях с первых дней российской спецоперации, погибла, ранена или попала в плен.Он добавил, что такие выводы можно сделать, в том числе, из анализа сообщений в СМИ и документов ВСУ, которые попадают в открытый доступ. В частности, об этом свидетельствуют сводки Минобороны киевского режима, которые сообщают об отводе частей этих бригад на отдых и переформирование в тыл, уверен эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220524/1034024116.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

рожин, всу, потери всу, дезертирство, минобороны украины, десантники