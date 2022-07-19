"Тенденции к дезертирству": эксперт описал, что происходит с украинскими десантниками
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П. Порошенко посетил тактические учения десантно-штурмовых войск в Житомирской области
© Пресс-служба президента Украины
Моральный дух десантно-штурмовых войск киевского режима находится на достаточно низком уровне в результате понесённых ими тяжёлых потерь. Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру
По его словам, большая часть личного состава 79-й и 25-й бригад десантно-штурмовых войск Украины, принимавшего участие в боях с первых дней российской спецоперации, погибла, ранена или попала в плен.
Те резервисты, которыми пытаются компенсировать эти потери, уже не столь устойчивые. Они видят, что происходит. Поэтому тенденции к дезертирству, к оставлению позиций сейчас в этих частях более ярко выражены.
Он добавил, что такие выводы можно сделать, в том числе, из анализа сообщений в СМИ и документов ВСУ, которые попадают в открытый доступ.
24 мая, 17:18Киев объявил дезертирами плохо обеспеченных украинских военных - СМИУкраинских военных из 115-й бригады, которые отказались выполнять боевое задание в Северодонецке из-за плохого обеспечения, отправили в СИЗО как дезертиров. Об этом 24 мая сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на самих военных.
В частности, об этом свидетельствуют сводки Минобороны киевского режима, которые сообщают об отводе частей этих бригад на отдых и переформирование в тыл, уверен эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.