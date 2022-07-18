Украинского шпиона задержали в Ростовской области
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресечена деятельность диверсионно-террористической группы
© ЦОС ФСБ РФ
В одном из городов Ростовской области сотрудники спецслужб выявили завербованного СБУ гражданина ЛНР, сообщает 18 июля ФСБ
По информации ведомства, житель республики прибыл в Россию для сбора информации о передвижении российской военной техники.
Ранее хакеры RaHDit ("Злые русские хакеры") выяснили, кто из россиян сотрудничает с военной разведкой Украины и посоветовали, тем, кто это делает, самим обратиться в компетентные органы с признательными показаниями.
05:00"Об этом узнавал весь район": эксперт о том, как противостоять бандподполью СБУЗаместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев считает, что тактику работы СБУ "усовершенствовал" немецкий абвер, а потом "откорректировали" специалисты британской САС. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру