"Об этом узнавал весь район": эксперт о том, как противостоять бандподполью СБУ

Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев считает, что тактику работы СБУ "усовершенствовал" немецкий абвер, а потом "откорректировали" специалисты британской САС. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру