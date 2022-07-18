https://ukraina.ru/20220718/1036533913.html

"Денацификация неотвратимо надвигается": сенатор об отстранении Венедиктовой и Баканова

"Денацификация неотвратимо надвигается": сенатор об отстранении Венедиктовой и Баканова - 18.07.2022 Украина.ру

"Денацификация неотвратимо надвигается": сенатор об отстранении Венедиктовой и Баканова

Отстранение генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова – знак того, что денацификация неотвратимо надвигается на все органы украинской государственной власти, написал 18 июля в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас

2022-07-18T12:00

2022-07-18T12:00

2022-07-18T12:00

новости

денацификация

сенатор

украина

венедиктова

иван баканов

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"От нациков в Киеве побежали те, кто им активно прислуживал. Денацификация неотвратимо надвигается на все органы власти, которые пока еще контролирует хунта этого клоуна. Указами бегство не остановишь", - написал сенатор.Ранее президент Владимир Зеленский своими указами отстранил глав Службы безопасности (СБУ) и Офиса генерального прокурора 47-летнего Ивана Баканова и 43-летнюю Ирину Венедиктову. Обоих отстранили по схожей причине – по стать 47 Дисциплинарного устава ВСУ, обвинив в ненадлежащем выполнении своих обязанностей.Однако, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов прокомментировал, что в данный момент идут следственные действия и речь об их увольнении пока не идет.

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новости, денацификация, сенатор, украина, венедиктова, иван баканов