https://ukraina.ru/20220718/1036533913.html
"Денацификация неотвратимо надвигается": сенатор об отстранении Венедиктовой и Баканова
"Денацификация неотвратимо надвигается": сенатор об отстранении Венедиктовой и Баканова - 18.07.2022 Украина.ру
"Денацификация неотвратимо надвигается": сенатор об отстранении Венедиктовой и Баканова
Отстранение генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова – знак того, что денацификация неотвратимо надвигается на все органы украинской государственной власти, написал 18 июля в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас
2022-07-18T12:00
2022-07-18T12:00
2022-07-18T12:00
новости
денацификация
сенатор
украина
венедиктова
иван баканов
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"От нациков в Киеве побежали те, кто им активно прислуживал. Денацификация неотвратимо надвигается на все органы власти, которые пока еще контролирует хунта этого клоуна. Указами бегство не остановишь", - написал сенатор.Ранее президент Владимир Зеленский своими указами отстранил глав Службы безопасности (СБУ) и Офиса генерального прокурора 47-летнего Ивана Баканова и 43-летнюю Ирину Венедиктову. Обоих отстранили по схожей причине – по стать 47 Дисциплинарного устава ВСУ, обвинив в ненадлежащем выполнении своих обязанностей.Однако, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов прокомментировал, что в данный момент идут следственные действия и речь об их увольнении пока не идет.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, денацификация, сенатор, украина, венедиктова, иван баканов
"Денацификация неотвратимо надвигается": сенатор об отстранении Венедиктовой и Баканова
Отстранение генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова – знак того, что денацификация неотвратимо надвигается на все органы украинской государственной власти, написал 18 июля в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас
"От нациков в Киеве побежали те, кто им активно прислуживал. Денацификация неотвратимо надвигается на все органы власти, которые пока еще контролирует хунта этого клоуна. Указами бегство не остановишь", - написал сенатор.
Ранее президент Владимир Зеленский своими указами отстранил глав Службы безопасности (СБУ) и Офиса генерального прокурора 47-летнего Ивана Баканова и 43-летнюю Ирину Венедиктову. Обоих отстранили по схожей причине – по стать 47 Дисциплинарного устава ВСУ, обвинив в ненадлежащем выполнении своих обязанностей.
Однако, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов прокомментировал, что в данный момент идут следственные действия и речь об их увольнении пока не идет.