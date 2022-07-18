Немецкая экономика приговорена – СМИ - 18.07.2022 Украина.ру
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Немецкая экономика приговорена – СМИ
Немецкая экономика приговорена – СМИ - 18.07.2022 Украина.ру
Немецкая экономика приговорена – СМИ
Немецкая экономика более, чем экономики других европейских стран пострадает от энергетического кризиса, сообщило 15 июля издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten
2022-07-18T10:24
2022-07-18T10:24
новости
германия
экономика
приговор
электроэнергия
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Издание ссылается на исследование британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst &amp; Young, результаты которого утверждают: Германия теперь не представлена в топ-100 компаний с наибольшей капитализацией.Автор материала отмечает, что Германия является самой энергоемкой промышленной страной в мире, по крайней мере, на европейском континенте, поэтому наиболее чувствительна к подобным пертурбациям.План по переходу на альтернативные источники энергии для ФРГ в статье называется "чрезвычайно амбициозным", от чего население и промышленность государства страдает от "запредельных" цен на электричество.По мнению автора, остальные европейские державы также столкнуться с теми же трудностями, но позднее, чем Германия.Ранее обозреватель американского агентства Bloomberg Хавьер Блас заявил, что Европейский Союз сталкивается с тяжёлым кризисом в сфере поставок газа, высокие цены на него могут продержаться ещё около двух лет.
https://ukraina.ru/20220430/1033894912.html
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новости, германия, экономика, приговор, электроэнергия

Немецкая экономика приговорена – СМИ

10:24 18.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовая подстанция 330 кВ "Ржевская"
Новая подстанция 330 кВ Ржевская - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Немецкая экономика более, чем экономики других европейских стран пострадает от энергетического кризиса, сообщило 15 июля издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten
Издание ссылается на исследование британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young, результаты которого утверждают: Германия теперь не представлена в топ-100 компаний с наибольшей капитализацией.

Таким образом рынок капитала "выносит будущему немецкой экономики сокрушительный приговор", и главная причина такого развития событий — энергетический кризис.

Якоб Шмидт
Обозреватель DWN
Автор материала отмечает, что Германия является самой энергоемкой промышленной страной в мире, по крайней мере, на европейском континенте, поэтому наиболее чувствительна к подобным пертурбациям.
зеленая энергетика, ветряки
30 апреля, 16:08
Эксперт: Европе дорого обойдется переход на «зеленые» источники энергииПереход на возобновляемые источники энергоресурсов пока остается для Европы более дорогим удовольствием, чем традиционные природные ископаемые, сказал директор Института экономики регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов в интервью Украина.ру
План по переходу на альтернативные источники энергии для ФРГ в статье называется "чрезвычайно амбициозным", от чего население и промышленность государства страдает от "запредельных" цен на электричество.
По мнению автора, остальные европейские державы также столкнуться с теми же трудностями, но позднее, чем Германия.
Ранее обозреватель американского агентства Bloomberg Хавьер Блас заявил, что Европейский Союз сталкивается с тяжёлым кризисом в сфере поставок газа, высокие цены на него могут продержаться ещё около двух лет.
- РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 16:07
Германская энергокомпания: ситуация на Украине может привести к волатильности цен на энергиюЭскалация обстановки на Украине может привести к более волатильным ценам на энергоносители, заявили в германской энергокомпании Uniper 23 февраля, передает РИА Новости
 
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