https://ukraina.ru/20220718/1036528166.html
Немецкая экономика приговорена – СМИ
Немецкая экономика приговорена – СМИ - 18.07.2022 Украина.ру
Немецкая экономика приговорена – СМИ
Немецкая экономика более, чем экономики других европейских стран пострадает от энергетического кризиса, сообщило 15 июля издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten
2022-07-18T10:24
2022-07-18T10:24
2022-07-18T10:24
новости
германия
экономика
приговор
электроэнергия
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Издание ссылается на исследование британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young, результаты которого утверждают: Германия теперь не представлена в топ-100 компаний с наибольшей капитализацией.Автор материала отмечает, что Германия является самой энергоемкой промышленной страной в мире, по крайней мере, на европейском континенте, поэтому наиболее чувствительна к подобным пертурбациям.План по переходу на альтернативные источники энергии для ФРГ в статье называется "чрезвычайно амбициозным", от чего население и промышленность государства страдает от "запредельных" цен на электричество.По мнению автора, остальные европейские державы также столкнуться с теми же трудностями, но позднее, чем Германия.Ранее обозреватель американского агентства Bloomberg Хавьер Блас заявил, что Европейский Союз сталкивается с тяжёлым кризисом в сфере поставок газа, высокие цены на него могут продержаться ещё около двух лет.
https://ukraina.ru/20220430/1033894912.html
https://ukraina.ru/20220223/1033347663.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, экономика, приговор, электроэнергия
Немецкая экономика приговорена – СМИ
Немецкая экономика более, чем экономики других европейских стран пострадает от энергетического кризиса, сообщило 15 июля издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten
Издание ссылается на исследование британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young, результаты которого утверждают: Германия теперь не представлена в топ-100 компаний с наибольшей капитализацией.
Таким образом рынок капитала "выносит будущему немецкой экономики сокрушительный приговор", и главная причина такого развития событий — энергетический кризис.
Якоб Шмидт
Обозреватель DWN
Автор материала отмечает, что Германия является самой энергоемкой промышленной страной в мире, по крайней мере, на европейском континенте, поэтому наиболее чувствительна к подобным пертурбациям.
План по переходу на альтернативные источники энергии для ФРГ в статье называется "чрезвычайно амбициозным", от чего население и промышленность государства страдает от "запредельных" цен на электричество.
По мнению автора, остальные европейские державы также столкнуться с теми же трудностями, но позднее, чем Германия.
Ранее обозреватель американского агентства Bloomberg Хавьер Блас заявил, что Европейский Союз сталкивается с тяжёлым кризисом в сфере поставок газа, высокие цены на него могут продержаться ещё около двух лет.