https://ukraina.ru/20220718/1036528166.html

Немецкая экономика приговорена – СМИ

Немецкая экономика приговорена – СМИ - 18.07.2022 Украина.ру

Немецкая экономика приговорена – СМИ

Немецкая экономика более, чем экономики других европейских стран пострадает от энергетического кризиса, сообщило 15 июля издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten

2022-07-18T10:24

2022-07-18T10:24

2022-07-18T10:24

новости

германия

экономика

приговор

электроэнергия

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Издание ссылается на исследование британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young, результаты которого утверждают: Германия теперь не представлена в топ-100 компаний с наибольшей капитализацией.Автор материала отмечает, что Германия является самой энергоемкой промышленной страной в мире, по крайней мере, на европейском континенте, поэтому наиболее чувствительна к подобным пертурбациям.План по переходу на альтернативные источники энергии для ФРГ в статье называется "чрезвычайно амбициозным", от чего население и промышленность государства страдает от "запредельных" цен на электричество.По мнению автора, остальные европейские державы также столкнуться с теми же трудностями, но позднее, чем Германия.Ранее обозреватель американского агентства Bloomberg Хавьер Блас заявил, что Европейский Союз сталкивается с тяжёлым кризисом в сфере поставок газа, высокие цены на него могут продержаться ещё около двух лет.

https://ukraina.ru/20220430/1033894912.html

https://ukraina.ru/20220223/1033347663.html

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новости, германия, экономика, приговор, электроэнергия