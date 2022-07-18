"Масло в огонь": Китай объявил, что не будет "безучастным зрителем" украинского кризиса - 18.07.2022 Украина.ру
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"Масло в огонь": Китай объявил, что не будет "безучастным зрителем" украинского кризиса
"Масло в огонь": Китай объявил, что не будет "безучастным зрителем" украинского кризиса - 18.07.2022 Украина.ру
"Масло в огонь": Китай объявил, что не будет "безучастным зрителем" украинского кризиса
Китай не является стороной украинского кризиса, поэтому не будет "подливать масла в огонь", однако и в стороне не останется. Такое заявление 17 июля сделал министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто. Информация о беседе появилась на официальном сайте МИД КНР.
2022-07-18T09:51
2022-07-18T09:54
китай
украина
конфликт
мид
кнр
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Он добавил, что уроки из украинского кризиса должны извлечь все стороны, и призвал к обсуждению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира.
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китай, украина, конфликт, мид, кнр

"Масло в огонь": Китай объявил, что не будет "безучастным зрителем" украинского кризиса

09:51 18.07.2022 (обновлено: 09:54 18.07.2022)
 
© AP / Mark Schiefelbein, File
- РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP / Mark Schiefelbein, File
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Китай не является стороной украинского кризиса, поэтому не будет "подливать масла в огонь", однако и в стороне не останется. Такое заявление 17 июля сделал министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто. Информация о беседе появилась на официальном сайте МИД КНР.

"Китай не является стороной украинского кризиса, но мы не собираемся быть безучастным зрителем и тем более не собираемся подливать масла в огонь, мы всегда были непреклонны и последовательны в поощрении мира и переговоров", - сказал Ван И.

Он добавил, что уроки из украинского кризиса должны извлечь все стороны, и призвал к обсуждению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира.
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