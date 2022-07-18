https://ukraina.ru/20220718/1036526501.html

"Масло в огонь": Китай объявил, что не будет "безучастным зрителем" украинского кризиса

"Масло в огонь": Китай объявил, что не будет "безучастным зрителем" украинского кризиса - 18.07.2022 Украина.ру

"Масло в огонь": Китай объявил, что не будет "безучастным зрителем" украинского кризиса

Китай не является стороной украинского кризиса, поэтому не будет "подливать масла в огонь", однако и в стороне не останется. Такое заявление 17 июля сделал министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто. Информация о беседе появилась на официальном сайте МИД КНР.

2022-07-18T09:51

2022-07-18T09:51

2022-07-18T09:54

китай

украина

конфликт

мид

кнр

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Он добавил, что уроки из украинского кризиса должны извлечь все стороны, и призвал к обсуждению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира.

https://ukraina.ru/20220718/1036525847.html

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китай, украина, конфликт, мид, кнр