https://ukraina.ru/20220718/1036526501.html
"Масло в огонь": Китай объявил, что не будет "безучастным зрителем" украинского кризиса
"Масло в огонь": Китай объявил, что не будет "безучастным зрителем" украинского кризиса - 18.07.2022 Украина.ру
"Масло в огонь": Китай объявил, что не будет "безучастным зрителем" украинского кризиса
Китай не является стороной украинского кризиса, поэтому не будет "подливать масла в огонь", однако и в стороне не останется. Такое заявление 17 июля сделал министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто. Информация о беседе появилась на официальном сайте МИД КНР.
2022-07-18T09:51
2022-07-18T09:51
2022-07-18T09:54
китай
украина
конфликт
мид
кнр
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Он добавил, что уроки из украинского кризиса должны извлечь все стороны, и призвал к обсуждению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира.
https://ukraina.ru/20220718/1036525847.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
китай, украина, конфликт, мид, кнр
"Масло в огонь": Китай объявил, что не будет "безучастным зрителем" украинского кризиса
09:51 18.07.2022 (обновлено: 09:54 18.07.2022)
Китай не является стороной украинского кризиса, поэтому не будет "подливать масла в огонь", однако и в стороне не останется. Такое заявление 17 июля сделал министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто. Информация о беседе появилась на официальном сайте МИД КНР.