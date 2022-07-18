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На внутреннем периметре. За что на самом деле Зеленский снял Баканова с главы СБУ

На внутреннем периметре. За что на самом деле Зеленский снял Баканова с главы СБУ - 18.07.2022 Украина.ру

На внутреннем периметре. За что на самом деле Зеленский снял Баканова с главы СБУ

Вечером 17 июля произошло давно ожидаемое событие – Владимир Зеленский отправил в отставку главу СБУ Ивана Баканова. Разговоры о неминуемой его отставке шли с... Украина.ру, 18.07.2022

2022-07-18T08:58

2022-07-18T08:58

2022-07-18T08:58

эксклюзив

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василий стоякин

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Вечером 17 июля произошло давно ожидаемое событие – Владимир Зеленский отправил в отставку главу СБУ Ивана Баканова. Разговоры о неминуемой его отставке шли с первых дней СВО, когда оказалось, что один из ключевых украинских руководителей в сфере безопасности находится за рубежом. Затем последовало снятие ряда руководителей областных управлений СБУ и вот, наконец, – самого Баканова.Собственно, о том, что готовится "спецоперация" по его отставке издание Politico сообщило ещё 25 июня. Назывался при этом целый комплекс причин:- утечка передаваемых Украине западных вооружений на чёрный рынок;- сдача Херсона вообще и отказ сотрудников СБУ взорвать Антоновский мост через Днепр в частности;- побег за границу начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова за несколько часов до начала СВО (его задержали на границе Сербии и Северной Македонии 7 июня).Однако даже после этого сигнала Зеленский ждал почти месяц. Отставка Баканова последовала только после ареста начальника управления СБУ по Крыму Олега Кулинича, который, якобы, передавал российским спецслужбам разведывательную и засекреченную информацию. Также он участвовал в деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины. Якобы – потому что мы не слишком верим в подобные подвиги человека, который руководил виртуальным управлением, занятым только политическим преследованием людей на Украине (включая нашего коллегу Кирилла Вышинского).Почему Зеленский тянул, в общем-то понятно. Баканов не человек с улицы, а друг детства и партнёр по "Кварталу 95". Зеленский поставил его на этот пост именно потому, что полностью ему доверял. Его не смутило ни нарушение процедуры при назначении, ни скандал из-за того, что Баканов "забыл" (ну или правда забыл – такое бывает), что он руководит не только СБУ, но и фирмой в Испании.И тут его наконец увольняют, причём увольняют по Ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ: "неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлёкшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий". При применении этой статьи остановиться очень сложно – дальше должно последовать возбуждение уголовного дела. И тут тоже интересно, поскольку одновременно Зеленский отправил в отставку Генпрокурора Венедиктову.Офис президента обещал, что Зеленский объяснит причину отставки в традиционном вечернем обращении. Он объяснил: "более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьёзные вопросы соответствующим руководителям".Скажем прямо – не слишком убедительно. Тогда должны возникнуть вопросы и к главе МВД Денису Монастырскому, и к главкому ВСУ Валерию Залужному… Впрочем, посмотрим. Может они и возникнут. Но эти факты скорее являются поводом, а не причиной отставки.Что же послужило причиной?Во-первых, самоочевидный непрофессионализм Баканова как главы СБУ. Он не мог взять под контроль организацию, о работе которой не имел никакого представления.Справедливости ради надо сказать, что в службе всё же с ним считались. Потому что над Валентином Наливайченко, который стал председателем СБУ благодаря Виктору Ющенко, откровенно издевались – у него дважды украли кошелёк прямо в центре Киева… С Бакановым такого всё же не происходило.Но это, скажем так, накапливающийся негатив, который мог повлиять на решение, но не определить его.Во-вторых, Бакановым могли быть недовольны США и именно из-за торговли оружием.США, разумеется, это отрицают – 16 июля официальный представитель пентагона сообщил: "мы не отслеживаем оружие. Я имею в виду, что мы очень хорошо знаем, что украинцы используют оружие, которое мы им предоставили, и не видели никаких признаков того, что это оружие пошло ещё куда-нибудь, кроме как для борьбы с россиянами". Это самоочевидная неправда, потому что США отлично знают, что оружие уходит и знают, куда оно уходит.Вполне вероятно, что данное заявление было следует понимать так, что США готовы закрыть глаза на недостачи в случае отставки Баканова. Кстати, было бы интересно узнать, а что из предназначенного Украине оружия ушло налево прямо со складов США? И что за оружие вёз в Бангладеш разбившийся недавно украинский военно-транспортный самолёт?В-третьих, Зеленскому действительно нужно как-то объяснить потерю Херсона и уже давно шли разговоры о том, что виноватыми объявят СБУшников (хотя, по правде говоря, оборону должны были организовать не они, а ВСУ). Там ведь были серьёзные обвинения. Например, утверждалось, что помощник руководителя областного управления генерала Сергея Криворучко, полковник Игорь Садохин повёл наступающие войска в обход минных полей и корректировал удары авиации.Поскольку провал был эпическим, то и последствия напрашивались эпические. Логично было бы, чтобы эти последствия настали перед началом наступления на Херсон.Кстати, по поводу Херсона, Наумова и т.п. есть конспирологическая версия, что с началом СВО в Киеве должен был произойти государственный переворот, после которого новое правительство должно было обратиться к России с такой же просьбой, как Токаев. В этом случае СВО развивалась бы именно так, как она развивалась – украинские войска получили бы приказ не сопротивляться. В этом перевороте, якобы, должны были участвовать высшие чины СБУ… Действительно ли что-то такое было, мы узнаем ещё нескоро или не узнаем вообще.В общем-то и то и другое – вполне реальная причина для отставки.В-четвёртых, в руководстве Украине идёт борьба за власть. Конкретно, всех расталкивает глава ОП Андрей Ермак, которому Баканов был как кость в горле – слишком близок к президенту. С точки зрения его аппаратных позиций это действительно победа.США такой вариант тоже устраивает. Для более плотного контроля над Зеленским лучше иметь поменьше людей, имеющих доступ к телу, которых, в свою очередь, легко контролировать. Атаки против Ермака как российского агента вполне могли быть инспирированы тем же Бакановым. И, кстати, возможность отставки главы ОП до последнего момента обсуждалась (и будет очень забавно, если сейчас его тоже уберут).В общем, у Зеленского, как минимум сейчас две войны - на внешнем и на внутреннем периметре.

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_951c7f0deefbafd105a5b087590aaa35.jpg.webp

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эксклюзив, украина, сво, сбу, иван баканов, владимир зеленский, василий стоякин