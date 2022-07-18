Экс-командующий НАТО в Европе ответил, когда закончится спецоперация на Украине - 18.07.2022 Украина.ру
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Экс-командующий НАТО в Европе ответил, когда закончится спецоперация на Украине
Экс-командующий НАТО в Европе ответил, когда закончится спецоперация на Украине - 18.07.2022 Украина.ру
Экс-командующий НАТО в Европе ответил, когда закончится спецоперация на Украине
Бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что российско-украинский конфликт в скором времени перейдет в "замороженную" фазу. Конкретные сроки он сообщил Insider 17 июля
2022-07-18T07:16
2022-07-18T07:16
украина
нато
конфликт
заморозка
владимир путин
эммануель макрон
новости
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Ранее Ставридис назвал президента России Владимира Путина "умным тактиком с большим аппетитом к риску", уточнив, что лидер РФ сотрудничает с главой КНР Си Цзиньпином. Кроме того, бывший командующий НАТО заявлял, что в украинском кризисе заинтересован президент Франции Эммануэль Макрон с целью создания европейской армии.
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украина, нато, конфликт, заморозка, владимир путин, эммануель макрон, новости

Экс-командующий НАТО в Европе ответил, когда закончится спецоперация на Украине

07:16 18.07.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что российско-украинский конфликт в скором времени перейдет в "замороженную" фазу. Конкретные сроки он сообщил Insider 17 июля

"Я вижу, что это ведет к такой же ситуации, которая сложилась в конце Корейской войны, то есть к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту. Думаю, этого стоит ждать в ближайшие 4-6 месяца. Ни одна из сторон не сможет выдержать намного больше этого", - сказал он.

Ранее Ставридис назвал президента России Владимира Путина "умным тактиком с большим аппетитом к риску", уточнив, что лидер РФ сотрудничает с главой КНР Си Цзиньпином. Кроме того, бывший командующий НАТО заявлял, что в украинском кризисе заинтересован президент Франции Эммануэль Макрон с целью создания европейской армии.
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Вчера, 15:50
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УкраинаНАТОконфликтзаморозкаВладимир ПутинЭммануель МакронНовости
 
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