Экс-командующий НАТО в Европе ответил, когда закончится спецоперация на Украине
Бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что российско-украинский конфликт в скором времени перейдет в "замороженную" фазу. Конкретные сроки он сообщил Insider 17 июля
"Я вижу, что это ведет к такой же ситуации, которая сложилась в конце Корейской войны, то есть к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту. Думаю, этого стоит ждать в ближайшие 4-6 месяца. Ни одна из сторон не сможет выдержать намного больше этого", - сказал он.
Ранее Ставридис назвал президента России Владимира Путина "умным тактиком с большим аппетитом к риску", уточнив, что лидер РФ сотрудничает с главой КНР Си Цзиньпином. Кроме того, бывший командующий НАТО заявлял, что в украинском кризисе заинтересован президент Франции Эммануэль Макрон с целью создания европейской армии.
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