Житель Харькова рассказал о самом подлом ударе, который ВСУ нанесли по городу Самый жестокий обстрел Харькова ВСУ устроили 26 мая, за три дня до приезда в город Зеленского, чтобы было, о чем поговорить и поплакать. В результате 9 убитых, в том числе пятимесячный младенец, и 19 раненых. Об этом рассказал житель города в интервью изданию Украина.ру