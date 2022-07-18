"Это не шутки": о чем нужно знать жителям освобожденных регионов
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"Всё всерьёз": эксперт о том, что должны знать жители освобожденных регионов
"Это не шутки": о чем нужно знать жителям освобожденных регионов
"Всё всерьёз": эксперт о том, что должны знать жители освобожденных регионов
Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев считает, что люди должны понимать, что российская власть на освобожденных территориях "навсегда и это не шутки"
2022-07-18T06:30
2022-07-18T06:30
новости
украина
россия
власть
освобождённые регионы украины
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По мнению эксперта, сейчас в работе российских медиа наблюдаются "мягко говоря" недоработки. Зрители, читатели и слушатели зачастую не знают ничего о работе российских спецслужб, хотя должны иметь об этом ясное представление.При этом он подчеркнул, что работа ведется очень активная и решительная. Надо, чтобы о ней знал каждый человек.Полное интервью с Андреем Медведевым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220717/1036504735.html
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новости, украина, россия, власть, освобождённые регионы украины

"Всё всерьёз": эксперт о том, что должны знать жители освобожденных регионов

06:30 18.07.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоенные сборы войск теробороны в Минской области
Военные сборы войск теробороны в Минской области
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Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев считает, что люди должны понимать, что российская власть на освобожденных территориях "навсегда и это не шутки"
По мнению эксперта, сейчас в работе российских медиа наблюдаются "мягко говоря" недоработки. Зрители, читатели и слушатели зачастую не знают ничего о работе российских спецслужб, хотя должны иметь об этом ясное представление.
Откуда зритель может узнать, что российские спецслужбы без жалости работают по бандитскому подполью? Этого нет ни в местных новостях, ни на федеральных каналах. Когда увидят, тогда поверят – российская власть здесь навсегда, это не шутки, всё всерьез, всё по справедливости, без последствий не осталось ничего.
Андрей Медведев
Заместитель председателя Московской городской думы
При этом он подчеркнул, что работа ведется очень активная и решительная. Надо, чтобы о ней знал каждый человек.
Полное интервью с Андреем Медведевым читайте на сайте Украина.ру.
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
Вчера, 09:33
Военный эксперт о том, как Россия зачистит Артемовск от ВСУ и куда пойдет после СеверскаДля освобождения Артемовска (Бахмут) будет иметь большое значение зачистка Кодемы, потому что это позволит выровнять линию и не оставить очагов сопротивления у нас в тылу перед решительным броском на Славянск. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
 
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