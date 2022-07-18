"Всё всерьёз": эксперт о том, что должны знать жители освобожденных регионов

Военный эксперт о том, как Россия зачистит Артемовск от ВСУ и куда пойдет после Северска

Для освобождения Артемовска (Бахмут) будет иметь большое значение зачистка Кодемы, потому что это позволит выровнять линию и не оставить очагов сопротивления у нас в тылу перед решительным броском на Славянск. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру