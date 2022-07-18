"Всё всерьёз": эксперт о том, что должны знать жители освобожденных регионов
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Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев считает, что люди должны понимать, что российская власть на освобожденных территориях "навсегда и это не шутки"
По мнению эксперта, сейчас в работе российских медиа наблюдаются "мягко говоря" недоработки. Зрители, читатели и слушатели зачастую не знают ничего о работе российских спецслужб, хотя должны иметь об этом ясное представление.
Откуда зритель может узнать, что российские спецслужбы без жалости работают по бандитскому подполью? Этого нет ни в местных новостях, ни на федеральных каналах. Когда увидят, тогда поверят – российская власть здесь навсегда, это не шутки, всё всерьез, всё по справедливости, без последствий не осталось ничего.
При этом он подчеркнул, что работа ведется очень активная и решительная. Надо, чтобы о ней знал каждый человек.
Полное интервью с Андреем Медведевым читайте на сайте Украина.ру.
Вчера, 09:33Военный эксперт о том, как Россия зачистит Артемовск от ВСУ и куда пойдет после СеверскаДля освобождения Артемовска (Бахмут) будет иметь большое значение зачистка Кодемы, потому что это позволит выровнять линию и не оставить очагов сопротивления у нас в тылу перед решительным броском на Славянск. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру