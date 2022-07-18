https://ukraina.ru/20220718/1036513347.html

"Задержанных нет, есть ликвидированные": эксперт об ответных действия российского спецназа

"Задержанных нет, есть тела": эксперт о жестком ответе спецслужб РФ

"Задержанных нет, есть ликвидированные": эксперт об ответных действия российского спецназа

Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев считает, что жителям освобожденных территорий важно знать, что спецслужбы РФ работаю жестко в отношении украинских террористических группировок

2022-07-18T06:00

2022-07-18T06:00

2022-07-18T06:00

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Люди на освобожденных территориях Украины устали бесконечно бояться, считает эксперт. Они хотят ответных и немедленных действий со стороны РФ на террористические выпады СБУ. По мнению Медведева, "картинка" должна быть ясной: "тяжелые" (бойцы спецподразделений – Прим.ред.) зашли – пленных нет, лежат тела ликвидированных боевиков. Тогда, считает он, люди на освобожденных территориях увидят: российские спецслужбы присутствуют и, когда надо, работают решительно, но всегда в рамках правового поля.Должен быть виден результат этой работы – жесткий ответ.Полное интервью с Андреем Медведевым читайте на сайте Украина.ру.*организация признана экстремистской/террористической и запрещена в России

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2022

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новости, украина, россия, рф, спецслужбы