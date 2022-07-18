"Задержанных нет, есть ликвидированные": эксперт об ответных действия российского спецназа
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала неонацистов за подготовку покушений на известных российских журналистов
© ЦОС ФСБ РФ
Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев считает, что жителям освобожденных территорий важно знать, что спецслужбы РФ работаю жестко в отношении украинских террористических группировок
Люди на освобожденных территориях Украины устали бесконечно бояться, считает эксперт. Они хотят ответных и немедленных действий со стороны РФ на террористические выпады СБУ.
Достаточно будет, чтобы действовали как в Дагестане, Ингушетии и Чечне: мероприятие проведено – задержанных нет, есть трупы. К кому они там относились, к какому имарату, к ИГИЛ*, или еще к чему – мы в сортах не должны разбираться, не будем это смаковать.
По мнению Медведева, "картинка" должна быть ясной: "тяжелые" (бойцы спецподразделений – Прим.ред.) зашли – пленных нет, лежат тела ликвидированных боевиков.
Тогда, считает он, люди на освобожденных территориях увидят: российские спецслужбы присутствуют и, когда надо, работают решительно, но всегда в рамках правового поля.
Должен быть виден результат этой работы – жесткий ответ.
Полное интервью с Андреем Медведевым читайте на сайте Украина.ру.
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*организация признана экстремистской/террористической и запрещена в России