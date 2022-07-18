"Задержанных нет, есть тела": эксперт о жестком ответе спецслужб РФ
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"Задержанных нет, есть ликвидированные": эксперт об ответных действия российского спецназа
"Задержанных нет, есть тела": эксперт о жестком ответе спецслужб РФ
"Задержанных нет, есть ликвидированные": эксперт об ответных действия российского спецназа
Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев считает, что жителям освобожденных территорий важно знать, что спецслужбы РФ работаю жестко в отношении украинских террористических группировок
2022-07-18T06:00
2022-07-18T06:00
новости
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Люди на освобожденных территориях Украины устали бесконечно бояться, считает эксперт. Они хотят ответных и немедленных действий со стороны РФ на террористические выпады СБУ. По мнению Медведева, "картинка" должна быть ясной: "тяжелые" (бойцы спецподразделений – Прим.ред.) зашли – пленных нет, лежат тела ликвидированных боевиков. Тогда, считает он, люди на освобожденных территориях увидят: российские спецслужбы присутствуют и, когда надо, работают решительно, но всегда в рамках правового поля.Должен быть виден результат этой работы – жесткий ответ.Полное интервью с Андреем Медведевым читайте на сайте Украина.ру.*организация признана экстремистской/террористической и запрещена в России
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новости, украина, россия, рф, спецслужбы

"Задержанных нет, есть ликвидированные": эксперт об ответных действия российского спецназа

06:00 18.07.2022
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала неонацистов за подготовку покушений на известных российских журналистов
ФСБ задержала неонацистов за подготовку покушений на известных российских журналистов
© ЦОС ФСБ РФ
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Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев считает, что жителям освобожденных территорий важно знать, что спецслужбы РФ работаю жестко в отношении украинских террористических группировок
Люди на освобожденных территориях Украины устали бесконечно бояться, считает эксперт. Они хотят ответных и немедленных действий со стороны РФ на террористические выпады СБУ.
Достаточно будет, чтобы действовали как в Дагестане, Ингушетии и Чечне: мероприятие проведено – задержанных нет, есть трупы. К кому они там относились, к какому имарату, к ИГИЛ*, или еще к чему – мы в сортах не должны разбираться, не будем это смаковать.
Андрей Медведев
Заместитель председателя Московской городской думы
По мнению Медведева, "картинка" должна быть ясной: "тяжелые" (бойцы спецподразделений – Прим.ред.) зашли – пленных нет, лежат тела ликвидированных боевиков.
Тогда, считает он, люди на освобожденных территориях увидят: российские спецслужбы присутствуют и, когда надо, работают решительно, но всегда в рамках правового поля.
Должен быть виден результат этой работы – жесткий ответ.
Полное интервью с Андреем Медведевым читайте на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко
13 июля, 05:30
"Выйти за границу киевского режима": Ищенко о будущих планах РФ после спецоперацииЕсли военно-политическая обстановка сложится так, что Москве будет невыгодно наступать до западной Украины, то можно заключить мир на условиях сохранения за РФ занятых территорий или же распространить спецоперацию за пределы границ киевского режима, сказал украинский политолог, публицист, историк, дипломат Ростислав Ищенко в издании Украина.ру
*организация признана экстремистской/террористической и запрещена в России
 
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