https://ukraina.ru/20220718/1036509426.html

Спиридон Килинкаров: Украина проиграла, когда стала участвовать в проекте "анти-Россия"

Спиридон Килинкаров: Украина проиграла, когда стала участвовать в проекте "анти-Россия" - 18.07.2022 Украина.ру

Спиридон Килинкаров: Украина проиграла, когда стала участвовать в проекте "анти-Россия"

Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру. Украина.ру, 18.07.2022

2022-07-18T07:31

2022-07-18T07:31

2022-07-18T10:15

интервью

украина

спиридон килинкаров

сво

сми

информационная война

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Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.Кроме военной составляющей в ходе СВО, на первом месте, безусловно, должна быть информационная составляющая, до жителей Украины необходимо доносить объективную информацию о причинах тех или иных действий. Пока эта задача не решена, считает депутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров.— Спиридон, хотелось бы поговорить о непростой теме — о воронке ненависти и масштабах, которые она набирает. На днях наблюдал: сначала после обстрела в Виннице, а потом, после обстрела автостанции «Центр» в Донецке картину с комментариями такой силы, которую я не видел почти ни разу за все эти восемь лет, с обеих сторон. Какого масштаба может набрать эта воронка ненависти и скольких она захлестнет?– Я думаю, она уже захлестнула подавляющее большинство людей, которые живут в определенном информационном вакууме и воспринимают информацию однобоко.Когда бомбили Донецк, никто этого не замечал, наверное, потому, что это не публиковалось, и не принято было публиковать в СМИ, в западных и в украинских. А здесь впервые столкнулись с реальной войной.Я помню этот страх, который был вызван взрывами складов на территории Украины – это вызывало ужас и панику у людей, вы помните, еще в абсолютно мирное время. А здесь реальная война, поэтому, конечно, эмоции захлестывают людей, они не особо пытаются разобраться – как, почему, в чем причина, почему именно эти объекты, а что там было, или чего-то не было. Безусловно, все это раскручивается и на уровне украинских относительных СМИ. Я считаю, что там давно СМИ нет, Зеленский все это выстроил в один единый канал подачи информации. Неважно, сколько там каналов на самом деле работает, потому что информация подается на всех каналах примерно одинаково. Там нет какой-то альтернативной точки зрения.Но здесь очень важно другое. Ведь на самом деле никто не задается вопросом, а мог бы быть другой сценарий для Украины? Можно было обойтись без войны, без ракет, без этих взрывов, без этих жертв? Конечно, можно было.Меня поразило, что буквально вчера или позавчера господин Кулеба признался, что в сентябре они вместе с Ермаком летали в Вашингтон, и им там сказали: "надо копать окопы, потому что вы будете воевать с Российской Федерацией". Они приехали, доложили Зеленскому о том, что вот, такой вот сценарий. Он говорит - подождите, это же несопоставимые по вооружению страны, Украина и Россия. На что они сказали, что "у них, наверное, есть свой план".То есть, у них было понимание, что эту страну, Украину, медленно, но уверенно ведут к прямому конфликту с Россией. И у Зеленского был шанс уйти от этого всего, на тот момент еще был шанс. Я напомню – в тот момент работали (Минские - Ред.) договоренности. Можно было этот вопрос решить. Я просто не знаю, насколько вообще сопоставимы последствия для Украины в случае реализации Минских договоренностей и того, что происходит сегодня.Но никто этим вопросом не задается. Люди живут эмоциями, естественно, высказывают, выплескивают свои эмоции в том виде, в котором они все воспринимают, очень часто не пытаясь разобраться в сути происходящих событий. Это сделать сложно. Для того, чтобы делать правильные выводы, нужно обладать достоверной информацией, а доступа к достоверной информации на самом деле у людей нет.Поэтому осуждать людей не надо, нужно адекватно реагировать на происходящее. Люди, живущие в Донбассе, уже разбираются – что летит, откуда летит, куда полетело, почему и т.д. Но для этого надо было пройти этот тяжелый восьмилетний путь, для того чтобы все это понимать и как-то в этом разбираться.– Какого масштаба, по вашим представлениям, по итогу достигнет этот внутриукраинский раскол ?– Мы сейчас где-то уже на максимуме. В это время, за эти четыре-пять месяцев, думаю, мы выходим на какой-то максимум. Там есть определенная планка, можно сколько угодно кого-то ненавидеть, но есть определенные пределы. Я думаю, мы уже где-то близки… И пока всю эту историю повернуть как-то по-другому, на самом деле, крайне сложно.Для того чтобы это сделать, нужен определенный инструментарий, а это СМИ, доступ к ним. Пока эта задача в Украине абсолютно не решена. Они (жители Украины Ред.) живут в определенном информационном вакууме. Есть однобокая информация, есть определенный информационный купол, в котором живет украинское общество. Ничего удивительного, что у них такая реакция, не могут люди реально оценить и сделать правильные выводы, потому что нет доступа к этой информации. Это ключевая задача.Кроме военной составляющей, на первом месте, безусловно, должна быть информационная составляющая. Как эту задачу решить, у меня определенных рецептов нет, но я четко понимаю, что если человеку каждый день врут… Как объяснить человеку, что атака на тот или иной социальный объект была связана не с желанием разбомбить торговый центр, что это связано исключительно с тем, что там располагаются военные подразделения, там находится военная техника. Но это надо как-то донести до людей, чтобы у них было понимание, почему произошло это, почему там расположен склад вооружения, в центре города? А кто это донесет?Ладно, люди, которые живут на той территории, может быть, они что-то и знают и понимают, а на территории всей Украины? Они же не поедут в Винницу, не будут разбираться, что там произошло. У них нет такой возможности, да и особо у них сейчас нет особо желания разбираться, потому что люди заняты решением своих сложных бытовых проблем.Двенадцать миллионов человек – это внутренние переселенцы. Представьте, с каким объемом проблем они сталкиваются и есть ли у них время для поиска правильной информации. Я думаю, у них просто нет для этого возможности. И они воспринимают ту информацию, которую им вбрасывают.– Президент Сербии Александр Вучич дал прогноз - опять же, продолжаем тему воронки ненависти, которая захлестнет, по его предположению, всю Европу, превратит эту войну из региональной в глобальную. После того как Россия освободит всю Донецкую область, по его прогнозу, она выйдет с предложением к Европе, предложение это не примут, и тогда - получим новый виток конфликта. Насколько реалистичен этот прогноз, и насколько в действительности вероятен именно такой вариант развития событий?– Я думаю, этот прогноз вероятен, с точки зрения тех сценаристов, которые готовили Европу к большой глобальной войне. Я вижу в этом исключительно желание одной страны, наверное, двух. Это Соединенные Штаты и Британия. Британия ведь не случайно вышла из состава Европейского Союза, у них, видимо, был уже на тот момент план возрождения своей империи, было желание как-то перераспределить те страны, которые попали в сферу влияния Европейского Союза, в своих интересах.Речь идет о Польше, странах Балтии, об Украине. Речь шла о Белоруссии, если бы там был осуществлен переворот. Когда мы говорим о том, что Украина – это антироссийский проект – это не совсем так, потому что Украина, кроме всего прочего, еще и антиевропейский проект.То же самое я могу сказать о Польше и странах Балтии, которые находятся внутри самого Европейского Союза, но - внутри него представляет интересы третьих стран, в частности, Соединенных Штатов Америки. Для Штатов лучшего выхода из этой кризисной ситуации не было бы… как спровоцировать в очередной раз большой глобальный европейский конфликт.Что это дает Штатам? С одной стороны, они уничтожают мощную экономику Европейского Союза, с другой стороны, они фактически решили задачу недопуска энергоресурсов России на европейский рынок и европейских товаров на российский рынок. Они выстраивают буферную зону между старой Европой и Россией, и это их цель и задача.Кстати, когда мы обсуждаем вопросы НАТО – она решает сегодня три задачи, причем их с самого начала и не скрывают – не пускать русских, не отпускать американцев и сдерживать немцев. И за все это время существования НАТО ничего в этом плане не изменилось.Конечно, американцы будут стремиться к тому, чтобы такой глобальный конфликт был, они далеко за океаном, а британцы на острове - будут помогать слабой стороне против сильной стороны, а потом, наверное, наоборот, им же все равно на самом деле. Но задача состоит в том, чтобы экономика Европейского Союза, как одного из конкурентов США на мировых рынках – чтобы там произошла определенная стагнация, и даже, возможно, крушение.Это открывает огромные возможности для американских товаров. Они же на самом деле задачу своего лидерства должны решать двумя путями – либо развивать свою промышленность, свою экономику, что в условиях кризиса делать сложно, либо просадить экономику своих конкурентов. Они пошли по этому пути.Меня удивляет, почему Европа не понимает того, что происходит. Хотя, может быть, понимает, но за это время в Европе настолько уже вмонтированы определенные агенты влияния политические, что у меня складывается такое впечатление - там уже не осталось лидеров, которые работали бы в интересах самой Европы. Там, мне кажется, уже подавляющее большинство лидеров, которые напрямую обслуживают интересы США. Можно посмотреть как на уровень самого Европейского Союза, на людей, которые представляют сам Европейский Союз, так и на уровне национальных государств. За исключением Орбана. Вучич - не в Европейском Союзе. Орбан… и даже не знаю, кого можно привести в пример.Тот, кто может как-то высказывать свою позицию, несогласие с тем, что происходит – все спокойно берут под козырек и выполняют, понимая, что это на самом деле противоречит их коренным интересам. Повышение цен на энергоносители - это в интересах Европейского Союза? Конечно, нет! Но… они же идут на это. Меркель как-то пыталась отстаивать интересы Германии и Европейского Союза, а на сегодняшний день я вообще не вижу там лидеров, способных хоть как-то позиционировать себя, как представителя ЕС или европейского государства. Все берут под козырек и выполняют, в ущерб своим интересам.– От глобального перейдем к частному. В свое время разрешили на Украине официально, даже в документах, использовать мем про русский корабль. Выпустили марки и т.д. Из Днепра сейчас присылают фотографии с новыми патриотическими плакатами, всенепременно с матами – мат сейчас стал фактически частью жизни Украины. Я все понимаю, война войной, но где остатки здравого смысла, остатки культуры? И где, в конце концов, дно?– Можно и дно пробить, если уж очень постараться, но то, что сегодня вбрасывается в медийное поле, с матами и т.д. - наверное, те, кто это делают, считают, что для того уровня культуры и образования, который есть сегодня на Украине, это нормально.Вот они так считают. Ходят в футболках, на которых написан не полный текст, как-то завуалировано, но я думаю, может дойти до этого. Причем в СМИ говорят об этом откровенно, более того, этим восхищаются.Наверное, в рамках пропагандистской кампании они считают, что это эффективно – это доступно, понятно и т.д. Поэтому они это делают. Ничего другого-то нет. Если бы были достижения на фронте, то можно было бы сказать: слушайте, мы то-то сделали, там-то освободили, там-то завоевали… На самом деле уже 25% территории Украины потеряно. И на этом фоне они до сих пор прокачивают тему о том, что Украина побеждает, что у Украины есть шанс на победу. Это все прокачивается через информационное поле, и самое интересное, что люди в это верят, не понимая, что Украина проиграла в тот момент, когда согласилась участвовать в антироссийском проекте.В тот момент, когда не страна Украина, а лидеры государства – и Порошенко, и Зеленский - согласились участвовать в этом антироссийском проекте, в тот момент Украина проиграла.Если подвести итоги, давайте посмотрим, что мы имеем на сегодняшний день. Мы фактически потеряли экономику страны, мы потеряли суверенитет и независимость государства. Это государство неспособно существовать на свои финансовые ресурсы. Мы постоянно требуем от Европейского Союза дополнительных финансов.Требовали сначала три, потом пять миллиардов, на сегодняшний день требуют девять миллиардов. Эта ситуация будет только усугубляться по мере потери территорий вместе с промышленным потенциалом.Речь идет о потере рабочих мест и потере людей. Уже на сегодняшний день Украина не контролирует порядка восьми миллионов своего населения – с промышленным потенциалом землей и т.д. То есть, конца-края этой истории нет, и никаких предпосылок к тому, что ситуация изменится как-то, я на сегодняшний день не вижу. Можно в информационном поле прокачать, что у Украины есть шанс на победу, но это информационное поле, оно никак не пересекается с тем, что происходит на самом деле на Земле.Поэтому Украина от этой войны на самом деле проиграла. Если бы Украина решила конфликтную ситуацию в Донбассе политико-дипломатическим путем, а шанс был, то, я думаю, ситуация была бы совершенно другой. Но выбрали другой путь - и уже обратной дороги нет.– Продолжаются внутренние репрессии. Арестован популярный телеведущий Макс Назаров, который ранее выступал с позиций будто бы пророссийских… Ни перекрашивание, ни заигрывание с националистами ему не помогли. Неужели все перекрасившиеся не понимают, что рано или поздно условные патриоты придут и за ними, припомнив им попытки заигрывания с пророссийской аудиторией?– У него фактически не осталось сторонников, потому что у него нет позиции. У него была позиция одна, когда он был ведущим на телеканале, и (позднее – Ред.) совершенно другая, благодаря которой он хотел вмонтироваться в эту новую систему власти. И чего, помогло это ему? Я думаю, нет. И кроме позора - ничего там не будет.У него не осталось сторонников. Для тех - он своим не станет, а для этих он станет чужим, потому что - если бы он придерживался какой-то точки зрения, или позиционировал бы себя как журналист… Он может иметь свою точку зрения, но - как журналист, он может сказать: я освещаю ход событий, я не высказываю свои политические симпатии или антипатии. Но он выбрал тот путь, по которому сам прошел, это мера его ответственности.То, что идет зачистка внутри украинского поля всех людей, которые имеют, в той или иной мере, какую-то альтернативную точку зрения – это история не сегодняшнего дня. Она началась давно – с 2014 года. С 2014 года шаг за шагом нас подводили к тому, что будет установлена диктатура. И это нормально с точки зрения политических процессов.На смену охлократии всегда приходит диктатура. Вопрос, в какой форме будет эта диктатура, и в чьих интересах она будет действовать.Одно дело, если бы была диктатура, которая бы действовала в интересах украинского народа. Другое дело диктатура, которая установлена третьими странами внутри страны, которая проводит репрессивные меры для того, чтобы не сохранить эту страну, не помочь этой стране, а, на самом деле, за счет этой страны решить свои политические вопросы.Вот и все. Это чистая коллаборация. Это коллаборанты, которые действуют в интересах третьих стран. Они не представляют интересы украинского народа, в том-то и весь вопрос. Потому что все то, что они делают – это противоречит интересам украинского народа. В этом же проблема.Мы должны понять одну простую вещь – это не Украина воюет с Россией, это Запад воюет с Россией. А Украина дала согласие на участие в этом проекте. В этом заключается суть предательства даже… ну России - ладно, но суть предательства своего собственного народа, своих людей.Он (Зеленский – Ред.) же понимал до начала войны, еще в сентябре понимал, что в этой стране будет война, будут бомбы, снаряды, гибель мирных жителей, разрушенные города – он все это понимал. Но он ничего не сделал для того, чтобы уйти от этого сценария! Вот, в чем проблема – он ничего для этого не сделал!Была у него возможность или нет? Я считаю, что была. Да, это было как для лидера страны - рискованно. Но ты же, когда избирался президентом страны, не собирался гулять по ромашковому полю? Ты же понимал, что это лидерство в очень сложных для страны условиях, в условиях конфликта. Ты должен понимать, какой уровень риска есть, и что нужно сделать для того, чтобы минимизировать возможные потери Украины. Но ты этого не сделал. И, раз ты этого не сделал – значит, ты предал этот народ.

https://ukraina.ru/20210804/1031996070.html

https://ukraina.ru/20220715/1036410185.html

https://ukraina.ru/20220714/1036304077.html

https://ukraina.ru/20220716/1036487446.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, спиридон килинкаров, сво, сми, информационная война