https://ukraina.ru/20220717/1036507692.html

Военный эксперт рассказал, в каком случае ВСУ точно не вернутся на остров Змеиный

Военный эксперт рассказал, в каком случае ВСУ точно не вернутся на остров Змеиный - 17.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, в каком случае ВСУ точно не вернутся на остров Змеиный

Было ожидаемо, что ВСУ, чтобы порадовать западных партнеров, водрузили на острове Змеиный флаг, и потом получили ответ от российских войск. Получается, что это ловушка, куда украинская армия попала. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

2022-07-17T11:12

2022-07-17T11:12

2022-07-17T11:12

всу

змеиный

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Эксперт отметил, что нас не должен волновать остров Змеиный как таковой, ведь в 2007-2009 годах шло обсуждение с Румынией относительно того, считать ли его островом или скалой. Потому что защищать пустынный и маленький пятачок суши, где спрятаться невозможно, очень затратно."У меня есть ощущение, что после нашего ракетного удара, когда погибло командование всего восточного фронта и спецчастей, у ВСУ осталось мало грамотных офицеров высшего звена. Фактически ВСУ находится под внешним управлением натовских вояк, у которых не только нет боевого опыта, но которым еще и наплевать на украинцев. Они просто отчитываются перед хозяевами за потраченные усилия. ВСУ туда отправились явно по приказу кого-то из западников, потому что нет смысла удерживать пристреленную скалу и губить солдат. Все ради красивой картинки из водруженного флага", - указал Артамонов.Наши военные туда не вернутся, потому что в этом нет смысла. А украинцы туда не вернуться только в том случае, если они развернут штыки против собственного руководства, добавил специалист.Причем главком ВСУ Залужный от этого недалек. Ему же тоже придется отвечать перед армией, и он явно не хочет быть крайним в этой игре, заключил собеседник издания.

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2022

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всу, змеиный