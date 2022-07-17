Военный эксперт рассказал, в каком случае ВСУ точно не вернутся на остров Змеиный - 17.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, в каком случае ВСУ точно не вернутся на остров Змеиный
Военный эксперт рассказал, в каком случае ВСУ точно не вернутся на остров Змеиный - 17.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, в каком случае ВСУ точно не вернутся на остров Змеиный
Было ожидаемо, что ВСУ, чтобы порадовать западных партнеров, водрузили на острове Змеиный флаг, и потом получили ответ от российских войск. Получается, что это ловушка, куда украинская армия попала. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T11:12
2022-07-17T11:12
всу
змеиный
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Эксперт отметил, что нас не должен волновать остров Змеиный как таковой, ведь в 2007-2009 годах шло обсуждение с Румынией относительно того, считать ли его островом или скалой. Потому что защищать пустынный и маленький пятачок суши, где спрятаться невозможно, очень затратно."У меня есть ощущение, что после нашего ракетного удара, когда погибло командование всего восточного фронта и спецчастей, у ВСУ осталось мало грамотных офицеров высшего звена. Фактически ВСУ находится под внешним управлением натовских вояк, у которых не только нет боевого опыта, но которым еще и наплевать на украинцев. Они просто отчитываются перед хозяевами за потраченные усилия. ВСУ туда отправились явно по приказу кого-то из западников, потому что нет смысла удерживать пристреленную скалу и губить солдат. Все ради красивой картинки из водруженного флага", - указал Артамонов.Наши военные туда не вернутся, потому что в этом нет смысла. А украинцы туда не вернуться только в том случае, если они развернут штыки против собственного руководства, добавил специалист.Причем главком ВСУ Залужный от этого недалек. Ему же тоже придется отвечать перед армией, и он явно не хочет быть крайним в этой игре, заключил собеседник издания.
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всу, змеиный
Военный эксперт рассказал, в каком случае ВСУ точно не вернутся на остров Змеиный

ВСУ не вернутся на остров Змеиный, если они развернут штыки против киевской власти

11:12 17.07.2022
 
© CC BY-SA 4.0 / Фотонак /Остров Змеиный
Остров Змеиный
© CC BY-SA 4.0 / Фотонак /
Читать в
Было ожидаемо, что ВСУ, чтобы порадовать западных партнеров, водрузили на острове Змеиный флаг, и потом получили ответ от российских войск. Получается, что это ловушка, куда украинская армия попала. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что нас не должен волновать остров Змеиный как таковой, ведь в 2007-2009 годах шло обсуждение с Румынией относительно того, считать ли его островом или скалой. Потому что защищать пустынный и маленький пятачок суши, где спрятаться невозможно, очень затратно.
"У меня есть ощущение, что после нашего ракетного удара, когда погибло командование всего восточного фронта и спецчастей, у ВСУ осталось мало грамотных офицеров высшего звена. Фактически ВСУ находится под внешним управлением натовских вояк, у которых не только нет боевого опыта, но которым еще и наплевать на украинцев. Они просто отчитываются перед хозяевами за потраченные усилия. ВСУ туда отправились явно по приказу кого-то из западников, потому что нет смысла удерживать пристреленную скалу и губить солдат. Все ради красивой картинки из водруженного флага", - указал Артамонов.
Наши военные туда не вернутся, потому что в этом нет смысла. А украинцы туда не вернуться только в том случае, если они развернут штыки против собственного руководства, добавил специалист.
Причем главком ВСУ Залужный от этого недалек. Ему же тоже придется отвечать перед армией, и он явно не хочет быть крайним в этой игре, заключил собеседник издания.
 
ВСУЗмеиный
 
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