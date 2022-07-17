https://ukraina.ru/20220717/1036507692.html
Военный эксперт рассказал, в каком случае ВСУ точно не вернутся на остров Змеиный
Военный эксперт рассказал, в каком случае ВСУ точно не вернутся на остров Змеиный - 17.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, в каком случае ВСУ точно не вернутся на остров Змеиный
Было ожидаемо, что ВСУ, чтобы порадовать западных партнеров, водрузили на острове Змеиный флаг, и потом получили ответ от российских войск. Получается, что это ловушка, куда украинская армия попала. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T11:12
2022-07-17T11:12
2022-07-17T11:12
всу
змеиный
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Эксперт отметил, что нас не должен волновать остров Змеиный как таковой, ведь в 2007-2009 годах шло обсуждение с Румынией относительно того, считать ли его островом или скалой. Потому что защищать пустынный и маленький пятачок суши, где спрятаться невозможно, очень затратно."У меня есть ощущение, что после нашего ракетного удара, когда погибло командование всего восточного фронта и спецчастей, у ВСУ осталось мало грамотных офицеров высшего звена. Фактически ВСУ находится под внешним управлением натовских вояк, у которых не только нет боевого опыта, но которым еще и наплевать на украинцев. Они просто отчитываются перед хозяевами за потраченные усилия. ВСУ туда отправились явно по приказу кого-то из западников, потому что нет смысла удерживать пристреленную скалу и губить солдат. Все ради красивой картинки из водруженного флага", - указал Артамонов.Наши военные туда не вернутся, потому что в этом нет смысла. А украинцы туда не вернуться только в том случае, если они развернут штыки против собственного руководства, добавил специалист.Причем главком ВСУ Залужный от этого недалек. Ему же тоже придется отвечать перед армией, и он явно не хочет быть крайним в этой игре, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, змеиный
Военный эксперт рассказал, в каком случае ВСУ точно не вернутся на остров Змеиный
ВСУ не вернутся на остров Змеиный, если они развернут штыки против киевской власти
Было ожидаемо, что ВСУ, чтобы порадовать западных партнеров, водрузили на острове Змеиный флаг, и потом получили ответ от российских войск. Получается, что это ловушка, куда украинская армия попала. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что нас не должен волновать остров Змеиный как таковой, ведь в 2007-2009 годах шло обсуждение с Румынией относительно того, считать ли его островом или скалой. Потому что защищать пустынный и маленький пятачок суши, где спрятаться невозможно, очень затратно.
"У меня есть ощущение, что после нашего ракетного удара, когда погибло командование всего восточного фронта и спецчастей, у ВСУ осталось мало грамотных офицеров высшего звена. Фактически ВСУ находится под внешним управлением натовских вояк, у которых не только нет боевого опыта, но которым еще и наплевать на украинцев. Они просто отчитываются перед хозяевами за потраченные усилия. ВСУ туда отправились явно по приказу кого-то из западников, потому что нет смысла удерживать пристреленную скалу и губить солдат. Все ради красивой картинки из водруженного флага", - указал Артамонов.
Наши военные туда не вернутся, потому что в этом нет смысла. А украинцы туда не вернуться только в том случае, если они развернут штыки против собственного руководства, добавил специалист.
Причем главком ВСУ Залужный от этого недалек. Ему же тоже придется отвечать перед армией, и он явно не хочет быть крайним в этой игре, заключил собеседник издания.