https://ukraina.ru/20220717/1036503195.html

Что происходит в Харькове. Честный рассказ очевидца событий

Что происходит в Харькове. Честный рассказ очевидца событий - 17.07.2022 Украина.ру

Что происходит в Харькове. Честный рассказ очевидца событий

Пожалуй, только Зеленскому могла прийти в голову такая извращенная злобная шутка - назначить русский город Харьков "городом-героем" Украины. Для большинства... Украина.ру, 17.07.2022

2022-07-17T09:34

2022-07-17T09:34

2022-07-17T09:34

эксклюзив

украина

харьков

сво

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Пожалуй, только Зеленскому могла прийти в голову такая извращенная злобная шутка - назначить русский город Харьков "городом-героем" Украины. Для большинства харьковчан это звание звучит как "город-предатель", и раздражает даже сильнее, чем жовто-блакытное полотнище на стволе автомата памятника Воину-Освободителю.Символ украинской независимости появился там после государственного переворота 2014 года, когда обнаглевшие нацисты яростно метили территорию на Юго-Востоке. Флаг, хотя и прихвачен металлическими скобами, держится на памятнике плохо. Однажды его на радость харьковчанам сбила молния, а 26 мая текущего года он слетел во время жестокого и бессмысленного обстрела Павлова Поля со стороны ВСУ. Как будто Солдат пытается избавиться от чуждой символики. Это случится, когда Харьков снова освободится от нацистов. А пока город выживает в оккупации.Невидимое ПВО и неслышная сиренаРазные районы Харькова по-прежнему попадают под огонь украинских РСЗО и ствольной артиллерии днём (не так часто, как в марте-апреле) и под удары российских ракет ночью. Это в последние дни происходит регулярно, в период с 22 вечера до 5 утра.В отличие от ВСУ, россияне бьют почти исключительно по военным целям. Но дело в том, что так называемые "защитники" города, особенно представители националистических формирований, легко превращают в военный любой объект гражданской инфраструктуры. Отдавая особое предпочтение школам и другим учебным заведениям.Как результат, только за последние две недели в городе в той или иной степени пострадали до десятка учебных заведений. В том числе школы NN 29, 47, 46, 48, 12, 78 - и в ночь на 15 июля ещё одна, 121 школа в Индустриальном районе.И всякий раз украинские СМИ поднимают вой вокруг очередной "варварски" разрушенной школы, где "нет и не было ничего военного". А местные жители шепотом делятся друг с другом: было.К сожалению, боевики используют в своих целях не только пустующие школы. В Харькове ВСУ вернулись к тактике "живого щита", в жилых домах размещают "располаги", складируют боеприпасы, ставят во дворах РСЗО и бронетехнику. Гражданские все чаще выражают негодование тем, что их подвергают смертельной опасности при явно недостаточной работе ПВО.На днях глава военно-гражданской администрации Харьковской области Олег Синегубов распространил информацию о том, что в Харькове защита от ударов с воздуха отсутствует, а 40% всех средств ПВО сосредоточены под Киевом, назвал "российской пропагандой", призванной "менять настроения харьковчан, потому что они категорически настроены по отношению к захватчикам".И добавил, что большая часть выпущенных с территории РФ ракет не долетает до Харькова. Очевидно, растворяется в ночном воздухе бесследно и беззвучно, комментируют харьковчане.Сирены системы оповещения о воздушной тревоге в Харькове тоже бывают беззвучными. Во всяком случае, включаются во время ночных прилетов реже, чем через раз."Отеческая" заботаЕсли организация ПВО не в компетенции мэра города или главы администрации, обеспечение населения местами в бомбоубежищах (или хотя бы их подобии) это прямая обязанность местных чиновников.Мэр Харькова ИгорьТерехов на словах от неё и не открещивается. В эфире национального телемарафона он назвал оборудование укрытий одной из двух главных задач, которые будут финансироваться в первую очередь."Мы сегодня совершенно по-другому готовим наши подвальные помещения, которые будут иметь двойное назначение: это подвальное помещение и укрытие в случае бомбежек. В полном объеме сегодня наши коммунальные предприятия и волонтеры – работают по подготовке города к зиме и по подготовке наших подвальных помещений в качестве укрытий", — сказал Терехов.Но вот что пока происходит на деле. Внезапно оказались закрытыми все подвалы микрорайона "Солнечный", который ранее подвергался жестоким обстрелам. А там поблизости нет метро. Так что вопрос, куда уходить, если поблизости завелись "кракены", для местных жителей остаётся открытым.Ситуация в городе, где многие жители лишились средств к существованию, тяжёлая; это признаёт даже мэр."Конечно, огромный вопрос сегодня заключается в том, что у людей нет денег на покупки. ...Очень многие предприятия города закрыты, из-за того, что идут обстрелы, и предприниматели и производственники просто боятся открывать эти предприятия", - отметил городской голова в эфире национального телемарафона.При этом гуманитарная помощь начиная с апреля постепенно скудела, и в последнее время стала почти такой же неощутимой, как работа ПВО.Женщина средних лет торопится, почти бежит навстречу. "Дают?" Речь о гуманитарке. Была, но раздали час назад. Женщина без сил опускается на бордюр. Ей нужно выговориться. "В шесть заняла на ”Топольке” за президентским набором. В десять узнала, что не завезли. Стояла за крупой и сахаром, не хватило. Ещё параллельно стояла в ”Мафию” за готовой едой. Человек за 100 закончилась. И звонила, звонила... Зачем они пишут, что есть работа, если потом не берут трубку?! Такой пустой у меня сегодня день..."Случай типичный - ни элементарную помощь, ни какую-либо работу в Харькове сегодня никто никому не гарантирует. Семьи с маленькими детьми, старики после 75 (у некоторых волонтеров после 80) ещё могут рассчитывать на небогатые продуктовые наборы. Остальные выживают кто как может.По данным официальных источников, Харьков уверенно держится в тройке лидеров по расхищению гуманитарки. По мнению харьковчан, вернувшихся в город из других регионов, "нигде больше так не воруют". По словам волонтеров, все мясные консервы из знаменитых "президентских" наборов, якобы рассчитанных на основе медицинских норм питания на месяц, изымаются теробороной (недавно усиленной заключенными). Им нужнее, они "защитники".ЗащитникиГлавные "защитники", они же проклятие и беда города - это, безусловно, нацформирования, в частности, "кракены". В Харьков нацисты вцепились мёртвой хваткой, яростно сопротивляясь попыткам командования отправить их поближе к линии соприкосновения.У них изначально было другое амплуа: грабежи. В крайнем случае, нацформирования могли выступить в роли заградотрядов. А передовая, извините, это другое. Поэтому 14 июля партия "кракенов" числом 200 штук в очередной раз отказалась отправиться в Краматорск, и заявила, что переходит в городскую тероборону. Между "побратимами" возникла перепалка, переходящая в перестрелку. Шестеро "хероев" полегли на месте.Остальные отправились доказывать свою полезность на городские блокпосты.Утром следующего дня, 15 июля, Синегубов сообщил о ночных прилетах в два городских учебных заведения, а Минобороны РФ, в свою очередь, об успешной денацификации в Харькове двухсот боевиков, в том числе 50 иностранных наемников. В городе гадают: те самые 200 отказников или просто совпадение?В последнее время вместо расписанных фирменными эмблемами защитного цвета джипов "кракены" все чаще используют обычные гражданские автомобили с закрытыми или закрашенными номерами. Значит - отжатые. Хорошо, если владельца просто ограбили, но оставили в живых. Часто бывает иначе. Водитель, проезжающий блокпосты, всегда рискует, особенно за чертой города. Как сообщил 5 июля глава Главного Управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, число пропавших без вести людей постоянно растёт."К сожалению, увеличивается количество заявлений касательно розыска без вести пропавших лиц. Полиция все эти заявления фиксирует… Проводим экспертизы, отбираем образцы для возможного опознания трупов, которых также остается значительное количество. Неопознанных трупов у нас почти ежедневно количество увеличивается", — отметил он.Впрочем, "защитники" пользуются не только отжатыми или нелегально ввезенными автомобилями. Так же, как это было, например, в Мариуполе, их можно увидеть в машинах "Красного креста". Большой популярностью у нацформирований пользуется бронированный транспорт инкассаторов.Встречаются курьёзы. По Алексеевке колесит чёрный пикап с изображениями тризуба на дверцах и надписями "Херсонские гиены" и "Арбуз". Поистине, все пиратские флаги в гости к нам, и не только зарубежные.Плохая примета и приметы времениИнтерес к событиям на Украине в мире слабеет, и это очень хорошо для Харькова. Город успел в полной мере ощутить, что такое кровавая провокация, когда ради картинки в западных СМИ рушатся здания и гибнут люди. Появление представителей центральных и западных СМИ в Харькове считается зловещим знаком. Последний такой пресс-тур иностранных и доморощенных стервятников состоялся в конце июня, и прошёл не без ляпов.Вот, например, бодрый репортаж "Суспильного"."Из-под завалов здания, которое обстреляли утром, спасли мужчину. Иностранный журналист спросил спасенного, надеялся ли он, что выживет. ”Оf course”, - ответил мужчина". Репортаж с места прилета сопровождался фотографией зданий на окраине. Одно из них носит следы попадания, причём нет никаких сомнений в том, что стреляли из города. Фото, ничтоже сумняшеся, широко растиражировали другие агентства.Сегодня почти во всех районах Харькова есть газ, вода, электричество. Однако ни у кого нет уверенности, что это надолго. Хозяйки больше не рассчитывают на морозильные камеры, старые методы консервации надежнее. Как и старые способы отопления. А потому - приметы времени - цены на крышки для консервирования выросли в пять раз, а во дворах частных домов появились поленницы. Люди готовятся выживать зимой.Ау, доктор!В городе нет дефицита продуктов, были бы деньги. Но появилась не менее существенная угроза. Аптекари предупреждают о возможной нехватке антибиотиков и обезболивающих препаратов: всё для фронта.Глава комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий подлил масла в огонь: с 1 августа аптекам запрещено продавать антибиотики без рецепта. Для получения лекарства нужно будет обратиться к своему семейному врачу (или любому другому медучреждению), получить электронный рецепт и только после этого забрать лекарства в аптеке. Нетривиальная задача, поскольку многие врачи, как семейные, так и специалисты, в эвакуации, а медучреждения принимают в первую очередь военных, гражданских обслуживают по остаточному принципу.Естественно, все, кто может, запасаются лекарствами впрок, и аптечные полки быстро пустеют Добавим к этому закрытые стоматологические кабинеты... Получим ситуацию хуже, чем во времена covid, который, впрочем, никто не отменял.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Петр Иванов

эксклюзив, украина, харьков, сво