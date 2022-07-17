https://ukraina.ru/20220717/1036501483.html

Костин: В конце лета вся территория Донецкой области будет освобождена

Костин: В конце лета вся территория Донецкой области будет освобождена - 17.07.2022 Украина.ру

Костин: В конце лета вся территория Донецкой области будет освобождена

Украина изначально не была намерена удерживать Донбасс, она там использует тактику выжженной земли в лучших традициях Третьего Рейха - считает заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-07-17T08:15

2022-07-17T08:15

2022-07-17T08:15

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Киев просто покупал время, бросая солдат ВСУ в этот огонь войны, так что Россия использует свое тактическое превосходство, добавил эксперт.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, сво, днр, донбасс