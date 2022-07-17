Костин: В конце лета вся территория Донецкой области будет освобождена - 17.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Костин: В конце лета вся территория Донецкой области будет освобождена
Костин: В конце лета вся территория Донецкой области будет освобождена - 17.07.2022 Украина.ру
Костин: В конце лета вся территория Донецкой области будет освобождена
Украина изначально не была намерена удерживать Донбасс, она там использует тактику выжженной земли в лучших традициях Третьего Рейха - считает заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T08:15
2022-07-17T08:15
спецоперация
украина
россия
сво
днр
донбасс
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Киев просто покупал время, бросая солдат ВСУ в этот огонь войны, так что Россия использует свое тактическое превосходство, добавил эксперт.
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украина, россия, сво, днр, донбасс

Костин: В конце лета вся территория Донецкой области будет освобождена

08:15 17.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВывод подразделений ДНР из Мариуполя
Вывод подразделений ДНР из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Украина изначально не была намерена удерживать Донбасс, она там использует тактику выжженной земли в лучших традициях Третьего Рейха - считает заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Киев просто покупал время, бросая солдат ВСУ в этот огонь войны, так что Россия использует свое тактическое превосходство, добавил эксперт.
Понятно, что Украина ничего не будет отдавать просто так. Идут кровопролитные упорные бои. Но, повторюсь, Киев уже давно распрощался с Донбассом. Главная его задача — уничтожить всю более-менее действующую инфраструктуру (жилую, промышленную и т. д.).
 
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