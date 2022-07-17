https://ukraina.ru/20220717/1036497732.html

Дробницкий: "Если евро отвяжут от доллара, это будет конец - свободное падение"

Дробницкий: "Если евро отвяжут от доллара, это будет конец - свободное падение" - 17.07.2022 Украина.ру

Дробницкий: "Если евро отвяжут от доллара, это будет конец - свободное падение"

У США одна проблема, они не успевают перестроится под новые обстоятельства в условиях кризиса, Россия на шаг впереди - заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

2022-07-17T07:46

2022-07-17T07:46

2022-07-17T07:46

сша

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Все действия США, которые мы сейчас видим, это попытки остановить процесс перемен, но все идет под откос, правда, американцы со своими союзниками по АУКУСу выживут, а вот европейцам придется туго, говорит эксперт.По итогам возможного мирового экономического кризиса могут возникнуть несколько зон торговли продовольствием по разным ценам, может их будет даже 4, но невозможно будет сравнивать цены в разных валютах и покупательную способность людей, добавил Дробницкий.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, россия, украина, кризис, евро, доллар