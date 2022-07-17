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Дробницкий: "Если евро отвяжут от доллара, это будет конец - свободное падение"
Дробницкий: "Если евро отвяжут от доллара, это будет конец - свободное падение" - 17.07.2022 Украина.ру
Дробницкий: "Если евро отвяжут от доллара, это будет конец - свободное падение"
У США одна проблема, они не успевают перестроится под новые обстоятельства в условиях кризиса, Россия на шаг впереди - заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
2022-07-17T07:46
2022-07-17T07:46
2022-07-17T07:46
сша
россия
украина
кризис
евро
доллар
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Все действия США, которые мы сейчас видим, это попытки остановить процесс перемен, но все идет под откос, правда, американцы со своими союзниками по АУКУСу выживут, а вот европейцам придется туго, говорит эксперт.По итогам возможного мирового экономического кризиса могут возникнуть несколько зон торговли продовольствием по разным ценам, может их будет даже 4, но невозможно будет сравнивать цены в разных валютах и покупательную способность людей, добавил Дробницкий.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, россия, украина, кризис, евро, доллар
Дробницкий: "Если евро отвяжут от доллара, это будет конец - свободное падение"
У США одна проблема, они не успевают перестроится под новые обстоятельства в условиях кризиса, Россия на шаг впереди - заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Все действия США, которые мы сейчас видим, это попытки остановить процесс перемен, но все идет под откос, правда, американцы со своими союзниками по АУКУСу выживут, а вот европейцам придется туго, говорит эксперт.
У США есть вода, нефть, газ, полезные ископаемые, еда, плюс достаточно серьёзные технологии, а вот в Европе нет ничего, они живут на эмиссионном доходе. Как только евро будет отстегнут от доллара - всё, это будет свободное падение.
По итогам возможного мирового экономического кризиса могут возникнуть несколько зон торговли продовольствием по разным ценам, может их будет даже 4, но невозможно будет сравнивать цены в разных валютах и покупательную способность людей, добавил Дробницкий.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.