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Дубовой ответил, так ли страшны "Джавелины"

Дубовой ответил, так ли страшны "Джавелины" - 16.07.2022 Украина.ру

Дубовой ответил, так ли страшны "Джавелины"

Об огромных возможностях американских "Джавелинов" иностранные СМИ трубят вот уже несколько лет, сообщая, что именно эти "всемогущие" орудия помогут Украине победить Россию. Боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой ответил в интервью Украина.ру, так ли это

2022-07-16T08:30

2022-07-16T08:30

2022-07-16T08:30

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джавелины

вооружение

геннадий дубовой

танк

оружие

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Боец пояснил, что для того, чтобы этот тип вооружения работал как надо, нужно, чтобы "Джавелин" был в руках у специалиста, а большинство всушников плохо владеют не только западным, но даже своим оружием.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джавелины, вооружение, геннадий дубовой, танк, оружие