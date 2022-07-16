Дубовой ответил, так ли страшны "Джавелины"
Об огромных возможностях американских "Джавелинов" иностранные СМИ трубят вот уже несколько лет, сообщая, что именно эти "всемогущие" орудия помогут Украине победить Россию. Боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой ответил в интервью Украина.ру, так ли это
Я не знаю, почему они считаются таким страшным комплексом. Они бьют по параболе по башне. Вот во время штурма Камышевахи "Джавелином" подбили наш танк, тем не менее, таких разрушительных воздействий, о которых нам говорили специалисты и которые следуют из роликов, рекламирующих данный тип оружия, мы не наблюдали. После попадания "Джавелина" по танку у него сработала динамическая защита, которая в итоге выгорела, а он остался неповрежденным.
Боец пояснил, что для того, чтобы этот тип вооружения работал как надо, нужно, чтобы "Джавелин" был в руках у специалиста, а большинство всушников плохо владеют не только западным, но даже своим оружием.
Назначение вооружения
"Джавелин" — американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей.