"Имели бы мы такие": боец полка "Ахмат-1" рассказал, каким вооружением пользуются украинцы - 16.07.2022 Украина.ру
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"Имели бы мы такие": боец полка "Ахмат-1" рассказал, каким вооружением пользуются украинцы
"Имели бы мы такие": боец полка "Ахмат-1" рассказал, каким вооружением пользуются украинцы - 16.07.2022 Украина.ру
"Имели бы мы такие": боец полка "Ахмат-1" рассказал, каким вооружением пользуются украинцы
Украинская армия пользуется в том числе и западным оружием, что именно российским военным удается увидеть "в их руках" на поле боя, в интервью изданию Украина.ру рассказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой
2022-07-16T07:30
2022-07-16T07:30
новости
геннадий дубовой
вооружение
украинская армия
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По словам бойца, последний большой комплект трофеев его спецгруппа взяла в Золотом и Лисичанске, а в настоящее время военные полка работают в Северске. И везде у украинцев примерно одно и то же оружие, утверждает Дубовой."Это NLAW, противотанковые комплексы, американские противотанковые комплексы "Джавелины". Попадались нам американские пулеметы с устаревшей конструкцией. Они сложны в разборке, и к тому же быстро запыляются", - рассказал он.Боец добавил, что ВСУ также используют заряды чешского и литовского производства, американские и немецкие рации, а также большое количество всевозможных радиоприборов-тепловизоров.
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новости, геннадий дубовой, вооружение, украинская армия

"Имели бы мы такие": боец полка "Ахмат-1" рассказал, каким вооружением пользуются украинцы

07:30 16.07.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Украинская армия пользуется в том числе и западным оружием, что именно российским военным удается увидеть "в их руках" на поле боя, в интервью изданию Украина.ру рассказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой
По словам бойца, последний большой комплект трофеев его спецгруппа взяла в Золотом и Лисичанске, а в настоящее время военные полка работают в Северске. И везде у украинцев примерно одно и то же оружие, утверждает Дубовой.
"Это NLAW, противотанковые комплексы, американские противотанковые комплексы "Джавелины". Попадались нам американские пулеметы с устаревшей конструкцией. Они сложны в разборке, и к тому же быстро запыляются", - рассказал он.
Боец добавил, что ВСУ также используют заряды чешского и литовского производства, американские и немецкие рации, а также большое количество всевозможных радиоприборов-тепловизоров.

Западные тепловизоры очень хорошие. Мне наши ребята говорили: имели бы мы такие, мы бы просматривали украинские позиции насквозь и продвигались бы гораздо успешнее. В том, что заряд этих тепловизоров держится дольше. К тому же в них есть несколько спектров, с их помощью на врага в нескольких режимах можно смотреть. А в наших аналогах эти режимы либо плохо работают, либо их вовсе нет

Геннадий Дубовой интервью
Вчера, 14:25Чем воюют на Украине
Геннадий Дубовой: Американцы дают ВСУ всякий хлам, а не самые передовое оружие
 
НовостиГеннадий ДубовойВооружениеукраинская армия
 
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