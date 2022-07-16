https://ukraina.ru/20220716/1036472637.html
"Имели бы мы такие": боец полка "Ахмат-1" рассказал, каким вооружением пользуются украинцы
"Имели бы мы такие": боец полка "Ахмат-1" рассказал, каким вооружением пользуются украинцы - 16.07.2022 Украина.ру
"Имели бы мы такие": боец полка "Ахмат-1" рассказал, каким вооружением пользуются украинцы
Украинская армия пользуется в том числе и западным оружием, что именно российским военным удается увидеть "в их руках" на поле боя, в интервью изданию Украина.ру рассказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой
2022-07-16T07:30
2022-07-16T07:30
2022-07-16T07:30
новости
геннадий дубовой
вооружение
украинская армия
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По словам бойца, последний большой комплект трофеев его спецгруппа взяла в Золотом и Лисичанске, а в настоящее время военные полка работают в Северске. И везде у украинцев примерно одно и то же оружие, утверждает Дубовой."Это NLAW, противотанковые комплексы, американские противотанковые комплексы "Джавелины". Попадались нам американские пулеметы с устаревшей конструкцией. Они сложны в разборке, и к тому же быстро запыляются", - рассказал он.Боец добавил, что ВСУ также используют заряды чешского и литовского производства, американские и немецкие рации, а также большое количество всевозможных радиоприборов-тепловизоров.
https://ukraina.ru/20220715/1036461477.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, геннадий дубовой, вооружение, украинская армия
"Имели бы мы такие": боец полка "Ахмат-1" рассказал, каким вооружением пользуются украинцы
Украинская армия пользуется в том числе и западным оружием, что именно российским военным удается увидеть "в их руках" на поле боя, в интервью изданию Украина.ру рассказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой
По словам бойца, последний большой комплект трофеев его спецгруппа взяла в Золотом и Лисичанске, а в настоящее время военные полка работают в Северске. И везде у украинцев примерно одно и то же оружие, утверждает Дубовой.
"Это NLAW, противотанковые комплексы, американские противотанковые комплексы "Джавелины". Попадались нам американские пулеметы с устаревшей конструкцией. Они сложны в разборке, и к тому же быстро запыляются", - рассказал он.
Боец добавил, что ВСУ также используют заряды чешского и литовского производства, американские и немецкие рации, а также большое количество всевозможных радиоприборов-тепловизоров.
Западные тепловизоры очень хорошие. Мне наши ребята говорили: имели бы мы такие, мы бы просматривали украинские позиции насквозь и продвигались бы гораздо успешнее. В том, что заряд этих тепловизоров держится дольше. К тому же в них есть несколько спектров, с их помощью на врага в нескольких режимах можно смотреть. А в наших аналогах эти режимы либо плохо работают, либо их вовсе нет