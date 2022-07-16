https://ukraina.ru/20220716/1036472637.html

"Имели бы мы такие": боец полка "Ахмат-1" рассказал, каким вооружением пользуются украинцы

"Имели бы мы такие": боец полка "Ахмат-1" рассказал, каким вооружением пользуются украинцы - 16.07.2022 Украина.ру

"Имели бы мы такие": боец полка "Ахмат-1" рассказал, каким вооружением пользуются украинцы

Украинская армия пользуется в том числе и западным оружием, что именно российским военным удается увидеть "в их руках" на поле боя, в интервью изданию Украина.ру рассказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой

2022-07-16T07:30

2022-07-16T07:30

2022-07-16T07:30

новости

геннадий дубовой

вооружение

украинская армия

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По словам бойца, последний большой комплект трофеев его спецгруппа взяла в Золотом и Лисичанске, а в настоящее время военные полка работают в Северске. И везде у украинцев примерно одно и то же оружие, утверждает Дубовой."Это NLAW, противотанковые комплексы, американские противотанковые комплексы "Джавелины". Попадались нам американские пулеметы с устаревшей конструкцией. Они сложны в разборке, и к тому же быстро запыляются", - рассказал он.Боец добавил, что ВСУ также используют заряды чешского и литовского производства, американские и немецкие рации, а также большое количество всевозможных радиоприборов-тепловизоров.

https://ukraina.ru/20220715/1036461477.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, геннадий дубовой, вооружение, украинская армия