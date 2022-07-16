https://ukraina.ru/20220716/1036439158.html

Полякам очень хочется чувствовать себя на Украине хозяевами

Полякам очень хочется чувствовать себя на Украине хозяевами - 16.07.2022 Украина.ру

Полякам очень хочется чувствовать себя на Украине хозяевами

Украинское правительство фактически передает Украину полякам, подтверждая этим несуверенность страны, заявил в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев

2022-07-16T04:00

2022-07-16T04:00

2022-07-16T04:00

новости

поляки

украина

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Поляки очень хотят, они очень рвутся, им кажется, что они понимают, как с этим справиться. И это неукраинское правительство Украины запросто продает Украину полякам, с которыми вроде те же самые бандеровские националисты всю жизнь воевали.Он напомнил, что накануне объявления особого статуса для поляков, в Польше отмечали день памяти Волынской резни и не стали его отменять.Михеев считает, что поляки не могли забыть и простить это историческое событие, он называет эту временную дружбу "затягиванием удавки на шее" украинских националистов.Полный текст интервью читайте здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, поляки, украина