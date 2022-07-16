Полякам очень хочется чувствовать себя на Украине хозяевами - 16.07.2022 Украина.ру
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Полякам очень хочется чувствовать себя на Украине хозяевами
Полякам очень хочется чувствовать себя на Украине хозяевами - 16.07.2022 Украина.ру
Полякам очень хочется чувствовать себя на Украине хозяевами
Украинское правительство фактически передает Украину полякам, подтверждая этим несуверенность страны, заявил в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев
2022-07-16T04:00
2022-07-16T04:00
новости
поляки
украина
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Поляки очень хотят, они очень рвутся, им кажется, что они понимают, как с этим справиться. И это неукраинское правительство Украины запросто продает Украину полякам, с которыми вроде те же самые бандеровские националисты всю жизнь воевали.Он напомнил, что накануне объявления особого статуса для поляков, в Польше отмечали день памяти Волынской резни и не стали его отменять.Михеев считает, что поляки не могли забыть и простить это историческое событие, он называет эту временную дружбу "затягиванием удавки на шее" украинских националистов.Полный текст интервью читайте здесь.
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новости, поляки, украина

Полякам очень хочется чувствовать себя на Украине хозяевами

04:00 16.07.2022
 
© Twitter / Kancelaria PrezydentaДуда Зеленский
Дуда Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Twitter / Kancelaria Prezydenta
Читать в
Украинское правительство фактически передает Украину полякам, подтверждая этим несуверенность страны, заявил в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев
Поляки очень хотят, они очень рвутся, им кажется, что они понимают, как с этим справиться. И это неукраинское правительство Украины запросто продает Украину полякам, с которыми вроде те же самые бандеровские националисты всю жизнь воевали.
Он напомнил, что накануне объявления особого статуса для поляков, в Польше отмечали день памяти Волынской резни и не стали его отменять.
Михеев считает, что поляки не могли забыть и простить это историческое событие, он называет эту временную дружбу "затягиванием удавки на шее" украинских националистов.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
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