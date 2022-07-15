https://ukraina.ru/20220715/zerno-1036450796.html
Зубец: скандал с зерном – способ изменить мировую цену на него
Зубец: скандал с зерном – способ изменить мировую цену на него - 15.07.2022 Украина.ру
Зубец: скандал с зерном – способ изменить мировую цену на него
Многие эксперты утверждают, что история с невозможностью вывезти зерно с Украины из-за России – прием по переделу агрорынка, который Вашингтон использует в своих интересах. Так ли это, в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец
2022-07-15T10:03
2022-07-15T10:03
2022-07-15T10:03
новости
алексей зубец
эксперт
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рынок
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"Не думаю. Америка – крупнейший в мире производитель зерна. Но с рынка пшеницы Россия их вытеснила. Но если брать весь ассортимент зерновых в мире, то США больше всего поставляет. Это гораздо более важно для Европы, чем для США. Потому что ЕС большой объем фуражного зерна покупает, чтобы кормить скот. О пищевом зерне там даже речи не идет", - сказал он.При этом доля украинского зерна, пояснил специалист, всего 20 миллионов тонн, иначе говоря, это капля в море, которая не в состоянии вызвать голод, зато может повлиять на цену на него. Ведь если на него случится хоть малейший дефицит, стоимость может дать большой скачок."И начинается мировой голод. Не потому что этого зерна нет, а потому что дорого. Вот эти 20 миллионов тонн могут серьезно изменить цену, а вот сами физические поставки мало что меняют. Я не вижу тут американских интересов передела рынка, у них нет достаточного объема пшеницы для этого", - резюмировал Зубец.
https://ukraina.ru/20220715/1036437610.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей зубец, эксперт, россия, сша, вашингтон, цены, рынок
Зубец: скандал с зерном – способ изменить мировую цену на него
Многие эксперты утверждают, что история с невозможностью вывезти зерно с Украины из-за России – прием по переделу агрорынка, который Вашингтон использует в своих интересах. Так ли это, в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец
"Не думаю. Америка – крупнейший в мире производитель зерна. Но с рынка пшеницы Россия их вытеснила. Но если брать весь ассортимент зерновых в мире, то США больше всего поставляет. Это гораздо более важно для Европы, чем для США. Потому что ЕС большой объем фуражного зерна покупает, чтобы кормить скот. О пищевом зерне там даже речи не идет", - сказал он.
При этом доля украинского зерна, пояснил специалист, всего 20 миллионов тонн, иначе говоря, это капля в море, которая не в состоянии вызвать голод, зато может повлиять на цену на него. Ведь если на него случится хоть малейший дефицит, стоимость может дать большой скачок.
"И начинается мировой голод. Не потому что этого зерна нет, а потому что дорого. Вот эти 20 миллионов тонн могут серьезно изменить цену, а вот сами физические поставки мало что меняют. Я не вижу тут американских интересов передела рынка, у них нет достаточного объема пшеницы для этого", - резюмировал Зубец.
История с зерном
Последние недели Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.
В ответ на это в конце июня Россия покинула остров Змеиный. В Минобороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса.
Однако обвинения в адрес Москвы звучать так и не перестали, что было оценено Москвой как попытка передела глобального агропромышленного рынка в пользу США.