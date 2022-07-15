https://ukraina.ru/20220715/zerno-1036444566.html

Зубец ответил, вывезут ли украинское зерно

Зубец ответил, вывезут ли украинское зерно - 15.07.2022 Украина.ру

Зубец ответил, вывезут ли украинское зерно

Москва и Киев договорились о создании координационного центра по экспорту зерна с Украины. Такое решение было принято накануне на переговорах в Стамбуле. Не будут ли сорваны эти договоренности в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

2022-07-15T08:35

2022-07-15T08:35

2022-07-15T08:35

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зерно

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россия

алексей зубец

стамбул

переговоры

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Поэтому договоренности, которые были достигнуты, это некая рамка, декларация, и не более того. Эксперт подчеркнул, что и новый урожай зерна на Украине, скорее всего будет утрачен: большую часть просто не соберут, а то, что все же удастся убрать с полей, с большой долей вероятности будет утрачено в процессе транспортировки и хранения.Последние недели Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.В ответ на это российская сторона в конце июня покинула остров Змеиный в качестве жеста доброй воли. В Министерстве обороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.Однако обвинения в адрес Москвы звучать так и не перестали, что было оценено в российском посольстве в Вашингтоне как попытка передела глобального агропромышленного рынка в пользу США.

https://ukraina.ru/20220715/1036437610.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, зерно, украина, россия, алексей зубец, стамбул, переговоры