Зубец ответил, вывезут ли украинское зерно - 15.07.2022 Украина.ру
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Зубец ответил, вывезут ли украинское зерно
Зубец ответил, вывезут ли украинское зерно - 15.07.2022 Украина.ру
Зубец ответил, вывезут ли украинское зерно
Москва и Киев договорились о создании координационного центра по экспорту зерна с Украины. Такое решение было принято накануне на переговорах в Стамбуле. Не будут ли сорваны эти договоренности в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец
2022-07-15T08:35
2022-07-15T08:35
новости
зерно
украина
россия
алексей зубец
стамбул
переговоры
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Поэтому договоренности, которые были достигнуты, это некая рамка, декларация, и не более того. Эксперт подчеркнул, что и новый урожай зерна на Украине, скорее всего будет утрачен: большую часть просто не соберут, а то, что все же удастся убрать с полей, с большой долей вероятности будет утрачено в процессе транспортировки и хранения.Последние недели Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.В ответ на это российская сторона в конце июня покинула остров Змеиный в качестве жеста доброй воли. В Министерстве обороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.Однако обвинения в адрес Москвы звучать так и не перестали, что было оценено в российском посольстве в Вашингтоне как попытка передела глобального агропромышленного рынка в пользу США.
https://ukraina.ru/20220715/1036437610.html
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новости, зерно, украина, россия, алексей зубец, стамбул, переговоры
Зубец ответил, вывезут ли украинское зерно

Договоренности, достигнутые по вывозу украинского зерна – лишь декларация

08:35 15.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Москва и Киев договорились о создании координационного центра по экспорту зерна с Украины. Такое решение было принято накануне на переговорах в Стамбуле. Не будут ли сорваны эти договоренности в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Украинское правительство находится под давлением западных союзников, которым необходимо, чтобы зерно попало на рынок. Надо понимать, что все зерно, которое есть на Украине, оно вывезено не будет. Потому что возможности инфраструктуры Украины на юго-западных территориях недостаточны для вывоза всего что есть. Задача технически крайне сложно выполнимая, наверное, она и не будет вовсе выполнена

Алексей Зубец для интервью
Алексей Зубец
директор Института Социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ
Поэтому договоренности, которые были достигнуты, это некая рамка, декларация, и не более того. Эксперт подчеркнул, что и новый урожай зерна на Украине, скорее всего будет утрачен: большую часть просто не соберут, а то, что все же удастся убрать с полей, с большой долей вероятности будет утрачено в процессе транспортировки и хранения.
Последние недели Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.
В ответ на это российская сторона в конце июня покинула остров Змеиный в качестве жеста доброй воли. В Министерстве обороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.
Однако обвинения в адрес Москвы звучать так и не перестали, что было оценено в российском посольстве в Вашингтоне как попытка передела глобального агропромышленного рынка в пользу США.
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НовостизерноУкраинаРоссияАлексей ЗубецСтамбулпереговоры
 
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