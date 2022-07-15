https://ukraina.ru/20220715/1036485608.html

Потери ВСУ, смерть британца. Итоги 15 июля на Украине

Потери ВСУ, смерть британца. Итоги 15 июля на Украине - 15.07.2022 Украина.ру

Потери ВСУ, смерть британца. Итоги 15 июля на Украине

Министр обороны Алексей Резников уже заявил, что больше всего потерь у ВСУ было в мае, но называть численность погибших военных Минобороны не планирует. В плену Украина.ру, 15.07.2022

2022-07-15T18:45

2022-07-15T18:45

2022-07-15T18:57

спецоперация

хроники

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Министр обороны Алексей Резников уже заявил, что больше всего потерь у ВСУ было в мае, но называть численность погибших военных Минобороны не планирует. В плену в ДНР умер британский наёмник Пол УриО потерях глава украинского Минобороны сообщил в интервью одному из британских СМИ."Наибольший пик наших потерь был в мае. Когда Михаил Подоляк и президент говорили в июне - имелись в виду именно они", - заявил Резников.По его словам, именно в этот период погибало до 100 украинских военных в день, а от 300 до 400 получали ранения.Министр обороны признался, что в то время преимущество союзных войск было значительным, особенно на Донецком направлении – ВС РФ, НМ ДНР и ЛНР, по словам Резникова, использовали до тысячи артиллерийских снарядов в час. При этом у ВСУ не было такого количества снарядов, заявил Резников.Несмотря на это, Резников надеется на контрнаступление."До конца этого года произойдут серьезные изменения в поле боя в пользу Украины… Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступление, и оно будет успешными", - заявил он в интервью другому СМИ.За день до этого его заместитель Анна Маляр заявила, почему Украина отказывается называть численность погибших бойцов ВСУ."Мы не можем объявлять цифры, но этот процесс идет. Он непрост. Люди пережили горе. В семьях есть разные обстоятельства. Мы пытаемся подойти, с одной стороны - безупречно с точки зрения формальных процедур, и в то же время по-человечески. Почему пока официально не называется общее количество погибших? Это обусловлено военной необходимостью во время военного положения. Это информация, которую не должен знать враг, ведь по этим данным военные специалисты могут сделать немало выводов и использовать эту информацию для анализа и планирования. Именно поэтому до завершения военного положения эта информация закрыта и не подлежит обнародованию", - заявила Маляр.По её словам, этот разговор состоялся в контексте информирования о выплатах, которые осуществляет Минобороны семьям погибших.Замминистра обороны заверила, что семьям погибших обеспечивают надлежащие выплаты.Кроме того, Маляр посоветовала общественным инициативам, которые собирают данные о погибших и обнародуют эту информацию, учесть, что обнародование такой информации вредит обороне страны.Ранее в сети распространилось видео, на котором родные и близкие бойцов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила обращались к командованию с требованием выяснить, что происходит с их мужами."Мы родные людей, которые попропадали, мы родные людей, которые погибли <...> Вот такую бумагу раздают. Я отправила мужа, а мне дали такую бумагу и сказали искать. А где сказали искать? Это мы должны сидеть и "хохлов по чубу опознавать" ("Опознай хохла по чубу" - Telegram-канал, где публикуют фото пленных и погибших бойцов ВСУ — Ред.) и "вагнеровцев" читать. Какой ваш ответ? Через полгода объявите его погибшим? Это всё, что вы нам можете сказать?" - говорила жена одного из бойцов бригады.Женщины жаловались на то, что командование относится к ним неподобающе. Кроме того, жёны призвали отправить их мужей на ротацию.Популярный на Украине Telegram-канал "Легитимный" отметил, что заявление Маляр подтверждает информацию, полученную каналом в начале июня. Тогда источник в Офисе президента утверждал, что власти Украины решили замалчивать потери."Наш очередной инсайд подтвердился, у Порошенко был лозунг "потерь нет", а у Зеленского решили их просто не замечать, относится к этому как к сухой статистике. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что потери Украины в войне и информация о количестве погибших являются государственной тайной. Теперь все понятно, почему нужна массовая мобилизация сейчас. Даже женщин начнут мобилизовать", - отмечалось в публикации канала.По данным авторов, украинская власть боится озвучить реальное количество потерь из-за того, что это может спровоцировать панику среди населения страны.Смерть наёмникаМИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с сообщениями о смерти в ДНР британского наёмника."Министерство иностранных дел вызвало посла России Андрея Келина, чтобы выразить глубокую озабоченность Великобритании сообщениями о смерти британского гражданина Пола Ури в плену на неподконтрольных правительству Украины территориях", - гласило сообщение на сайте правительства Великобритании.Ранее омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова сообщила о смерти британского наёмника Пола Джонсона Энтони Доминика Ури."Уже во время первого медицинского осмотра у Пола Ури был выявлен ряд хронических заболеваний. В том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, он находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на Родине <...>С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь. Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался", — написала она в Telegram-канале.Морозова добавила, что международные организации и официальные представители Великобритании были уведомлены о факте пленения Ури, однако "никакой реакции от них не последовало"."Представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Более того, не предоставили необходимые медицинские препараты по линии МККК", — отметила она.По словам Морозовой, Ури был профессиональным военным: воевал в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине, руководил боевыми операциями и занимался набором и обучением наёмников для украинских войск,Британца взяли в плен в апреле при попытке прорыва через блокпост, контролируемый силами ДНР.Позже министерство иностранных дел Великобритании запросила у России информацию в связи с сообщениями о смерти Ури."Мы в срочном порядке пытаемся получить разъяснения от российского правительства относительно сообщений СМИ о смерти в Украине британского гуманитарного сотрудника", - сообщили РИА Новости в МИД Великобритании.При этом там не пояснили, почему Великобритания игнорировала переговоры об обмене Ури. А позже уже стало известно в вызове посла России в МИД Великобритании.

https://ukraina.ru/20220715/1036481893.html

https://ukraina.ru/20220715/1036460941.html

https://ukraina.ru/20220715/1036444820.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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