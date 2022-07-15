https://ukraina.ru/20220715/1036485183.html

Почему американцы экстренно эвакуируются с Украины - Гаспарян

Почему американцы экстренно эвакуируются с Украины - Гаспарян - 15.07.2022 Украина.ру

Почему американцы экстренно эвакуируются с Украины - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2022-07-15T18:43

2022-07-15T18:43

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видео

армен гаспарян

himars

россия

украина

олаф шольц

польша

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00:55 - Причины срочной эвакуации американцев с Украины; 06:00 - Космическая разведка США над Украиной и РСЗО Himars; 10:50 - Почему в Европе волна отставок премьеров; 13:25 – Премьерство Олафа Шольца висит на волоске? 18:15 - Возможный ввод польских войск на Украину. Закон "об особом статусе поляков". Нюансы. Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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