Почему американцы экстренно эвакуируются с Украины - Гаспарян - 15.07.2022 Украина.ру
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Почему американцы экстренно эвакуируются с Украины - Гаспарян
Почему американцы экстренно эвакуируются с Украины - Гаспарян - 15.07.2022 Украина.ру
Почему американцы экстренно эвакуируются с Украины - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2022-07-15T18:43
2022-07-15T18:44
видео
армен гаспарян
himars
россия
украина
олаф шольц
польша
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00:55 - Причины срочной эвакуации американцев с Украины; 06:00 - Космическая разведка США над Украиной и РСЗО Himars; 10:50 - Почему в Европе волна отставок премьеров; 13:25 – Премьерство Олафа Шольца висит на волоске? 18:15 - Возможный ввод польских войск на Украину. Закон "об особом статусе поляков". Нюансы. Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
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видео, армен гаспарян, himars, россия, украина, олаф шольц, польша, видео

Почему американцы экстренно эвакуируются с Украины - Гаспарян

18:43 15.07.2022 (обновлено: 18:44 15.07.2022)
 
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Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:55 - Причины срочной эвакуации американцев с Украины;
06:00 - Космическая разведка США над Украиной и РСЗО Himars;
10:50 - Почему в Европе волна отставок премьеров;
13:25 – Премьерство Олафа Шольца висит на волоске?
18:15 - Возможный ввод польских войск на Украину. Закон "об особом статусе поляков". Нюансы.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
 
ВидеоАрмен ГаспарянHIMARSРоссияУкраинаОлаф ШольцПольша
 
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Заголовок открываемого материала
18:45Потери ВСУ, смерть британца. Итоги 15 июля на Украине
18:43Почему американцы экстренно эвакуируются с Украины - Гаспарян
18:18"Мы их никогда не видели": Дубовой рассказал о минах, гранатах и винтовках ВСУ
18:08Российского посла вызвали в МИД Великобритании после смерти британского наемника в ДНР
17:55Разные страны используют "зерновую проблему" в своих интересах - эксперт
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