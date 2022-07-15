Посла РФ вызвали в МИД Британии из-за смерти наемника в ДНР
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Российского посла вызвали в МИД Великобритании после смерти британского наемника в ДНР
Посла РФ вызвали в МИД Британии из-за смерти наемника в ДНР
Российского посла вызвали в МИД Великобритании после смерти британского наемника в ДНР
Посла РФ в Великобритании Андрея Келина вызвали в МИД в связи со смертью британца Пола Ури в Донецкой народной республике. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 15 июля на сайте британского правительства
2022-07-15T18:08
2022-07-15T18:25
новости
великобритания
посол
россия
смерть
наемник
днр
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Великобритания выражает глубокую озабоченность сообщениями о смерти британского гражданина Пола Ури в плену на неподконтрольных правительству Украины территориях, говорится в заявлении ведомства.Пол Ури попал в плен в ДНР в апреле. Его обвиняли в наемничестве, ему грозила смертная казнь. В Великобритании его называли волонтером, который занимался гуманитарной помощью.Ранее о смерти британца сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Она заявила, что пленный скончался из-за хронических болезней и стресса: он "находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на родине". Позже глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что Ури умер от острой сердечной недостаточности.
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новости, великобритания, посол, россия, смерть, наемник, днр

Российского посла вызвали в МИД Великобритании после смерти британского наемника в ДНР

18:08 15.07.2022 (обновлено: 18:25 15.07.2022)
 
© Фото : wikipedia.orgМИД Великобритании
МИД Великобритании - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : wikipedia.org
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Посла РФ в Великобритании Андрея Келина вызвали в МИД в связи со смертью британца Пола Ури в Донецкой народной республике. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 15 июля на сайте британского правительства
Великобритания выражает глубокую озабоченность сообщениями о смерти британского гражданина Пола Ури в плену на неподконтрольных правительству Украины территориях, говорится в заявлении ведомства.
Я потрясена сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури, когда он находился под стражей у российского доверенного лица на Украине. Россия должна нести полную ответственность за это
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
Лиз Трасс
Министр иностранных дел Великобритании
Пол Ури попал в плен в ДНР в апреле. Его обвиняли в наемничестве, ему грозила смертная казнь. В Великобритании его называли волонтером, который занимался гуманитарной помощью.
Ранее о смерти британца сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Она заявила, что пленный скончался из-за хронических болезней и стресса: он "находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на родине".
Позже глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что Ури умер от острой сердечной недостаточности.
Польша спецназ AGAT - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 15:00Спецоперация
Это забавно. Эксперт о том, что на самом деле в Польше говорят об их наемниках на УкраинеПольша выражает двойственную позицию по своим наемникам на Украине. С одной стороны, польские медиа это признают и пропагандируют, а с другой — польские власти делают вид, что ничего этого не существует. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру
 
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