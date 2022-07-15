Российского посла вызвали в МИД Великобритании после смерти британского наемника в ДНР
18:08 15.07.2022 (обновлено: 18:25 15.07.2022)
Посла РФ в Великобритании Андрея Келина вызвали в МИД в связи со смертью британца Пола Ури в Донецкой народной республике. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 15 июля на сайте британского правительства
Великобритания выражает глубокую озабоченность сообщениями о смерти британского гражданина Пола Ури в плену на неподконтрольных правительству Украины территориях, говорится в заявлении ведомства.
Я потрясена сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури, когда он находился под стражей у российского доверенного лица на Украине. Россия должна нести полную ответственность за это
Пол Ури попал в плен в ДНР в апреле. Его обвиняли в наемничестве, ему грозила смертная казнь. В Великобритании его называли волонтером, который занимался гуманитарной помощью.
Ранее о смерти британца сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Она заявила, что пленный скончался из-за хронических болезней и стресса: он "находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на родине".
Позже глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что Ури умер от острой сердечной недостаточности.
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