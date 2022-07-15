https://ukraina.ru/20220715/1036483973.html

Килинкаров о настоящих задачах НАТО и о том, когда ждать глобальной войны. Видео

Килинкаров о настоящих задачах НАТО и о том, когда ждать глобальной войны. Видео - 15.07.2022 Украина.ру

Килинкаров о настоящих задачах НАТО и о том, когда ждать глобальной войны. Видео

Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о последствиях и масштабах ненависти, которые несёт украинская пропаганда, Украина.ру, 15.07.2022

2022-07-15T17:08

2022-07-15T17:08

2022-07-15T17:17

спиридон килинкаров

украина

сербия

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Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о последствиях и масштабах ненависти, которые несёт украинская пропаганда, а также о новых витках развития конфликта и внутренних репрессиях на Украине:00:58 - Какой масштаб может набрать воронка ненависти и скольких она захлестнёт? 08:57 - Прогноз президента Сербии Александра Вучича: насколько реалистичен прогноз и насколько вероятен такой вариант развития событий? 14:45 - Нецензурные патриотические плакаты Украины: где остатки здравого смысла и есть ли предел всему этому?19:10 - Внутренние репрессии: неужели те, кто "перекрасился", считают, что за ними не придут?Напомним, Сербия после начала спецоперации не ввела санкций против России. Там поясняли, что Белград придерживается принципа уважения территориальной целостности, но отказывается от рестрикций в благодарность за многолетнюю поддержку со стороны Москвы. В руководстве страны отмечали, что Сербию пытаются шантажировать в связи с её позицией. Президент страны подчеркивал, что та считает санкции неэффективным инструментом.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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