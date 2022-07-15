Приходько наслала проклятие на всех русских
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"Хочу, чтобы высшее наказание спустилось на вашу землю": Приходько прокляла всех русских
Приходько наслала проклятие на всех русских
"Хочу, чтобы высшее наказание спустилось на вашу землю": Приходько прокляла всех русских
Украинская певица Анастасия Приходько на своей странице в Facebook* 15 июля обрушилась с проклятиями на всех русских
2022-07-15T17:30
2022-07-15T17:30
новости
певица
приходько
facebook
русские
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Артистка опубликовала на своей странице в соцсети фото погибшей трехлетней девочки и скриншот с якобы реакцией россиян на трагедию. При этом она жестко высказалась о русских, заявив, что ненавидит всех "до единого".В 2007 году Приходько победила в российском телевизионном музыкальном проекте Первого канала "Фабрика звёзд 7", а после подписала контракт с продюсером Константином Меладзе. В 2009 году представляла Россию на конкурсе "Евровидение", пожелав исполнить песню на двух языках — русском и украинском. Ей пошли навстречу. В ноябре 2018 года Приходько заявила о завершении карьеры певицы и намерении стать политиком, а в феврале 2021 года вернулась на сцену.* — деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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новости, певица, приходько, facebook, русские

"Хочу, чтобы высшее наказание спустилось на вашу землю": Приходько прокляла всех русских

17:30 15.07.2022
 
© Анастасия Приходько/ИнстаграмАнастасия Приходько
Анастасия Приходько
© Анастасия Приходько/Инстаграм
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Украинская певица Анастасия Приходько на своей странице в Facebook* 15 июля обрушилась с проклятиями на всех русских
Артистка опубликовала на своей странице в соцсети фото погибшей трехлетней девочки и скриншот с якобы реакцией россиян на трагедию.
При этом она жестко высказалась о русских, заявив, что ненавидит всех "до единого".
Нет хорошего русского, не надо мне рассказывать обо всех несогласных… У меня эта нация вызывает отвращение без перебора! Я хочу, чтобы самое высшее наказание Бога спустилось на вашу землю и пришло в ваш дом, к вашим близким, к вашим детям! Бог все видит, и он все расставит по местам! И ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!
Приходько
Анастасия Приходько
Украинская певица
В 2007 году Приходько победила в российском телевизионном музыкальном проекте Первого канала "Фабрика звёзд 7", а после подписала контракт с продюсером Константином Меладзе.
В 2009 году представляла Россию на конкурсе "Евровидение", пожелав исполнить песню на двух языках — русском и украинском. Ей пошли навстречу.
В ноябре 2018 года Приходько заявила о завершении карьеры певицы и намерении стать политиком, а в феврале 2021 года вернулась на сцену.
* — деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
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