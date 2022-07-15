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"Хочу, чтобы высшее наказание спустилось на вашу землю": Приходько прокляла всех русских

Приходько наслала проклятие на всех русских

"Хочу, чтобы высшее наказание спустилось на вашу землю": Приходько прокляла всех русских

Украинская певица Анастасия Приходько на своей странице в Facebook* 15 июля обрушилась с проклятиями на всех русских

2022-07-15T17:30

2022-07-15T17:30

2022-07-15T17:30

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Артистка опубликовала на своей странице в соцсети фото погибшей трехлетней девочки и скриншот с якобы реакцией россиян на трагедию. При этом она жестко высказалась о русских, заявив, что ненавидит всех "до единого".В 2007 году Приходько победила в российском телевизионном музыкальном проекте Первого канала "Фабрика звёзд 7", а после подписала контракт с продюсером Константином Меладзе. В 2009 году представляла Россию на конкурсе "Евровидение", пожелав исполнить песню на двух языках — русском и украинском. Ей пошли навстречу. В ноябре 2018 года Приходько заявила о завершении карьеры певицы и намерении стать политиком, а в феврале 2021 года вернулась на сцену.* — деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, певица, приходько, facebook, русские