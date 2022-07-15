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Захарова раскритиковала ООН за двойные стандарты из-за Винницы
Захарова раскритиковала ООН за двойные стандарты из-за Винницы - 15.07.2022 Украина.ру
Захарова раскритиковала ООН за двойные стандарты из-за Винницы
Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила секретариат ООН в том, что организация не придерживается равноудаленной позиции в комментариях, касающихся ситуации в Виннице, хотя это и прописано в ее уставе, говорится 15 июля в Telegram-канале МИД РФ
2022-07-15T16:42
2022-07-15T16:42
2022-07-15T16:42
новости
захарова
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винница
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"Хотелось бы напомнить уважаемым коллегам в секретариате всемирной организации, что их задача не занимать чью-либо сторону в спорных ситуациях, а способствовать поддержанию мира и стабильности"Захарова подчеркнула, что генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу не помешало бы попросить Киев объяснить, почему ВСУ размещают военные объекты в непосредственной близости от гражданских.Кроме того, она заметила, что ни один официальный представитель ООН не выступил с осуждением ударов ВСУ по гражданскому населению Курска, Белгорода или Новой Каховки, хотя украинская армия наносит направленные ракетные удары по мирным жителям.Накануне, 14 июля российская армия нанесла удар ракетами "Калибр" по гарнизонному дому офицеров в Виннице, где проходило совещание представителей украинских ВВС и иностранных поставщиков вооружений. Все они были уничтожены.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, захарова, оон, винница
Захарова раскритиковала ООН за двойные стандарты из-за Винницы
Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила секретариат ООН в том, что организация не придерживается равноудаленной позиции в комментариях, касающихся ситуации в Виннице, хотя это и прописано в ее уставе, говорится 15 июля в Telegram-канале МИД РФ
"Хотелось бы напомнить уважаемым коллегам в секретариате всемирной организации, что их задача не занимать чью-либо сторону в спорных ситуациях, а способствовать поддержанию мира и стабильности"
Захарова подчеркнула, что генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу не помешало бы попросить Киев объяснить, почему ВСУ размещают военные объекты в непосредственной близости от гражданских.
Кроме того, она заметила, что ни один официальный представитель ООН не выступил с осуждением ударов ВСУ по гражданскому населению Курска, Белгорода или Новой Каховки, хотя украинская армия наносит направленные ракетные удары по мирным жителям.
Накануне, 14 июля российская армия нанесла удар ракетами "Калибр" по гарнизонному дому офицеров в Виннице, где проходило совещание представителей украинских ВВС и иностранных поставщиков вооружений. Все они были уничтожены.