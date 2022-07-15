https://ukraina.ru/20220715/1036481893.html

Хроника событий на Украине на 16:00 15 июля: потери, задержание ведущего, смерть британца

Хроника событий на Украине на 16:00 15 июля: потери, задержание ведущего, смерть британца - 15.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 16:00 15 июля: потери, задержание ведущего, смерть британца

Служба безопасности Украины задержала телеведущего Назара Диордицу, более известного как Макс Назаров. Украинские военные продолжают нести потери. Британский... Украина.ру, 15.07.2022

2022-07-15T16:28

2022-07-15T16:28

2022-07-15T16:28

спецоперация

хроники

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Служба безопасности Украины задержала телеведущего Назара Диордицу, более известного как Макс Назаров. Украинские военные продолжают нести потери. Британский наёмник Пол Ури умер в плену в ДНРБританский наемник Пол Ури, находившийся в плену в ДНР, умер 10 июля из-за болезней и стресса, сообщила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова."С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь. Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался", — написала она в Telegram-канале.Морозова добавила, что международные организации и официальные представители Великобритании были уведомлены о факте пленения Ури, однако "никакой реакции от них не последовало"."Представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Более того, не предоставили необходимые медицинские препараты по линии МККК", — отметила она.По словам Морозовой, Ури был профессиональным военным: воевал в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине, руководил боевыми операциями и занимался набором и обучением наёмников для украинских войск,Британца взяли в плен в апреле при попытке прорыва через блокпост, контролируемый силами ДНР.Позже министерство иностранных дел Великобритании запросила у России информацию в связи с сообщениями о смерти Ури."Мы в срочном порядке пытаемся получить разъяснения от российского правительства относительно сообщений СМИ о смерти в Украине британского гуманитарного сотрудника", - сообщили РИА Новости в МИД Великобритании.При этом там не пояснили, почему Великобритания игнорировала переговоры об обмене Ури.Задержание ДиордицыУкраинский телеведущий Назар Диордица, более известный как Макс Назаров, у себя в Telegram-канале сообщил о задержании сотрудниками СБУ."Ну что же, пять месяцев тянули, я даже удивился. Привет, СБУ ", - написал Диордица.Новость о его задержании вызвала радость у украинских националистов."К х****** (негодяю — Ред.) Максу Назарову (ведущему пророссийского NewsOne) прямо сейчас вломилось СБУ. Выкиньте его на*** (к чёрту — Ред.) из окна, как Чечетова (лидера фракции Партии регионов, по официальной версии совершившего суицид — Ред.)", - заявил член С14, воюющий сейчас в рядах ВСУ, Сергей Бондарь.Однако и противники украинских националистов не выражают поддержку Диордице."По Киеву ходят упорные слухи, что это попытка прищемить хвост Евгению Мураеву, который с 24 февраля пропал с радаров, но зато вылезла на свет божий его новая жена, которую он сделал замглавы Харьковского облсовета. Лера Мураева сейчас отжигает там не по-детски. Возила волонтерскую помощь ВСУ и нацбатам а так же призывает всех харьковчан вступать в ВСУ и идти на фронт воевать против "русни". Но все эти прогибы, как видим, не помогли миньонам Мураева типа Назарова, который слил СБУ целый букет "сепаров" и сторонников объединения с Россией. После сдачи всех знакомых Максика и самого взяли за жабры. Правда, пока непонятно, с какой целью. Ходит версия, что таким образом из этого позорного стукача пытаются слепить образ мученика для последующего обмена и внедрения в России соведущим на одном из федканалов, как и уже работающего там целого букета типо беженцев, которых якобы преследовали на Украине после 2014 года, но о принципиальной позиции которых никто из реальных антимайдановцев в Украине не слышал. Тем более что Максик уже собирался перебраться в Москву еще в 2019 году", - отметила украинский юрист Татьяна Монтян.Она отметила, что она лично и "куча вменяемых людей" "действительно рады" за Назарова. А также поинтересовалась, почему молчит друг Назарова — народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, работодатель Назарова — бывший нардеп Евгений Мураев, юрист Андрей Портнов, экс-министр юстиции Елена Лукаш и другие "регионалы".Потери УкраиныДнём 15 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине."В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования "Кракен" в городе Харьков уничтожено до двухсот националистов, в том числе около 50 иностранных наёмников и 19 единиц вооружения и военной техники", - отметил Конашенков.Точечными ударами ВКС России по местам дислокации националистического формирования "Правый сектор"* (запрещённая в РФ организация - Ред.) в городе Артёмовск Донецкой Народной Республики было уничтожено около трёхсот националистов и до 30-ти единиц бронированной и специальной автомобильной техники."В результате удара по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области уничтожена казарма, в которой находилось более 70 военнослужащих. В районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка Запорожской области огнем артиллерии уничтожено до 70 националистов и 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - рассказал Конашенков.Он также прокомментировал удар 14 июля высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" по зданию гарнизонного дома офицеров в Виннице."В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолётов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены", - заявил Конашенков.Высокоточным оружием ВКС России за сутки были уничтожены: пять пунктов управления и узлов связи, в том числе 10-й десантно-штурмовой и 1-й танковой бригад ВСУ в районах: Прасковиевка Донецкой Народной Республики и Просяная Днепропетровской области, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Соль Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 43-х районах."В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода украинских реактивных систем залпового огня, два артиллерийских взвода гаубиц "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84 районах", - заявил Конашенков.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 18 пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 211 районах, отметил он.Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Славянск и Дружковка Донецкой Народной Республики."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолёта Су-25 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Бармашово Николаевской области, а также девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Изюм, Песчаное, Терновая Харьковской области, Новая Каховка Херсонской области и Веселая Тарасовка Луганской Народной Республики", - рассказал Конашенков.Кроме того, в районах населённых пунктов Харцызск, Коровий Яр, Ханженково Донецкой Народной Республики, Андреевка Харьковской области, Томарино Херсонской области были перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган".Всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены: 253 самолёта, 137 вертолётов, 1543 беспилотных летательных аппарата, 355 зенитных ракетных комплексов, 4060 танков и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3147 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4341 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20220715/1036460941.html

https://ukraina.ru/20220715/1036444820.html

https://ukraina.ru/20220714/1036440423.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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