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Полная антисанитария: Кадыров показал, в каких условиях живут украинские военные
Полная антисанитария: Кадыров показал, в каких условиях живут украинские военные - 15.07.2022 Украина.ру
Полная антисанитария: Кадыров показал, в каких условиях живут украинские военные
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, в каких условиях живут украинские военные на передовой, запись об этом он разместил 15 июля в своем Telegram-канале
2022-07-15T16:21
2022-07-15T16:21
2022-07-15T16:21
спецоперация
кадыров
новости
всу
военные
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Кадыров опубликовал видео, снятое корреспондентом телеканала ЧГТРК "Грозный", на котором видно казарму, в которой размещались украинские призывники и тероборона.Вместо кроватей с матрасами, бойцы размещались на деревянных нарах с подушками, а те, кому не хватало этих лежанок – и вовсе на металлических перекладинах, ничем не застеленных.Кадыров сравнил казарму с документальным изображение трудового лагеря в фашистской Германии и отметил, что это неудивительно, так как, с его точки зрения, Владимир Зеленский не сильно отличается от немецкого диктатора Адольфа Гитлера.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кадыров, новости, всу, военные
Полная антисанитария: Кадыров показал, в каких условиях живут украинские военные
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, в каких условиях живут украинские военные на передовой, запись об этом он разместил 15 июля в своем Telegram-канале
Кадыров опубликовал видео, снятое корреспондентом телеканала ЧГТРК "Грозный", на котором видно казарму, в которой размещались украинские призывники и тероборона.
Сырые подвалы, кровати, напоминающие тюремные нары, и как бонус, полная антисанитария. Именно так украинские власти заботятся о своих защитниках. Сразу видно, куда уходят западноевропейские миллиарды.
Рамзан Кадыров
Глава Чеченской республики
Вместо кроватей с матрасами, бойцы размещались на деревянных нарах с подушками, а те, кому не хватало этих лежанок – и вовсе на металлических перекладинах, ничем не застеленных.
Кадыров сравнил казарму с документальным изображение трудового лагеря в фашистской Германии и отметил, что это неудивительно, так как, с его точки зрения, Владимир Зеленский не сильно отличается от немецкого диктатора Адольфа Гитлера.