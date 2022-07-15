Полная антисанитария: Кадыров показал, в каких условиях живут украинские военные - 15.07.2022 Украина.ру
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Полная антисанитария: Кадыров показал, в каких условиях живут украинские военные
Полная антисанитария: Кадыров показал, в каких условиях живут украинские военные - 15.07.2022 Украина.ру
Полная антисанитария: Кадыров показал, в каких условиях живут украинские военные
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, в каких условиях живут украинские военные на передовой, запись об этом он разместил 15 июля в своем Telegram-канале
2022-07-15T16:21
2022-07-15T16:21
спецоперация
кадыров
новости
всу
военные
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Кадыров опубликовал видео, снятое корреспондентом телеканала ЧГТРК "Грозный", на котором видно казарму, в которой размещались украинские призывники и тероборона.Вместо кроватей с матрасами, бойцы размещались на деревянных нарах с подушками, а те, кому не хватало этих лежанок – и вовсе на металлических перекладинах, ничем не застеленных.Кадыров сравнил казарму с документальным изображение трудового лагеря в фашистской Германии и отметил, что это неудивительно, так как, с его точки зрения, Владимир Зеленский не сильно отличается от немецкого диктатора Адольфа Гитлера.
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кадыров, новости, всу, военные

Полная антисанитария: Кадыров показал, в каких условиях живут украинские военные

16:21 15.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ оружие военнослужащий Украина солдат
ВСУ оружие военнослужащий Украина солдат - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, в каких условиях живут украинские военные на передовой, запись об этом он разместил 15 июля в своем Telegram-канале
Кадыров опубликовал видео, снятое корреспондентом телеканала ЧГТРК "Грозный", на котором видно казарму, в которой размещались украинские призывники и тероборона.

Сырые подвалы, кровати, напоминающие тюремные нары, и как бонус, полная антисанитария. Именно так украинские власти заботятся о своих защитниках. Сразу видно, куда уходят западноевропейские миллиарды.

Рамзан Кадыров
Глава Чеченской республики
Вместо кроватей с матрасами, бойцы размещались на деревянных нарах с подушками, а те, кому не хватало этих лежанок – и вовсе на металлических перекладинах, ничем не застеленных.
Кадыров сравнил казарму с документальным изображение трудового лагеря в фашистской Германии и отметил, что это неудивительно, так как, с его точки зрения, Владимир Зеленский не сильно отличается от немецкого диктатора Адольфа Гитлера.
 
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