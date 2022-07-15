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Полная антисанитария: Кадыров показал, в каких условиях живут украинские военные

Полная антисанитария: Кадыров показал, в каких условиях живут украинские военные - 15.07.2022 Украина.ру

Полная антисанитария: Кадыров показал, в каких условиях живут украинские военные

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, в каких условиях живут украинские военные на передовой, запись об этом он разместил 15 июля в своем Telegram-канале

2022-07-15T16:21

2022-07-15T16:21

2022-07-15T16:21

спецоперация

кадыров

новости

всу

военные

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Кадыров опубликовал видео, снятое корреспондентом телеканала ЧГТРК "Грозный", на котором видно казарму, в которой размещались украинские призывники и тероборона.Вместо кроватей с матрасами, бойцы размещались на деревянных нарах с подушками, а те, кому не хватало этих лежанок – и вовсе на металлических перекладинах, ничем не застеленных.Кадыров сравнил казарму с документальным изображение трудового лагеря в фашистской Германии и отметил, что это неудивительно, так как, с его точки зрения, Владимир Зеленский не сильно отличается от немецкого диктатора Адольфа Гитлера.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кадыров, новости, всу, военные