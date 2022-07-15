https://ukraina.ru/20220715/1036479820.html
Ищенко: Почему Украину отдают полякам? Вступит ли Северная Корея в войну против США? Видео
Ищенко: Почему Украину отдают полякам? Вступит ли Северная Корея в войну против США? Видео - 15.07.2022 Украина.ру
Ищенко: Почему Украину отдают полякам? Вступит ли Северная Корея в войну против США? Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал предоставление гражданам Польши особого статуса на Украине и... Украина.ру, 15.07.2022
2022-07-15T15:54
2022-07-15T15:54
2022-07-15T16:08
ищенко
сша
украина
видео
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал предоставление гражданам Польши особого статуса на Украине и упрощение процедуры получения российского гражданства для украинцев, а также рассказал, почему Северная Корея признала республики Донбасса и чего ожидать в ближайшей перспективе:01:00 – Особый статус для граждан Польши на Украине: почему это закончится катастрофой;05:37 – Почему американские кураторы Украины отдали её на откуп полякам; 09:55 – Поможет ли Зеленскому заигрывание с Польшей?19:18 – Гражданство РФ для украинцев: какой сигнал подаёт Россия и каким образом это будет реализовано;19:37 – Как будет реагировать Украина на либерализацию процесса предоставления российского гражданство для украинцев? Стоит ли ожидать эскалации конфликта?23:23 – Северная Корея признала республики Донбасса. Почему именно сейчас и что за этим последует?28:20 – Как на признание Северной Кореей ЛДНР ответит Украина?Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ищенко, сша, украина, видео, видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал предоставление гражданам Польши особого статуса на Украине и упрощение процедуры получения российского гражданства для украинцев, а также рассказал, почему Северная Корея признала республики Донбасса и чего ожидать в ближайшей перспективе:
01:00 – Особый статус для граждан Польши на Украине: почему это закончится катастрофой;
05:37 – Почему американские кураторы Украины отдали её на откуп полякам;
09:55 – Поможет ли Зеленскому заигрывание с Польшей?
19:18 – Гражданство РФ для украинцев: какой сигнал подаёт Россия и каким образом это будет реализовано;
19:37 – Как будет реагировать Украина на либерализацию процесса предоставления российского гражданство для украинцев? Стоит ли ожидать эскалации конфликта?
23:23 – Северная Корея признала республики Донбасса. Почему именно сейчас и что за этим последует?
28:20 – Как на признание Северной Кореей ЛДНР ответит Украина?
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.