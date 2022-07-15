Не хотите помогать Киеву – не надо, США разрешают: что говорили в мире об Украине 15 июля
© AP / Evan VucciДжо Байден
© AP / Evan Vucci
Киеву в помощи отказано с разрешения Байдена
В рамках ближневосточного турне президент США Джо Байден уже провёл переговоры с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом в Иерусалиме, далее по программе встреча с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом и визит в Саудовскую Аравию.
В ходе переговоров американского лидера с главами ближневосточных государств, естественно, поднимается украинская тема. До сих пор Израиль не поставлял Киеву современное вооружение. Как сообщал в преддверии поездки Байдена портал Axios со ссылкой на американских чиновников, президент намеревался попросить Тель-Авив увеличить военную помощь Украине.
И вот уже после переговоров глав двух государств корреспондент израильской газета The Times of Israelприводит слова представителя Белого дома, пожелавшего остаться неизвестным: "Мы призываем страны поддерживать Украину таким образом, который они считают для себя наилучшим. Каждая страна должна решать сама".
16 марта, 15:10Израиль ничем не обязан Украине. Почему официальный Иерусалим не принимает украинских беженцевИзраиль фактически закрывает границы для украинцев. Об этом вчера сообщило посольство Украины в Израиле. Речь идет об ограничениях для въезда в страну для граждан. В частности, Израиль примет не более 5 тысяч украинцев и только по спецприглашению. И это при количестве беженцев в 2 миллиона человек
Иными словами, одни страны могут ограничиться оказанием гуманитарной помощи, другие – поддержкой Киева в сфере безопасности, поясняет чиновник.
Израиль, например, предоставляет только нелетальную военную технику. Министерство обороны сообщило о передачи 18 мая экстренным службам и гражданским организациям Украины 2 000 касок и 500 жилетов, в ближайшее время будет поставлено дополнительно 1 500 касок, 1 500 защитных жилетов, 1 000 противогазов и сотен защитных костюмов для разминирования.
Таким образом, по логике США, оказывать помощь Украине нужно, желательно оружия побольше и потяжелее, но не обязательно.
Германия отказывается платить по украинским счетам
Сократить поддержку Украины желает и Германия.
В мае председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой предоставить Украине экстренные кредиты на сумму €9 млрд, пока ЕС одобрил выделение лишь €1 млрд. 12 июля исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис обратился к государствам-членам Евросоюза предоставить дополнительные гарантии по кредитам, чтобы иметь возможность выделить Украине новый пакет макрофинансовой помощи.
"Однако Германия хочет уменьшить объём своих обязательств, аргументируя это тем, что уже предоставила Украине €1 млрд в виде безвозвратных грантов через МВФ", - рассказал информационному агентству Bloomberg неназванный немецкий чиновник.
20 апреля, 16:39Шольц крепко задумался. Германия осознала, чего ей стоит поддержка УкраиныБольшинство жителей Германии по-прежнему поддерживают поставку оружия Украине и считают, что правительство должно делать для Киева больше. В то же время сторонников этой позиции становится меньше, но пойти на попятную канцлер ФРГ Олаф Шольц не может из-за давления партнёров по правящей коалиции
При этом Берлин призвал партнёров по Евросоюзу предоставить дополнительные гарантии.
Разногласия между Еврокомиссией и ФРГ по структурированию финансирования привели к тому, что большая часть финансового пакета Украине со стороны ЕС была заблокирована в течение нескольких недель, отмечает Bloomberg.
А французы не хотят платить за срыв Минских соглашений Киевом
Большой резонанс среди французов вызвало интервью главы государства Эммануэля Макронателеканалам TF1 и France 2 в национальный праздник Дня взятия Бастилии, в котором он заявил, комментируя ситуацию на Украине: "Эта война будет продолжаться. Наш долг — стоять на стороне наших ценностей, международного права и, следовательно, Украины. Мы должны помочь Украине выстоять в войне".
Кроме того, он выразил намерение бороться с Россией и готовность к жертвам ради Украины.
В комментариях к статье газеты Le Figaro об этом интервью пользователь с ником Jackpot001 заявил, что выступает против этой самой поддержки Украине.
А Anonymat задался вопросом, почему он должен платить за то, что украинцы не выполнили Минские соглашения.
12 июля, 14:03Западу в Совбезе ООН нечего было ответить на аргументы России об УкраинеРоссийские дипломаты и эксперты из России, ДНР, Германии представили членам Совета Безопасности ООН доказательства разгула национализма на Украине и подробно рассказали о его истоках и проявлениях в наши дни. Это было настолько убедительно, что члены западных делегаций даже не пытались опровергать озвученную информацию
"Я согласен насчёт соблюдения Минских соглашений. Мы дожили до всего этого ужаса потому, что кое-кто не соблюдал Минские соглашения. А ещё потому, что НАТО хочет всё контролировать", - пишет Salluste10.
"И я согласен. Нужно иметь историческое видение этого конфликта, и тогда вы поймете, что Россия не виновата в каждом случае гибели людей или разрушения домов, как нас пытаются убедить СМИ. Нам говорят: "Мы наказываем Россию санкциями". Но что же это за наказание, которое в первую очередь бумерангом бьёт по нам, раскручивая нашу инфляцию и ослабляя нашу экономику? Кого мы хотим наказать? Если мы хотим наказать самых бедных французов, то да, санкции эффективны", - заявляет Laserlook.