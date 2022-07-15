https://ukraina.ru/20220715/1036479484.html

Не хотите помогать Киеву – не надо, США разрешают: что говорили в мире об Украине 15 июля

Не хотите помогать Киеву – не надо, США разрешают: что говорили в мире об Украине 15 июля - 15.07.2022 Украина.ру

Не хотите помогать Киеву – не надо, США разрешают: что говорили в мире об Украине 15 июля

Украина.ру, 15.07.2022

2022-07-15T20:36

2022-07-15T20:36

2022-07-15T20:36

эксклюзив

украина

израиль

джо байден

германия

эммануэль макрон

минские соглашения

финансовая помощь

ес

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Киеву в помощи отказано с разрешения БайденаВ рамках ближневосточного турне президент США Джо Байден уже провёл переговоры с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом в Иерусалиме, далее по программе встреча с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом и визит в Саудовскую Аравию.В ходе переговоров американского лидера с главами ближневосточных государств, естественно, поднимается украинская тема. До сих пор Израиль не поставлял Киеву современное вооружение. Как сообщал в преддверии поездки Байдена портал Axios со ссылкой на американских чиновников, президент намеревался попросить Тель-Авив увеличить военную помощь Украине.И вот уже после переговоров глав двух государств корреспондент израильской газета The Times of Israelприводит слова представителя Белого дома, пожелавшего остаться неизвестным: "Мы призываем страны поддерживать Украину таким образом, который они считают для себя наилучшим. Каждая страна должна решать сама".Иными словами, одни страны могут ограничиться оказанием гуманитарной помощи, другие – поддержкой Киева в сфере безопасности, поясняет чиновник.Израиль, например, предоставляет только нелетальную военную технику. Министерство обороны сообщило о передачи 18 мая экстренным службам и гражданским организациям Украины 2 000 касок и 500 жилетов, в ближайшее время будет поставлено дополнительно 1 500 касок, 1 500 защитных жилетов, 1 000 противогазов и сотен защитных костюмов для разминирования.Таким образом, по логике США, оказывать помощь Украине нужно, желательно оружия побольше и потяжелее, но не обязательно.Германия отказывается платить по украинским счетамСократить поддержку Украины желает и Германия.В мае председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой предоставить Украине экстренные кредиты на сумму €9 млрд, пока ЕС одобрил выделение лишь €1 млрд. 12 июля исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис обратился к государствам-членам Евросоюза предоставить дополнительные гарантии по кредитам, чтобы иметь возможность выделить Украине новый пакет макрофинансовой помощи."Однако Германия хочет уменьшить объём своих обязательств, аргументируя это тем, что уже предоставила Украине €1 млрд в виде безвозвратных грантов через МВФ", - рассказал информационному агентству Bloomberg неназванный немецкий чиновник.При этом Берлин призвал партнёров по Евросоюзу предоставить дополнительные гарантии.Разногласия между Еврокомиссией и ФРГ по структурированию финансирования привели к тому, что большая часть финансового пакета Украине со стороны ЕС была заблокирована в течение нескольких недель, отмечает Bloomberg.А французы не хотят платить за срыв Минских соглашений КиевомБольшой резонанс среди французов вызвало интервью главы государства Эммануэля Макронателеканалам TF1 и France 2 в национальный праздник Дня взятия Бастилии, в котором он заявил, комментируя ситуацию на Украине: "Эта война будет продолжаться. Наш долг — стоять на стороне наших ценностей, международного права и, следовательно, Украины. Мы должны помочь Украине выстоять в войне".Кроме того, он выразил намерение бороться с Россией и готовность к жертвам ради Украины.В комментариях к статье газеты Le Figaro об этом интервью пользователь с ником Jackpot001 заявил, что выступает против этой самой поддержки Украине.А Anonymat задался вопросом, почему он должен платить за то, что украинцы не выполнили Минские соглашения."Я согласен насчёт соблюдения Минских соглашений. Мы дожили до всего этого ужаса потому, что кое-кто не соблюдал Минские соглашения. А ещё потому, что НАТО хочет всё контролировать", - пишет Salluste10."И я согласен. Нужно иметь историческое видение этого конфликта, и тогда вы поймете, что Россия не виновата в каждом случае гибели людей или разрушения домов, как нас пытаются убедить СМИ. Нам говорят: "Мы наказываем Россию санкциями". Но что же это за наказание, которое в первую очередь бумерангом бьёт по нам, раскручивая нашу инфляцию и ослабляя нашу экономику? Кого мы хотим наказать? Если мы хотим наказать самых бедных французов, то да, санкции эффективны", - заявляет Laserlook.

https://ukraina.ru/20220316/1033537159.html

https://ukraina.ru/20220420/1033815977.html

https://ukraina.ru/20220712/1034341320.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, израиль, джо байден, германия, эммануэль макрон, минские соглашения, финансовая помощь, ес