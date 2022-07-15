https://ukraina.ru/20220715/1036478425.html

Следующий пошел. Европейские лидеры идут в отставку на фоне кризиса

Следующий пошел. Европейские лидеры идут в отставку на фоне кризиса - 15.07.2022 Украина.ру

Следующий пошел. Европейские лидеры идут в отставку на фоне кризиса

Премьер-министр Италии Марио Драги пообещал коллегам уйти в отставку, а это угрожает его стране тяжелым политическим кризисом. То же самое происходит сейчас во... Украина.ру, 15.07.2022

2022-07-15T15:49

2022-07-15T15:49

2022-07-15T16:15

италия

эксклюзив

энергокризис

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036479974_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_123d97c65b5aaded12ffe1ecca5d7a00.jpg

Премьер-министр Италии Марио Драги пообещал коллегам уйти в отставку, а это угрожает его стране тяжелым политическим кризисом. То же самое происходит сейчас во многих странах Евросоюза, где высокопоставленные руководители начинают расплачиваться за кризис своей карьерой.Отставка Драги пока не утверждена президентом Итальянской республики, потому что он опирается на поддержку в итальянском сенате. Однако популярное политическое "Движение пяти звезд", которое входит в состав правящей коалиции, отказалось голосовать за вотум доверия правительству, и сильно подорвало этим его позиции, заставив говорить про возможные досрочные выборы.Премьер-министру пришлось досрочно покинуть встречу "Большой семерки", потому что "пятизвездочники", во главе с бывшим премьер-министром Джузеппе Конте, пообещали перейти в ряды оппозиции – при условии, если Драги продолжит отправлять на Украину оружие, и не сможет сохранить поставки российских энергоносителей. Потому что это приведет Италию к тяжелому социальному кризису.Марио Драги обещает заменить российский газ поставками из других стран, однако эти планы до сих пор не имеют под собой какого-то реального основания, из-за высоких цен на мировом газовом рынке. В этой ситуации итальянский премьер-министр не предлагает своим согражданам ничего, кроме призывов экономить на потреблении топлива, которые уже сейчас грозят стране чрезвычайными мерами."Италия пока находится на первом из трёх уровней кризиса. Однако если Россия окончательно перекроет поставки природного газа в Европу – в прошлом году Москва обеспечила 44% потребностей региона, – правительство вынуждено будет объявить о чрезвычайной ситуации. Разработанный план включает в себя серию мер: от нормирования газа на энергоёмких предприятиях до более широкого использования угольных станций для производства электроэнергии.Также предусмотрена политика жёсткого ограничения потребления: экономия на отоплении и уличном освещении. Меры будут действовать до тех пор, пока российский газ не заменят поставками из других стран-производителей", – пишет об этих планах журналист Лука Паньи в издании La Repubblica.Подобная стратегия давно утратила поддержку у большинства итальянцев, потому что они уже сегодня с трудом оплачивают космические счета. Новые жесткие ограничения, о которых говорит сейчас премьер-министр Драги, не вызывают никакого энтузиазма, а раздражение в обществе, наоборот, нарастает, находя свой выход в многочисленных уличных выступлениях. Тем более, что такая разрушительная политика мешает восстановлению экономики, пострадавшей от коронавирусной пандемии.Согласно данным последнего опроса от Euromedia, 54,8% итальянских респондентов выступают против поставок тяжелого вооружения правительству Украины. Жители Апеннинского полуострова не желают остаться без поставок российского газа – особенно в холодный зимний период – променяв нормальную жизнь на поддержку президента Владимира Зеленского. А прямая взаимосвязь между топливным кризисом и событиями в Восточной Европе понятна сегодня каждому.Но главное, участники опроса опасаются дальнейшего расширения украинского военного конфликта, от которого могут пострадать другие страны Европы. Ведь на территории Италии размещены ударные войска НАТО и хранится американское ядерное оружие – бомбы типа B61, которые, по неподтвержденным данным, размещены на военной авиабазе Геди, в окрестностях старинного города Брешия. И эти настроения действительно способны привести к падению итальянского кабинета."Ослабление политической сплоченности и невозможность формирования стабильного правящего большинства связано с ростом цен на энергоносители и инфляцией" – пишет об Италии Wall Street Journal, предрекая европейским политическим элитам "волну отставок".Действительно, подобные процессы наблюдаются сегодня во многих странах Евросоюза. Кресла ведущих европейских руководителей начинают раскачиваться от кризиса, и это уже привело к отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который будет вынужден уступить свою должность преемнику из партии консерваторов. Активная поддержка Украины должна была обеспечить ему мандат политического доверия, но все произошло иначе, и уставшее от кризиса общество досрочно указало Борису на дверь.Похожие проблемы наблюдается сегодня и у немецкого канцлера Олафа Шольца. Британская газета The Telegraph прямым текстом сообщает о том, что глава немецкого правительства рискует потерять свою должность из-за энергокризиса. Потому что немцы тоже не в восторге от навязанных им ограничительных мер – вроде призывов меньше мыться назло Владимиру Путину или ходить по квартире в верхней одежде, которые звучат от политиков практически ежедневно."Сопредседатель партии зеленых Роберт Хабек призывает семьи экономить. "Я в жизни не мылся в душе больше пяти минут", – говорит он. Министр энергетики хвастается, что зимой на весь день отключает отопление, потому что никогда не бывает дома. Вряд ли это утешит семьи и пожилых людей, у которых нет теплых министерских кабинетов, где можно провести время. Некоторые домовладельцы уже грозят отключением отопления в многоквартирных домах, а местные власти даже выключают уличное освещение.Запаниковало не только немецкое общество, но и его правительство, задумавшееся о том, что будет дальше. Газ хранится в огромных подземных холодильниках, но, если его потребление радикально не сократить, он может закончиться к январю.Случись такое, и в Германии наступит самый тяжелый с 1940-х годов экономический спад. Ее экономика сократится на 12 с лишним процентов, выпуск машин в ее флагманской автомобилестроительной отрасли упадет на 17 процентов, и под угрозой окажется до шести миллионов рабочих мест. Счета за топливо у немецких семей уже должны увеличиться на 2 000 евро в год, а правительство разработало планы по размещению в мэриях людей, которые не в состоянии отапливать свои дома.Перспектива введения нормирования уже привела к ослаблению общественной поддержки Украины. Цены на продовольствие и энергию продолжают расти, и на этом фоне 38 процентов немцев заявляют, что карательные действия против России не нужны.На прошлой неделе Шольц с коллегами радовался краху Бориса Джонсона. Но немецкого канцлера вполне может ждать такой же кошмарный сценарий, а его злорадство может оказаться недолговечным", – рассказывает о немецком кризисе журналист Дэниел Джонсон."Это происходит по всей Европе", – признается журналистам эксперт по европейской энергобезопасности Ольга Хакова. Она напоминает об энергетическом кризисе во Франции, где правительство приступило к национализации энергетической компании EDF, которая несет все более серьезные экономические потери. Экономический кризис и безоговорочная поддержка украинской войны уже нанесли политический ущерб Эммануэлю Макрону, потерявшему контроль над французским парламентом. Но ситуация осложняется, и наблюдатели ожидают от французов новой волны протестов, которые уже вспыхнули в столице соседней Бельгии и в городах Нидерландов.Отставки членов правительства наблюдаются сейчас и на европейской окраине – от Эстонии до Болгарии. Конечно, это не приведет к серьезной корректировке их курса, потому что на место натовских ястребов придут такие же псы войны. Но происходящее определенно указывает на постепенно нарастающее недовольство тяжелейшей экономической ситуацией, в которой вовлекли Европу представители евроатлантического истеблишмента."Как вырисовывается повсюду в Европе, будет тяжелая зима, возможно даже, самая тяжелая зима за последние 40-50-60 лет, и для всей Европы. Мы можем обеспечить примерно 80% потребностей Румынии на рынке природного газа, но около 2 млрд куб м должны будем купить на рынке и мы, а если не купим, то, очевидно, у нас будет другая проблема. За санкции против России, в первую очередь, будем платить мы, Евросоюз… Мы должны сказать открыто: цену этой зимой будем платить мы все", – откровенно высказался об этом заместитель премьер-министра Румынии Хунор Келемен.И он прав – среди тех, кто поплатится за нарастающий кризис, будут и высокопоставленные политики.

https://ukraina.ru/20220703/1034283385.html

https://ukraina.ru/20220707/1034309952.html

https://ukraina.ru/20220715/1036444341.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

италия, эксклюзив, энергокризис, санкции