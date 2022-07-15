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"Я бы не поступил так никогда": Киркоров-старший осудил Галкина
"Я бы не поступил так никогда": Киркоров-старший осудил Галкина - 15.07.2022 Украина.ру
"Я бы не поступил так никогда": Киркоров-старший осудил Галкина
Болгарский и российский певец, отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров осудил Максима Галкина, сбежавшего из России за границу. Об этом 15 июля написала "Экспресс газета"
2022-07-15T15:40
2022-07-15T15:40
2022-07-15T15:40
киркоров
новости
сво
певец
басков
пугачева
галкин
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Давний знакомый юмориста певец Филипп Киркоров призывал своих поклонников не набрасываться на Галкина только потому, что тот работает не в России. Между тем, сам поп-король категорически отказывается отвечать на вопрос о спецоперации.При этом его коллега и друг Николай Басков буквально в первые часы после начала СВО объявил о том, что целиком и полностью поддерживает свою страну и надеется на то, что нацисты будут как можно быстрее разбиты.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
киркоров, новости, сво, певец, басков, пугачева, галкин
"Я бы не поступил так никогда": Киркоров-старший осудил Галкина
Болгарский и российский певец, отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров осудил Максима Галкина, сбежавшего из России за границу. Об этом 15 июля написала "Экспресс газета"
Исторически посмотрите: Россия всегда была бельмом в глазу западных стран. Но все, кто приходил к нам воевать, уходили разбитыми. Так и будет, если они посмеют. Другого пути нет у нас, мы должны освободиться от фашизма. В Болгарии тоже видите, что творится. Целый год не могут определиться с позицией. А Галкин — это его дело. Я бы не поступил так, как он. Никогда.
Давний знакомый юмориста певец Филипп Киркоров призывал своих поклонников не набрасываться на Галкина только потому, что тот работает не в России. Между тем, сам поп-король категорически отказывается отвечать на вопрос о спецоперации.
При этом его коллега и друг Николай Басков буквально в первые часы после начала СВО объявил о том, что целиком и полностью поддерживает свою страну и надеется на то, что нацисты будут как можно быстрее разбиты.
Галкин и СВО
В марте 2022 года Максим Галкин вместе со женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль. Сейчас он дает концерты в Латвии, потом собирается в Эстонию и Турцию.
Артист регулярно выкладывает посты с критикой в адрес Российской Федерации и своих коллег, поддержавших спецоперацию на Украине.
Многие зрители отмечают, что выступления комика стали бедными на шутки, но зато богатыми на язвительные высказывания.