"Я бы не поступил так никогда": Киркоров-старший осудил Галкина

В марте 2022 года Максим Галкин вместе со женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль. Сейчас он дает концерты в Латвии, потом собирается в Эстонию и Турцию.

Артист регулярно выкладывает посты с критикой в адрес Российской Федерации и своих коллег, поддержавших спецоперацию на Украине.

Многие зрители отмечают, что выступления комика стали бедными на шутки, но зато богатыми на язвительные высказывания.