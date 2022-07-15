https://ukraina.ru/20220715/1036477604.html
"Я не сделала ничего плохого!" Бородина испугалась за дочерей из-за украинских хейтеров
"Ничего святого": украинцы набросились на дочерей Бородиной
"Я не сделала ничего плохого!" Бородина испугалась за дочерей из-за украинских хейтеров
Антироссийски настроенные украинцы в сети атаковали российскую телеведущую Ксению Бородину и ее детей из-за фейкового поста о спецоперации
2022-07-15T15:34
2022-07-15T15:34
2022-07-15T15:34
новости
ксения бородина
телеведущая
украина
хейт
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036471522_0:0:2802:1577_1920x0_80_0_0_baee4fb198f1482018f8720ecca798c9.jpg
На звезду "Дома-2" набросились разъяренные украинцы. Подписчики фан-страницы теледивы увидели появившийся от ее имени пост об отношении к спецоперации. Причем, как выяснилось позднее, публикация была фейковой, её написали неизвестные от имени звезды. В итоге антироссийски настроенные украинцы "растоптали" Ксению Бородину, наслали проклятия на нее и ее детей.Теледиву возмутило то, что ее намеренно втянули в провокацию, причем под удар попали и две ее дочери. Звезда телестройки высказалась о том, чтобы перестать их показывать в сети, чтобы хоть как-то уберечь от проукраински настроенных агрессоров. В последнее время многих эстрадных артистов "хейтят" в сети за недостаточно радикальную позицию по событиям на Украине.Так, на Украине раскритиковали певицу Анну Седокову за ее посты "не о спецоперации", обвинив ее в равнодушии, а Софию Ротару обвинили в том, что она "притворялась в любви к Украине".
https://ukraina.ru/20220713/1036261645.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ксения бородина, телеведущая, украина, хейт
"Я не сделала ничего плохого!" Бородина испугалась за дочерей из-за украинских хейтеров
Антироссийски настроенные украинцы в сети атаковали российскую телеведущую Ксению Бородину и ее детей из-за фейкового поста о спецоперации
На звезду "Дома-2" набросились разъяренные украинцы. Подписчики фан-страницы теледивы увидели появившийся от ее имени пост об отношении к спецоперации.
Причем, как выяснилось позднее, публикация была фейковой, её написали неизвестные от имени звезды.
В итоге антироссийски настроенные украинцы "растоптали" Ксению Бородину, наслали проклятия на нее и ее детей.
Теледиву возмутило то, что ее намеренно втянули в провокацию, причем под удар попали и две ее дочери. Звезда телестройки высказалась о том, чтобы перестать их показывать в сети, чтобы хоть как-то уберечь от проукраински настроенных агрессоров.
Я ни одному человеку на земле не сделала ничего плохого, чтобы такое выслушивать!
Ксения Бородина
Телеведущая
В последнее время многих эстрадных артистов "хейтят" в сети за недостаточно радикальную позицию по событиям на Украине.
Так, на Украине раскритиковали певицу Анну Седокову за ее посты "не о спецоперации", обвинив ее в равнодушии, а Софию Ротару обвинили в том, что она "притворялась в любви к Украине".