https://ukraina.ru/20220715/1036477604.html

"Я не сделала ничего плохого!" Бородина испугалась за дочерей из-за украинских хейтеров

"Ничего святого": украинцы набросились на дочерей Бородиной

"Я не сделала ничего плохого!" Бородина испугалась за дочерей из-за украинских хейтеров

Антироссийски настроенные украинцы в сети атаковали российскую телеведущую Ксению Бородину и ее детей из-за фейкового поста о спецоперации

2022-07-15T15:34

2022-07-15T15:34

2022-07-15T15:34

новости

ксения бородина

телеведущая

украина

хейт

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На звезду "Дома-2" набросились разъяренные украинцы. Подписчики фан-страницы теледивы увидели появившийся от ее имени пост об отношении к спецоперации. Причем, как выяснилось позднее, публикация была фейковой, её написали неизвестные от имени звезды. В итоге антироссийски настроенные украинцы "растоптали" Ксению Бородину, наслали проклятия на нее и ее детей.Теледиву возмутило то, что ее намеренно втянули в провокацию, причем под удар попали и две ее дочери. Звезда телестройки высказалась о том, чтобы перестать их показывать в сети, чтобы хоть как-то уберечь от проукраински настроенных агрессоров. В последнее время многих эстрадных артистов "хейтят" в сети за недостаточно радикальную позицию по событиям на Украине.Так, на Украине раскритиковали певицу Анну Седокову за ее посты "не о спецоперации", обвинив ее в равнодушии, а Софию Ротару обвинили в том, что она "притворялась в любви к Украине".

https://ukraina.ru/20220713/1036261645.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ксения бородина, телеведущая, украина, хейт