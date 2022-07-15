"Ничего святого": украинцы набросились на дочерей Бородиной
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220715/1036477604.html
"Я не сделала ничего плохого!" Бородина испугалась за дочерей из-за украинских хейтеров
"Ничего святого": украинцы набросились на дочерей Бородиной
"Я не сделала ничего плохого!" Бородина испугалась за дочерей из-за украинских хейтеров
Антироссийски настроенные украинцы в сети атаковали российскую телеведущую Ксению Бородину и ее детей из-за фейкового поста о спецоперации
2022-07-15T15:34
2022-07-15T15:34
новости
ксения бородина
телеведущая
украина
хейт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036471522_0:0:2802:1577_1920x0_80_0_0_baee4fb198f1482018f8720ecca798c9.jpg
На звезду "Дома-2" набросились разъяренные украинцы. Подписчики фан-страницы теледивы увидели появившийся от ее имени пост об отношении к спецоперации. Причем, как выяснилось позднее, публикация была фейковой, её написали неизвестные от имени звезды. В итоге антироссийски настроенные украинцы "растоптали" Ксению Бородину, наслали проклятия на нее и ее детей.Теледиву возмутило то, что ее намеренно втянули в провокацию, причем под удар попали и две ее дочери. Звезда телестройки высказалась о том, чтобы перестать их показывать в сети, чтобы хоть как-то уберечь от проукраински настроенных агрессоров. В последнее время многих эстрадных артистов "хейтят" в сети за недостаточно радикальную позицию по событиям на Украине.Так, на Украине раскритиковали певицу Анну Седокову за ее посты "не о спецоперации", обвинив ее в равнодушии, а Софию Ротару обвинили в том, что она "притворялась в любви к Украине".
https://ukraina.ru/20220713/1036261645.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036471522_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_456bd9eaa4eaccef01cf81fef4dfa6e5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ксения бородина, телеведущая, украина, хейт

"Я не сделала ничего плохого!" Бородина испугалась за дочерей из-за украинских хейтеров

15:34 15.07.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкV музыкальная премия "ЖАРА Music Awards"
V музыкальная премия ЖАРА Music Awards - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
Антироссийски настроенные украинцы в сети атаковали российскую телеведущую Ксению Бородину и ее детей из-за фейкового поста о спецоперации
На звезду "Дома-2" набросились разъяренные украинцы. Подписчики фан-страницы теледивы увидели появившийся от ее имени пост об отношении к спецоперации.
Причем, как выяснилось позднее, публикация была фейковой, её написали неизвестные от имени звезды.
В итоге антироссийски настроенные украинцы "растоптали" Ксению Бородину, наслали проклятия на нее и ее детей.
Теледиву возмутило то, что ее намеренно втянули в провокацию, причем под удар попали и две ее дочери. Звезда телестройки высказалась о том, чтобы перестать их показывать в сети, чтобы хоть как-то уберечь от проукраински настроенных агрессоров.
Я ни одному человеку на земле не сделала ничего плохого, чтобы такое выслушивать!
V музыкальная премия ЖАРА Music Awards
Ксения Бородина
Телеведущая
В последнее время многих эстрадных артистов "хейтят" в сети за недостаточно радикальную позицию по событиям на Украине.
Так, на Украине раскритиковали певицу Анну Седокову за ее посты "не о спецоперации", обвинив ее в равнодушии, а Софию Ротару обвинили в том, что она "притворялась в любви к Украине".
Вера Брежнева
13 июля, 13:53
"Сиди в России": на Украине разнесли Брежневу за "неискреннюю" помощь ВСУУкраинский музыкант Иван Леньо усомнился в намерениях Веры Брежневой помогать ВСУ и грубо посоветовал ей "петь песни в России"
 
НовостиКсения БородинателеведущаяУкраинахейт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:42Захарова раскритиковала ООН за двойные стандарты из-за Винницы
16:28Хроника событий на Украине на 16:00 15 июля: потери, задержание ведущего, смерть британца
16:21Полная антисанитария: Кадыров показал, в каких условиях живут украинские военные
15:54Ищенко: Почему Украину отдают полякам? Вступит ли Северная Корея в войну против США? Видео
15:49Следующий пошел. Европейские лидеры идут в отставку на фоне кризиса
15:40"Я бы не поступил так никогда": Киркоров-старший осудил Галкина
15:39Николай Азаров: Киевская хунта скоро прекратит свою кипучую управленческую деятельность
15:34"Я не сделала ничего плохого!" Бородина испугалась за дочерей из-за украинских хейтеров
15:25Начал с гимна России: приговоренный к смерти наемник открыл в себе вокальный талант
15:25Не было никогда, и вот опять. США снимают санкции с РФ и начинают "сливать" Украину
15:11Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса"
14:54Минобороны РФ раскрыло детали переговоров по зерну в Стамбуле
14:45СМИ: хакеры нашли доказательство связи Киркорова и одесского неонациста-убийцы
14:38Катастрофа в энергетике! Будет ли Запад продолжать войну с Россией - Митрахович. Видео
14:32Глава МВД Сербии ответил на выпад Гончаренко, но тот не успокоился
14:26Роботизированная кукла: странное поведение Байдена озадачило сеть
14:25Геннадий Дубовой: Американцы дают ВСУ всякий хлам, а не самые передовое оружие
13:58Будапешт подготовил военные сценарии защиты венгров в украинском Закарпатье
13:43Депутат от "Слуги народа" Безуглая снова набросилась на одного из своих коллег
13:36Анонсировано оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза
Лента новостейМолния