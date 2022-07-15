Начал с гимна России: приговоренный к смерти наемник открыл в себе вокальный талант

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил троих иностранных наемников — британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера и марокканца Саадуна Брагима - к смертной казни.

Их осудили за наемничество и совершение преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также за прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности в ДНР.

Приговоренные могли бы рассчитывать на помилование главы ДНР Дениса Пушилина, тогда они получили бы 20 лет заключения в колонии строго режима, однако руководитель республики заявил, что не видит основания для помилования иностранных наемников.