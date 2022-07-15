Начал с гимна России: приговоренный к смерти наемник открыл в себе вокальный талант - 15.07.2022 Украина.ру
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Начал с гимна России: приговоренный к смерти наемник открыл в себе вокальный талант
Начал с гимна России: приговоренный к смерти наемник открыл в себе вокальный талант - 15.07.2022 Украина.ру
Начал с гимна России: приговоренный к смерти наемник открыл в себе вокальный талант
Приговорённый в ДНР к смертной казни британский наемник Эйден Эслин заявил, что обнаружил в себе в стенах СИЗО талант к пению. Соответствующее видео 15 июля опубликовал Telegram-канал "Корр Косарев"
2022-07-15T15:25
2022-07-15T15:25
наемник
новости
приговор
вокал
пение
гимн
россия
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"Не могу понять: мне гадко или стыдно? Или просто неприятно? Или это из серии "захочешь жить — и не так запоёшь"?", - подписал он ролик.На днях Эслин жаловался на обстрелы Донецка и сокрушался, что чуть не умер от рук Украины. Наемник заявил, что бог сохранил ему жизнь, чтобы он мог увидеть, какова правда и встать на путь искупления".
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наемник, новости, приговор, вокал, пение, гимн, россия

Начал с гимна России: приговоренный к смерти наемник открыл в себе вокальный талант

15:25 15.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВерховный суд ДНР приговорил к смертной казни иностранных наемников
Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни иностранных наемников - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Приговорённый в ДНР к смертной казни британский наемник Эйден Эслин заявил, что обнаружил в себе в стенах СИЗО талант к пению. Соответствующее видео 15 июля опубликовал Telegram-канал "Корр Косарев"
"Не могу понять: мне гадко или стыдно? Или просто неприятно? Или это из серии "захочешь жить — и не так запоёшь"?", - подписал он ролик.

"И правда смешанные чувства, но зная подоплёку, скорее гадко", "Ишь как петушок запел", "А что? Денацификация бесследно не проходит! Наш гимн все равно не испортить, даже если его будут исполнять подобные нелюди! Не думаю, что его пожалеют и помилуют из-за подобного! Пусть пока осознает, что натворил. Ведь жить с таким грузом, никому не позавидуешь! А там и наказание настигнет!", "Сейчас скажут, пленных насильно заставляют учить и петь российский гимн", - отреагировали пользователи.

На днях Эслин жаловался на обстрелы Донецка и сокрушался, что чуть не умер от рук Украины. Наемник заявил, что бог сохранил ему жизнь, чтобы он мог увидеть, какова правда и встать на путь искупления".
История троих осужденных наемников

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил троих иностранных наемников — британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера и марокканца Саадуна Брагима - к смертной казни.

Их осудили за наемничество и совершение преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также за прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности в ДНР.

Приговоренные могли бы рассчитывать на помилование главы ДНР Дениса Пушилина, тогда они получили бы 20 лет заключения в колонии строго режима, однако руководитель республики заявил, что не видит основания для помилования иностранных наемников.

Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни иностранных наемников, наемник Эйден Эслин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 15:30
«В итоге умру от рук Украины»: британский наемник, осужденный в ДНР, пожаловался на обстрелы ВСУБританский наемник Эйден Эслин, приговоренный в ДНР к смертной казни, записал видео, в котором пожаловался на украинскую артиллерию, бьющую по Донецку. Ролик опубликовал Telegram- канал «Неофициальный Безсонов "Z"»
 
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