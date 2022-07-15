Начал с гимна России: приговоренный к смерти наемник открыл в себе вокальный талант
"И правда смешанные чувства, но зная подоплёку, скорее гадко", "Ишь как петушок запел", "А что? Денацификация бесследно не проходит! Наш гимн все равно не испортить, даже если его будут исполнять подобные нелюди! Не думаю, что его пожалеют и помилуют из-за подобного! Пусть пока осознает, что натворил. Ведь жить с таким грузом, никому не позавидуешь! А там и наказание настигнет!", "Сейчас скажут, пленных насильно заставляют учить и петь российский гимн", - отреагировали пользователи.
Верховный суд ДНР 9 июня приговорил троих иностранных наемников — британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера и марокканца Саадуна Брагима - к смертной казни.
Их осудили за наемничество и совершение преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также за прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности в ДНР.
Приговоренные могли бы рассчитывать на помилование главы ДНР Дениса Пушилина, тогда они получили бы 20 лет заключения в колонии строго режима, однако руководитель республики заявил, что не видит основания для помилования иностранных наемников.