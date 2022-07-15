Интересы американских фермеров оказались важнее поддержки Украины
Эксперты об отмене американских санкций
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Санкционным откатом можно назвать несколько последних новостей из США и ЕС. Так американский Минфин вывел из-под санкций целую группу товаров российского экспорта, а европейские политики признали, что ограничительные меры больно ударили по самим европейцам. Как следствие – экономические интересы стали доминировать во внешней политике. Что об этом говорят эксперты – в обзоре соцсетей.
11 июля, 09:32Газовая турбо-победа России. В Германии пробуждается здравый смысл, а Украина беситсяС 11 по 21 июля 2022 года в Германии закрывается на плановый профилактический ремонт газопровод «Северный поток — 1» («СП-1»), зато возвращаются здравый смысли и инстинкт самосохранения, которые, не исключено, и позволят этой стране не остаться без российского газа и не мерзнуть приближающейся зимой
Украинский журналист и политик Дмитрий Василец не удивлен американскому прагматическому подходу: "Министерство финансов США сделало несколько исключений из принятых ранее антироссийских санкций. Ведомство выпустило генеральную лицензию о разрешении проведения транзакций с Россией, связанных с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.
И нечего тут удивляться, просто в США посчитали, что данные санкции сильно бьют по их экономике и просто их отменили. Чисто прагматичный коммерческий подход, а Евросоюз пусть вводит антироссийские санкции дальше, чтоб в будущем за один доллар давали два евро)))
Дурость европейских политиков должна быть наказуема, чтоб народы "евро-зоны" осознали и прочувствовали все последствия".
Общественный деятель Татьяна Поп уверена, что коллективный запад выстрелил себе в голову, принимая удушающие санкции в отношении России: "Орбан: "Санкционная политика не оправдала возложенных на нее надежд и имела обратный эффект... Сначала я думал, что мы выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и теперь задыхается".
Всегда уважаю мнение Виктора, но если проводить анатомические параллели, мне кажется, что в первую очередь Европа "выстрелила" себе в голову, когда вообще решила с подачи Вашингтона ввязаться в противостояние с России. Ноги, руки, легкие – это уже так, последствия".
Вчера, 08:53Минфин США поделился с Украиной секретом об ограничении цены на российскую нефтьЗаместитель министра финансов США Уолли Адейемо рассказал главе украинского минфина Сергеею Марченко о прогрессе в переговорах по установлению предельной цены на российскую нефть. Сообщение об этом 14 июля опубликовало американское финансовое ведомство
Российский журналист Кирилл Шулика подытожил результаты "стамбульской встречи":
"США разрешают транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами, медоборудованием. Кроме того, из-под санкций вывели бывшую "дочку" Газпрома Gazprom Germania GMBG и "дочку" Альфа-банка в Казахстане. Итог вчерашних договоренностей по зерну в Стамбуле. Все в точности, о чем просила Россия - разминирование и снятие санкций по продовольствию и удобрениям. Но надо сказать, что у России тут была поддержка ООН. Генсек Гутерриш не зря съездил в Москву. А теперь сами думайте... За неделю закончилась история с газовой турбиной в Канаде, сняли блокаду транзита в Калининград и полностью вывели из-под санкций продовольствие и удобрение. При этом анонсировано, что в седьмом пакете ЕС по сути не будет новых санкций и объявлено, что не рассматриваются газовые санкции, а судя по истории с турбиной тут будет их некая либерализация. И да, еще на прошлой недели ушел Джонсон, на этой начал уходить Драги".
Блогер Михаил Нефедов отметил, что по всем европейским странам начали "включать заднюю": "Удивительное рядом
Минфин США объявил об ослаблении введённых против России санкций, посчитав их несоразмерными и как промежуточный итог, они очень плавно и последовательно отменяют санкции в своих интересах.
На этот раз из-под санкций вывели транзакции, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.
Кроме того, санкции были сняты с бывшей дочерней компании "Газпрома" в Германии Gazprom Germania GmbH и дочерней компании Альфа-банка в Казахстане.
Это уже третий случай, когда Запад включает заднюю. Сюда же история с Канадой и Литвой.
А в Румынии забили тревогу, вице-премьер Румынии Келемен Хунор, предрек Евросоюзу тяжелую зиму
Удивительно, что Хунор сам был сторонником санкций, но сейчас осознал, что ситуацию это не поправило…"
Журналист из Эстонии Александр Чаплыгин связал секционный откат и со снижением финансовой помощи ЕС Украине: "Европейский союз передумал предоставлять Украине ранее обещанную помощь в размере 9 миллиардов евро, ограничившись скромным миллиардом. Пл оценке Bloomberg, причина - тяжёлое экономическая ситуация, в которой сегодня оказалась Европа. Грубо говоря, нет денег.
Европа многим пожертвовала ради Украины. Не считая прямых затрат в виде финансовой помощи и поставок вооружения, ЕС сильно пострадал в результате экономической войны с Россией: цены, прежде всего на продовольствие и энергоносители, начинают зашкаливать.
Желание ради Украины наказать Россию ударило по европейцам бумерангом. Бог с ними, ценами, хотя и они уже неподъёмны - Европе грозит реальный дефицит продовольствия, нефти и газа. То есть ЕС впереди ожидает голодная и холодная зима. Если, конечно, ничего не изменится.
На фоне Европы ситуация в США выглядит более благополучной. Газ там стоит не 2000, а 300 долларов, при этом Штаты неплохо зарабатывают на экспорте топлива в ЕС. Правда, продовольствие и нефтепродукты в США тоже сильно подорожали: уровень жизни снижается, экономика буксует.
На этом фоне Минфин США принял решение ослабить санкции в отношении России. Помимо прочего, из-под санкций полностью выведены продукты питания и минеральные удобрения. Интересы американских фермеров и обывателей оказались важнее поддержки Украины.
От ограничений на импорт российских продовольствия и удобрений ещё раньше отказался ЕС. В отношении нефти и газа пока ещё действует план, предусматривающий постепенное эмбарго. Европа продолжает надеяться, что поставщики с Ближнего Востока компенсируют потери.
Судя по рынкам, надежды эти довольно призрачны. Любая информация о сокращениях поставок энергоресурсов из России отзывается немедленным ростом цен. Да и как иначе, если та же остановка "Северного потока" тут же обернулась для Европы дефицитом газа.
Всё это ставит я тяжёлое положение и европейских обывателей, и местную промышленность. Меры государственной помощи, без которых в этой ситуации не обойтись, стремительно опустошают бюджеты европейских государств и всего ЕС. На помощь Украине денег не остаётся.
Осталось посмотреть, надолго ли хватит терпения европейцев. Никто уже не обещает, что в обозримом будущем станет легче. Политики ЕС лишь призывают граждан к терпению, советуя экономить на отоплении и горячей воде. И всё это - ради победы над Россией.
Смягчение санкций и ограничение помощи Украине показывают, что терпение не бесконечно. Наступает момент, когда необъявленная война с Россией очевидно начинает загонять Европу в угол. Так что вопрос лишь в том, чьё терпение в этой войне на истощение окажется сильнее".