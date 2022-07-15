https://ukraina.ru/20220715/1036475066.html

Интересы американских фермеров оказались важнее поддержки Украины

Интересы американских фермеров оказались важнее поддержки Украины - 15.07.2022 Украина.ру

Интересы американских фермеров оказались важнее поддержки Украины

Санкционным откатом можно назвать несколько последних новостей из США и ЕС. Так американский Минфин вывел из-под санкций целую группу товаров российского... Украина.ру, 15.07.2022

2022-07-15T20:43

2022-07-15T20:43

2022-07-15T20:43

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Санкционным откатом можно назвать несколько последних новостей из США и ЕС. Так американский Минфин вывел из-под санкций целую группу товаров российского экспорта, а европейские политики признали, что ограничительные меры больно ударили по самим европейцам. Как следствие – экономические интересы стали доминировать во внешней политике. Что об этом говорят эксперты – в обзоре соцсетей.Украинский журналист и политик Дмитрий Василец не удивлен американскому прагматическому подходу: "Министерство финансов США сделало несколько исключений из принятых ранее антироссийских санкций. Ведомство выпустило генеральную лицензию о разрешении проведения транзакций с Россией, связанных с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.И нечего тут удивляться, просто в США посчитали, что данные санкции сильно бьют по их экономике и просто их отменили. Чисто прагматичный коммерческий подход, а Евросоюз пусть вводит антироссийские санкции дальше, чтоб в будущем за один доллар давали два евро)))Дурость европейских политиков должна быть наказуема, чтоб народы "евро-зоны" осознали и прочувствовали все последствия".Общественный деятель Татьяна Поп уверена, что коллективный запад выстрелил себе в голову, принимая удушающие санкции в отношении России: "Орбан: "Санкционная политика не оправдала возложенных на нее надежд и имела обратный эффект... Сначала я думал, что мы выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и теперь задыхается".Всегда уважаю мнение Виктора, но если проводить анатомические параллели, мне кажется, что в первую очередь Европа "выстрелила" себе в голову, когда вообще решила с подачи Вашингтона ввязаться в противостояние с России. Ноги, руки, легкие – это уже так, последствия".Российский журналист Кирилл Шулика подытожил результаты "стамбульской встречи":"США разрешают транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами, медоборудованием. Кроме того, из-под санкций вывели бывшую "дочку" Газпрома Gazprom Germania GMBG и "дочку" Альфа-банка в Казахстане. Итог вчерашних договоренностей по зерну в Стамбуле. Все в точности, о чем просила Россия - разминирование и снятие санкций по продовольствию и удобрениям. Но надо сказать, что у России тут была поддержка ООН. Генсек Гутерриш не зря съездил в Москву. А теперь сами думайте... За неделю закончилась история с газовой турбиной в Канаде, сняли блокаду транзита в Калининград и полностью вывели из-под санкций продовольствие и удобрение. При этом анонсировано, что в седьмом пакете ЕС по сути не будет новых санкций и объявлено, что не рассматриваются газовые санкции, а судя по истории с турбиной тут будет их некая либерализация. И да, еще на прошлой недели ушел Джонсон, на этой начал уходить Драги".Блогер Михаил Нефедов отметил, что по всем европейским странам начали "включать заднюю": "Удивительное рядомМинфин США объявил об ослаблении введённых против России санкций, посчитав их несоразмерными и как промежуточный итог, они очень плавно и последовательно отменяют санкции в своих интересах.На этот раз из-под санкций вывели транзакции, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.Кроме того, санкции были сняты с бывшей дочерней компании "Газпрома" в Германии Gazprom Germania GmbH и дочерней компании Альфа-банка в Казахстане.Это уже третий случай, когда Запад включает заднюю. Сюда же история с Канадой и Литвой.А в Румынии забили тревогу, вице-премьер Румынии Келемен Хунор, предрек Евросоюзу тяжелую зимуУдивительно, что Хунор сам был сторонником санкций, но сейчас осознал, что ситуацию это не поправило…"Журналист из Эстонии Александр Чаплыгин связал секционный откат и со снижением финансовой помощи ЕС Украине: "Европейский союз передумал предоставлять Украине ранее обещанную помощь в размере 9 миллиардов евро, ограничившись скромным миллиардом. Пл оценке Bloomberg, причина - тяжёлое экономическая ситуация, в которой сегодня оказалась Европа. Грубо говоря, нет денег.Европа многим пожертвовала ради Украины. Не считая прямых затрат в виде финансовой помощи и поставок вооружения, ЕС сильно пострадал в результате экономической войны с Россией: цены, прежде всего на продовольствие и энергоносители, начинают зашкаливать.Желание ради Украины наказать Россию ударило по европейцам бумерангом. Бог с ними, ценами, хотя и они уже неподъёмны - Европе грозит реальный дефицит продовольствия, нефти и газа. То есть ЕС впереди ожидает голодная и холодная зима. Если, конечно, ничего не изменится.На фоне Европы ситуация в США выглядит более благополучной. Газ там стоит не 2000, а 300 долларов, при этом Штаты неплохо зарабатывают на экспорте топлива в ЕС. Правда, продовольствие и нефтепродукты в США тоже сильно подорожали: уровень жизни снижается, экономика буксует.На этом фоне Минфин США принял решение ослабить санкции в отношении России. Помимо прочего, из-под санкций полностью выведены продукты питания и минеральные удобрения. Интересы американских фермеров и обывателей оказались важнее поддержки Украины.От ограничений на импорт российских продовольствия и удобрений ещё раньше отказался ЕС. В отношении нефти и газа пока ещё действует план, предусматривающий постепенное эмбарго. Европа продолжает надеяться, что поставщики с Ближнего Востока компенсируют потери.Судя по рынкам, надежды эти довольно призрачны. Любая информация о сокращениях поставок энергоресурсов из России отзывается немедленным ростом цен. Да и как иначе, если та же остановка "Северного потока" тут же обернулась для Европы дефицитом газа.Всё это ставит я тяжёлое положение и европейских обывателей, и местную промышленность. Меры государственной помощи, без которых в этой ситуации не обойтись, стремительно опустошают бюджеты европейских государств и всего ЕС. На помощь Украине денег не остаётся.Осталось посмотреть, надолго ли хватит терпения европейцев. Никто уже не обещает, что в обозримом будущем станет легче. Политики ЕС лишь призывают граждан к терпению, советуя экономить на отоплении и горячей воде. И всё это - ради победы над Россией.Смягчение санкций и ограничение помощи Украине показывают, что терпение не бесконечно. Наступает момент, когда необъявленная война с Россией очевидно начинает загонять Европу в угол. Так что вопрос лишь в том, чьё терпение в этой войне на истощение окажется сильнее".

https://ukraina.ru/20220711/1034327916.html

https://ukraina.ru/20220714/neft-1036335337.html

https://ukraina.ru/20220629/1034248758.html

https://ukraina.ru/20220714/1036393766.html

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Виктория Титова

соцсети, сша, фермеры, ес, дмитрий василец, татьяна поп, чаплыгин, санкции