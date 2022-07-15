https://ukraina.ru/20220715/1036464524.html
Кто наводит огонь ВСУ и кого Украина хочет призвать в ближайшее время - Захарова. Видео
Кто наводит огонь ВСУ и кого Украина хочет призвать в ближайшее время - Захарова. Видео - 15.07.2022 Украина.ру
Кто наводит огонь ВСУ и кого Украина хочет призвать в ближайшее время - Захарова. Видео
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о применении украинскими войсками американского вооружения против мирного населения. По её словам,... Украина.ру, 15.07.2022
2022-07-15T12:56
2022-07-15T12:56
2022-07-15T12:56
видео
захарова
днр
лнр
оружие спецоперации
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о применении украинскими войсками американского вооружения против мирного населения. По её словам, ВСУ это делают при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведывательные сведения, но и негласно откомандировала инструкторов. Подробнее - в видеоматериале.Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о применении украинскими войсками американского вооружения против мирного населения. По её словам, ВСУ это делают при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведывательные сведения, но и негласно откомандировала инструкторов. Подробнее - в видеоматериале.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.