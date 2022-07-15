https://ukraina.ru/20220715/1036464524.html

Кто наводит огонь ВСУ и кого Украина хочет призвать в ближайшее время - Захарова. Видео

Кто наводит огонь ВСУ и кого Украина хочет призвать в ближайшее время - Захарова. Видео - 15.07.2022 Украина.ру

Кто наводит огонь ВСУ и кого Украина хочет призвать в ближайшее время - Захарова. Видео

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о применении украинскими войсками американского вооружения против мирного населения. По её словам,... Украина.ру, 15.07.2022

2022-07-15T12:56

2022-07-15T12:56

2022-07-15T12:56

видео

захарова

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оружие спецоперации

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о применении украинскими войсками американского вооружения против мирного населения. По её словам, ВСУ это делают при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведывательные сведения, но и негласно откомандировала инструкторов. Подробнее - в видеоматериале.Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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2022

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