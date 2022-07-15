https://ukraina.ru/20220715/1036442251.html

Обозреватель описал, что американцам придется терпеть ради Украины

Обозреватель описал, что американцам придется терпеть ради Украины - 15.07.2022 Украина.ру

Обозреватель описал, что американцам придется терпеть ради Украины

Президент США Джо Байден предпочитает спасать коррупционный киевский режим, вместо того, чтобы помочь американским гражданам во время экономического кризиса. Об этом заявил на днях политический обозреватель Fox News Такер Карлсон

2022-07-15T07:25

2022-07-15T07:25

2022-07-15T07:31

новости

байден

украина

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101822/01/1018220189_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da3bcca53b53ed19dfc6117e691da6ae.jpg

Карлсон посетовал, что в его стране средняя цена не бензин выше, чем в граничащей с США Мексикой — 4,78 доллара за галлон против 3,12 доллара за этот же объем."Поэтому возникает вопрос: если мы переплачиваем за бензин из-за "повышения цен Путина", почему в Мексике из-за Путина не переплачивают? Почему инфляция растет, а зарплаты уменьшаются?" — задался вопросом обозреватель.По его словам, ответ кроется в госрасходах. Так, пока США по указу президента Байдена высвобождают нефть из стратегических резервов и продают ее Китаю, Мексика выделила два миллиарда долларов на субсидии, чтобы снизить потребительские цены на бензин.Байден 21 мая подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новых пакетах помощи для Киева.Цена на бензин в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив пять долларов за галлон. Байден уже неоднократно связывал экономический кризис в стране с обострением конфликта на Украине. Высокую инфляцию в Соединенных Штатах он назвал "путинским подорожанием". Президент России, комментируя его слова, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продовольствием и топливом — это результат системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии, напомнил Путин.

https://ukraina.ru/20220711/1034327719.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, байден, украина, владимир путин