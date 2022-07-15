Обозреватель описал, что американцам придется терпеть ради Украины
07:25 15.07.2022 (обновлено: 07:31 15.07.2022)
Президент США Джо Байден предпочитает спасать коррупционный киевский режим, вместо того, чтобы помочь американским гражданам во время экономического кризиса. Об этом заявил на днях политический обозреватель Fox News Такер Карлсон
Карлсон посетовал, что в его стране средняя цена не бензин выше, чем в граничащей с США Мексикой — 4,78 доллара за галлон против 3,12 доллара за этот же объем.
"Поэтому возникает вопрос: если мы переплачиваем за бензин из-за "повышения цен Путина", почему в Мексике из-за Путина не переплачивают? Почему инфляция растет, а зарплаты уменьшаются?" — задался вопросом обозреватель.
По его словам, ответ кроется в госрасходах. Так, пока США по указу президента Байдена высвобождают нефть из стратегических резервов и продают ее Китаю, Мексика выделила два миллиарда долларов на субсидии, чтобы снизить потребительские цены на бензин.
"То есть правительство Мексики, находясь в разгаре нарковойны, заботится о своих гражданах лучше, чем Джо Байден — о своих. Позорище. Но это не значит, что Джо Байден игнорирует находящихся в нужде. В том же самом месяце, когда цены на бензин взлетели до недосягаемых высот, <…> Джо Байден во имя "демократии" подписал чек на сумму 40 миллиардов долларов для пакета помощи — не вам или любому другому американцу — а Украине", — отметил Карлсон.
Байден 21 мая подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новых пакетах помощи для Киева.
Цена на бензин в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив пять долларов за галлон.
Байден уже неоднократно связывал экономический кризис в стране с обострением конфликта на Украине. Высокую инфляцию в Соединенных Штатах он назвал "путинским подорожанием".
Президент России, комментируя его слова, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продовольствием и топливом — это результат системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии, напомнил Путин.
11 июля, 07:48Американцы «не купились» на обвинения Байдена в адрес Путина - обозревательАмериканцы не верят утверждениям президента США Джо Байдена об ответственности российского лидера Владимира Путина за резкий рост цен на топливо в стране. Об этом 10 июля заявил обозреватель Fox News Дуглас Мюррей