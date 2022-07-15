https://ukraina.ru/20220715/1036402282.html

Константин Сивков о возможностях разведки и моральных ограничениях

Константин Сивков о возможностях разведки и моральных ограничениях - 15.07.2022 Украина.ру

Константин Сивков о возможностях разведки и моральных ограничениях

Никакого чудо-оружия киевский режим не получил, вояки ВСУ имеют только то "преимущество", что не скованны моральными нормами и без колебаний открывают огонь по... Украина.ру, 15.07.2022

2022-07-15T07:31

2022-07-15T07:31

2022-07-15T07:32

интервью

константин сивков

сво

оружие спецоперации

чем воюют на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103090/91/1030909142_141:0:789:364_1920x0_80_0_0_19161683fb3374544f01e63925715c92.jpg

Никакого чудо-оружия киевский режим не получил, вояки ВСУ имеют только то "преимущество", что не скованны моральными нормами и без колебаний открывают огонь по жилым массивам, считает доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.- Константин, все обсуждают в украинском сегменте поставки "Хаймарсов", говорят об очередном чудо-оружии. Насколько серьезным в действительности оказалось украинское "Вундерваффе", и какого эффекта от него больше – военного или медийного? И обстрел Луганска свежий, и обстрел Новой Каховки приписывают исключительно "Хаймарсу", часто забывая, что использовалось не только это оружие?– Начнем с того, что "Хаймарсам" и вообще западным система оружиям совершенно непропорционально уделяется внимание в российских СМИ. Причина этого простая – наши федеральные каналы хотят продемонстрировать то, что граждан Украины убивает западное оружие. Вот, собственно, и все. Однако тем самым они делают рекламу этому оружию.На самом деле, это обычные рядовые пушки и реактивные системы, которые по всем тактико-техническим характеристикам не являются абсолютно никакими выдающимися. Рядовые, подчеркиваю.Прежде всего, гаубица "М-777", она полностью идентична по своим баллистическим характеристикам по дальности стрельбы российской пушке, советской гаубице "Мста-Б", буксироиду. А еще есть "Мста-С", самоходная, знаменитая – "2С-19".Дальность стрельбы американской – 24 обычных снаряда, и у нашей - 24. Активно-реактивных снарядов – 32, и 30 у наших – идентично. Снаряд "Экскалибур" есть, он обладает высокой точностью стрельбы, он стреляет на 70 км., но это практически уже не снаряд, а снаряд – стратегическая ракета, которая запускается, стреляется из пушки. Не думаю, что эти "Экскалибуры" поставлены на вооружение, поскольку их в американской армии не так много.Поэтому говорить о том, что эта пушка что-то собой особенное представляет – нельзя. Единственное достоинство – вес. Наша весит 7,5 тонн, эта весит 4,5 тонны. Американская гаубица 2007 года разработки, а наши гаубицы – середина восьмидесятых годов. Между ними разница почти 35 лет. Соответственно, массогабаритные характеристики различные.К тому же надо иметь в виду, что американская гаубица имеет очень небольшой резерв по тепловому режиму огня, то есть, попросту говоря – если наша гаубица может выбросить 30-40 снарядов в режиме максимального огня, то эта может выпустить 10-12 выстрелов, потом ствол нужно охлаждать. Ну что ж, за легкость надо платить более жестким тепловым режимом огня.Поэтому ее захватили, эту гаубицу, посмотрели – ничего там особого нет. Главное преимущество американской армии заключается в том, что там есть система управления огнем, которая позволяет им повышать оперативность огня. То есть, время реакции на открытие огня по данным внешнего целеуказания. Но эти системы ими не поставлялись (Украине – Ред.).На нашей гаубице тоже такое имеется, особенно - на самоходной. В этом тоже нет ничего особенного, это передовая вещь. Дальность боя 70 км. наши достигли на гаубице "Коалиция", она тоже принята на вооружение недавно. Это самоходная гаубица, и - намного более совершенная баллистика, значительно превосходит она американскую гаубицу. Но в этом тоже нет ничего удивительного – наша гаубица более поздней разработки.Поэтому ничего в этом особенного нет – совершенно рядовое оружие. Боеприпас по своему могуществу, по силе взрыва - идентичен. Там 155, у американцев, у нас 152, вес одинаковый. Так что там нет ничего особенного, все абсолютно рядовое. Что там, что там – четыре с половиной тонны и 3,5 тонны.Так или иначе, нужно таскать, для этого нужен тягач. У нас тягач на 7,5 тонн, у них на 4,5 тонны, разница небольшая. И там, и там – трехосный полноприводной автомобиль большой грузоподъемности, на котором надо еще везти боеприпасы и личный состав. И там, и там – таскать придется личному составу соответствующие станины для того, чтобы развернуть и вести огонь, что им, что нашим. Разница не столь большая.И там, и там имеется механизация, которая позволяет ускорить темп развертывания гаубицы на месте. Так что никакой принципиальной разницы нет. Да, конечно, облегченность этой (американской – Ред.) гаубицы помогает.Что касается "Хаймарс", он имеет калибр 227 мм. Наш "Ураган" имеет калибр 152 мм и 180 мм. Наш "Ураган", но он не наш, он украинский "Ураган", который советского производства, потому что имеется (наш – Ред.) "Ураган" тоже. Но украинский "Ураган" лупит тоже на 35 километров, он до сих пор есть. "Хаймарс" имеет дальность стрельбы стандартным снарядом от 32 до 42 километров. Улучшенный, усовершенствованный снаряд стреляет на 80 км. У "Урагана" направляющих 16, у "Хаймарса" только 6. Поэтому нет ничего принципиального.Но самое главное другое – хорошо, если говорить о дальности стрельбы 80 км. У ВСУ были, но сейчас их уже не осталось, их выбили, такая система залпового огня как "Смерч". В отличие от "Хаймарса", имеет 12 направляющих, калибр у нее не 227, а 300 мм. Бьет она на 70 км. Точнее, била. У нее боевая часть 250 килограмм.Российская система аналогичная тоже есть в России, потому что это от Советского Союза осталось наследство. Она прошла модернизацию, она называется "Торнадо-С", то есть, "Торнадо Смерч". У нее дальность стрельбы возросла до 200 км.На Украине имелось таких систем "Смерч" большое количество – более 100 единиц, и они их активно использовали. "Хаймарс", имея боевую часть всего 90 кг. и дальность стрельбы 80 км., конечно, ни в какое сравнение со "Смерчем" не идет по боевым поражающим возможностям. Если провести аналогию, можно сказать так, что один "Смерч" соответствует трем-четырем "Хаймарсам" по боевому потенциалу. Так что раздута абсолютно на ровном месте реклама этому "Хаймарсу", просто потому, что он американский. Возьмите, на "Смерч" прилепите лейбл "произведено в Америке" и будет столько же крику, даже куда больше. Поэтому ничего особенного нет.Что касается тактических ракет, которые могут использоваться с пусковой установки "Хаймарса", то это не РСЗО – это тактическая ракета. Если сравнивать тактические ракеты, которые там имеются, номенклатуру, она имеется разных модификаций, наиболее дальнобойная - только 300 км. дальность стрельбы. Но при этом среднее техническое рассеивание ракеты измеряется показателем 150-200 метров.Для сравнения – "Точка-У", которая, имеется на Украине и стреляет на 120 км., имеет рассеивание 5-10 метров. Советская ракета, которая обладает очень высокой точностью стрельбы, почему и называется "Точка".Далее, новая ракета, новейшая, американская, которая для вот этого "Хаймарса", которая может использоваться для атаки из "Хаймарса", имеет дальность стрельбы на 270 км. Это опять же, подчеркиваю – тактическая ракета, а не какое не РСЗО. Это тактическая ракета, ее надо сравнивать с нашим "Искандером". Она имеет дальность 270 километров. Точное попадание – 10-20 метров. У "Искандера" дальность будет 500 км., точность попадания - 5-10 метров. Вот характеристики. Но таких ракет… я не думаю, что американцы будут поставлять им (ВСУ – Ред.) такие ракеты, потому что эти ракеты поступили на вооружение совсем недавно, буквально в конце нулевых, начале десятых годов XXI века.Я слышал разговоры некомпетентных журналистов и некомпетентных военных якобы экспертов, о том, что сейчас поставят ракеты с дальностью боя 500 км. Они на вооружении американской армии, эти ракеты, модификация ракеты "Атак" - появятся только в 2023 году. Их еще нет на вооружении американской армии. Кто там будет поставлять их на Украину, они что, сумасшедшие что ли?Значит, в реальности этот комплекс, реальная дальность – 270 км. И эти ракеты американцы туда не поставляют. Все эти ракеты – это стандартная цель для нашей системы противовоздушной обороны и противоракетной обороны, и они успешно с ними справляются. Что уничтожить ракету "Хаймарса", что уничтожить ракету "Урагана", идентичные по боевым, баллистическим характеристикам системы оружия, система ПВО наша может с одинаковой эффективностью.И то, что ежедневно сообщается о 10-12 или нескольких единицах уничтоженных ракет комплекса "Ураган", не факт, что среди них нет ракет от "Хаймарса", потому что никто там особо это не смотрит. Летит воздушная цель - и летит, примерно по одной и той же баллистической траектории – ее всю записывают в "Ураган". А там могли лететь и "Хаймарсы".Почему по Каховке стрельнули? Два фактора. Во-первых, по Каховке могли стрелять артиллерийскими снарядами, например, с того же орудия "2С-7", у него активно-реактивный снаряд дальность стрельбы километров – 48, 5 или 49. Вполне может достать до этого склада и попасть в него. По снарядам – да. Снаряды современными системами ПВО-ПРО не перехватываются ни в одной стране мира. Да и невозможно это сделать. Что значит - перехватить снаряд? Для того, чтобы перехватить снаряд, надо обеспечить прямое попадание в этот снаряд поражающими элементами - так, чтобы инициировать его детонирование в воздух. Но во всех других случаях этот снаряд упадет на землю. Он не улетит в космос, не останется висеть в воздухе – он упадет на землю под действием сил тяжести.Поэтому подрыв ракеты около этого снаряда – в лучшем случае собьет его с траектории, сдвинет несколько, он промахнется мимо назначенной цели, и все. Но точно также упадет и взорвется. Поэтому никто по снарядам, естественно, не стреляет.Так что ничего особенно все это не представляет. Рядовое оружие, по своим тактико-техническим характеристикам уступающее тем системам вооружения, которые имелись на вооружении Украины, вплоть до недавнего времени, я имею в виду "Смерчи". Потому что "Смерчей" сейчас у них, похоже, не осталось. Сообщения о том, что сбиваются ракеты "Смерч" - не поступали.– Чем объяснить интенсификацию обстрелов Донецка, если системы аналогичные у Украины имелись и ранее? Но применение этих западных поставок обсуждаются широко в том же Донецке - потому что бьют по тем районам, по которым раньше не били, объясняли, что не достает артиллерия. В чем сложность контрбатарейной борьбы под Донецком?– Полнейшая глупость! Да, там, возможно, "Хаймарсы" начали применять, привезли туда, потому что они лупят на 80 км., да, это может быть. На Украине систем "Смерч" не осталось, стреляют "Хаймарсы", да, это может быть, и зона поражения увеличилась, но не более того.Что касается увеличения интенсивности стрельбы, то причина очень простая. Дело в том, что у ВСУ снаряды стандартной артиллерии были в значительной степени израсходованы, а сейчас были завезены снаряды натовские к этим пушкам. Поэтому доля стрельбы этих орудий увеличилась.Вторая причина заключается в том, что… Почему стреляют по жилым кварталам – они стремятся максимально нанести ущерб гражданскому сектору. То есть, это принцип выжженной земли. Они отчетливо понимают, что эта территория к ним уже не отойдет никогда. Поэтому они стремятся максимально разрушить, максимальное число людей убить там. Это вторая причина.А третья причина заключается в том, что они не могут эффективно стрелять по войскам. Не могут! У них нет нормальной полноценной разведки тактического уровня, обеспечивающей выдачу целеуказания артиллерийским системам. Эпизодические случаи могут быть в том или ином отдельном месте. Диверсионно-разведывательные группы могут эту цель указать, но это редко.Беспилотники, которые поставляются Западом, постоянно уничтожаются. Вся американская система разведки способна выдавать оперативные данные, то есть это все оперативная разведка – космическая, радио и радиотехническая разведка. Там большое время задержки доведения информации, в условиях необходимости проведения шифровки всего того, что на земле есть, и в связи с другими факторами.Поэтому (реализация – Ред.) этих данных с помощью артиллерии невозможна, там идет время задержки информации, космической разведки. Пока это на наземную станцию будет сброшено, и многое другое. Но там нюансы технические – задержка составляет несколько часов. А радио и радиотехническая разведка вообще дают ошибки, измеряемые на десяти километрах и более. Поэтому по этим данным стрелять нельзя. Нужна тактическая разведка, это беспилотник, диверсионно-тактическая разведывательная группа или еще кто-то.По этим данным ведется огонь. Самолет-разведчик должен пройти, беспилотник. Но ничего у них не получается. Самолетов вообще нет, единичные, их сбивают, беспилотники взлетают – их тоже уничтожают. ДРГ выявляют и уничтожают, по большей части - быстро и оперативно. Единичные случаи успешных ударов в расчет воспринимать нельзя.Мы обеспечили полное огневое превосходство, полное превосходство воздухе и превосходство в информационной среде, потому что мы имеем возможность делать все, что можно - с точки зрения выдачи целеуказания артиллерийским системам. Но, в отличие от противника – мы сильно скованны в районах применения. Мы применять свою артиллерию полноценно по районам жилой застройки не можем. По той простой причине, что это будет сопровождаться огромными жертвами среди мирного населения.Спасая 5-10-15 человек в Донецке, мы можем убить - путем уничтожения орудий, которые стоят в жилой застройке - в пять-десять раз больше жителей Марьинки или Авдеевки. Это одни и те же люди, одни и те же районы… Мы не можем.Мы бьем в тех местах, где они работают вне жилой застройки, а в жилой застройке, если обнаружили, если получается высокоточным оружием – с вертолетов или самолетов уничтожить – их уничтожают. А если не получается, там тоже время запаздывания, где должно быть обнаружение, нужно успеть выйти самолету в район цели – это тоже нюансы, оружие противника выходит из-под удара.Это контрбатарейная борьба, тяжелая вещь. Но у нас, в отличие от них, намного больше возможностей. Но они не скованны моральными нормами, а мы - сильно скованны в возможности применения нашего оружия.

https://ukraina.ru/20220427/1033861719.html

https://ukraina.ru/20220715/1036441353.html

https://ukraina.ru/20220714/1036393621.html

https://ukraina.ru/20220713/1034346264.html

https://ukraina.ru/20220714/1036276164.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, константин сивков, сво, оружие спецоперации