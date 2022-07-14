https://ukraina.ru/20220714/moryaki-1036343515.html

Профсоюз: иностранные судовладельцы не не увольняют моряков из РФ несмотря на санкции

Профсоюз: иностранные судовладельцы не не увольняют моряков из РФ несмотря на санкции - 14.07.2022 Украина.ру

Профсоюз: иностранные судовладельцы не не увольняют моряков из РФ несмотря на санкции

На данный момент ни один иностранный судовладелец не заявил о намерении отказаться от трудоустройства российских моряков, несмотря на санкции. Такое сообщение Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков 14 июля опубликовали РИА Новости

2022-07-14T11:20

2022-07-14T11:20

2022-07-14T11:20

моряки

санкции

новости

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В профсоюзе также сообщили, что на данный момент на судах иностранных владельцев работают не менее шести тысяч дальневосточных моряков.Также в организации отчитались о том, что за первое полугодие 2022-го к ним поступило четыре обращения от экипажей судов и 12 индивидуальных обращений от моряков. В основном они были связаны с несвоевременной заменой судов после окончания сроков контрактов. Причина, пояснили в профсоюзе, в сокращении авиарейсов в Россию из-за границы.

/20220714/dnk-1036337143.html

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моряки, санкции, новости