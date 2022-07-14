Профсоюз: иностранные судовладельцы не не увольняют моряков из РФ несмотря на санкции - 14.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220714/moryaki-1036343515.html
Профсоюз: иностранные судовладельцы не не увольняют моряков из РФ несмотря на санкции
Профсоюз: иностранные судовладельцы не не увольняют моряков из РФ несмотря на санкции - 14.07.2022 Украина.ру
Профсоюз: иностранные судовладельцы не не увольняют моряков из РФ несмотря на санкции
На данный момент ни один иностранный судовладелец не заявил о намерении отказаться от трудоустройства российских моряков, несмотря на санкции. Такое сообщение Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков 14 июля опубликовали РИА Новости
2022-07-14T11:20
2022-07-14T11:20
моряки
санкции
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101964/85/1019648526_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_3d224d93f35fd9a60887d0261d5cb13c.jpg.webp
В профсоюзе также сообщили, что на данный момент на судах иностранных владельцев работают не менее шести тысяч дальневосточных моряков.Также в организации отчитались о том, что за первое полугодие 2022-го к ним поступило четыре обращения от экипажей судов и 12 индивидуальных обращений от моряков. В основном они были связаны с несвоевременной заменой судов после окончания сроков контрактов. Причина, пояснили в профсоюзе, в сокращении авиарейсов в Россию из-за границы.
/20220714/dnk-1036337143.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101964/85/1019648526_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1968771f6b7ac3634f27d8c24e82802.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
моряки, санкции, новости
Профсоюз: иностранные судовладельцы не не увольняют моряков из РФ несмотря на санкции

Шесть тысяч российских моряков сохраняют рабочие места

11:20 14.07.2022
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкКорабли в Кольском заливе
Корабли в Кольском заливе - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Читать в
На данный момент ни один иностранный судовладелец не заявил о намерении отказаться от трудоустройства российских моряков, несмотря на санкции. Такое сообщение Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков 14 июля опубликовали РИА Новости

Российские моряки, работающие на иностранных судах, сохраняют рабочие места на фоне геополитической ситуации и введенных Западом санкций. Проводя переговоры с иностранными судовладельцами, где работает большое количество российских моряков, выясняется, что пока массового отказа от российских моряков нет, рабочие места у них сохраняются. Несмотря на санкции, введенные Западом в отношении граждан РФ, российских компаний и судов, пока ни один иностранный судовладелец официально не заявил о намерении отказаться от трудоустройства моряков из РФ.

В профсоюзе также сообщили, что на данный момент на судах иностранных владельцев работают не менее шести тысяч дальневосточных моряков.
Также в организации отчитались о том, что за первое полугодие 2022-го к ним поступило четыре обращения от экипажей судов и 12 индивидуальных обращений от моряков. В основном они были связаны с несвоевременной заменой судов после окончания сроков контрактов. Причина, пояснили в профсоюзе, в сокращении авиарейсов в Россию из-за границы.
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
09:45
Для идентификации погибших: украинских военных обязали сдать образцы ДНКЗамглавы МВД Украины Игорь Бондаренко объявил, что украинские военные и правоохранители должны сдать образцы ДНК для последующей идентификации в случае смерти. Его слова 14 июля процитировала "Украинская правда"
 
морякиСанкцииНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:36В Германии назвали единственный способ решить конфликт на Украине
11:34Глава МИД Украины нагрубил КНДР из-за признания республик Донбасса
11:32Куда едут российские медики с начала СВО? - спецрепортаж.Видео
11:31"Это вранье": Захарова ответила Блинкену о "насильном удержании" украинцев
11:30Вакарчук попал под обстрел: украинские журналисты выяснили, жив ли он
11:20Профсоюз: иностранные судовладельцы не не увольняют моряков из РФ несмотря на санкции
11:05На освобожденных территориях восстановлена централизованная власть
10:55Неменский: Украинская армия истощена и не сможет атаковать юг
10:52Депутат Рады атаковала назначенного Киевом "главу администрации" Луганской области
10:40Аналитик назвал страны, вставшие в очередь на дефолт
10:39Посольство РФ ответило на обвинения США в насильственном изъятии украинских паспортов
10:36"Не в Приднестровье". Военный эксперт о том, где ВСУ найдут склады с боеприпасами
10:26"Это детский сад". Суздальцев о том, как Россия без войны решит проблему Калининграда
10:18В Венесуэле призвали судить правительство США
09:58Разгневанные футбольные фанаты хотят наказать организаторов выступления "Би-2"
09:52В Херсоне задержан еще один гражданин США
09:45Для идентификации погибших: украинских военных обязали сдать образцы ДНК
09:41Суздальцев рассказал, чем бы закончилась война России с Литвой из-за Калининграда
09:25Киев просит у США ракеты большей дальности — депутат
09:09Ограничения на поставки российского газа не войдут в новый пакет санкций — премьер Чехии
Лента новостейМолния