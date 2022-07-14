https://ukraina.ru/20220714/moryaki-1036343515.html
Профсоюз: иностранные судовладельцы не не увольняют моряков из РФ несмотря на санкции
Профсоюз: иностранные судовладельцы не не увольняют моряков из РФ несмотря на санкции - 14.07.2022 Украина.ру
Профсоюз: иностранные судовладельцы не не увольняют моряков из РФ несмотря на санкции
На данный момент ни один иностранный судовладелец не заявил о намерении отказаться от трудоустройства российских моряков, несмотря на санкции. Такое сообщение Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков 14 июля опубликовали РИА Новости
2022-07-14T11:20
2022-07-14T11:20
2022-07-14T11:20
моряки
санкции
новости
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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В профсоюзе также сообщили, что на данный момент на судах иностранных владельцев работают не менее шести тысяч дальневосточных моряков.Также в организации отчитались о том, что за первое полугодие 2022-го к ним поступило четыре обращения от экипажей судов и 12 индивидуальных обращений от моряков. В основном они были связаны с несвоевременной заменой судов после окончания сроков контрактов. Причина, пояснили в профсоюзе, в сокращении авиарейсов в Россию из-за границы.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
моряки, санкции, новости
Профсоюз: иностранные судовладельцы не не увольняют моряков из РФ несмотря на санкции
Шесть тысяч российских моряков сохраняют рабочие места
На данный момент ни один иностранный судовладелец не заявил о намерении отказаться от трудоустройства российских моряков, несмотря на санкции. Такое сообщение Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков 14 июля опубликовали РИА Новости
Российские моряки, работающие на иностранных судах, сохраняют рабочие места на фоне геополитической ситуации и введенных Западом санкций. Проводя переговоры с иностранными судовладельцами, где работает большое количество российских моряков, выясняется, что пока массового отказа от российских моряков нет, рабочие места у них сохраняются. Несмотря на санкции, введенные Западом в отношении граждан РФ, российских компаний и судов, пока ни один иностранный судовладелец официально не заявил о намерении отказаться от трудоустройства моряков из РФ.
В профсоюзе также сообщили, что на данный момент на судах иностранных владельцев работают не менее шести тысяч дальневосточных моряков.
Также в организации отчитались о том, что за первое полугодие 2022-го к ним поступило четыре обращения от экипажей судов и 12 индивидуальных обращений от моряков. В основном они были связаны с несвоевременной заменой судов после окончания сроков контрактов. Причина, пояснили в профсоюзе, в сокращении авиарейсов в Россию из-за границы.