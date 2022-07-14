https://ukraina.ru/20220714/kakhovka-1036299388.html

Кнутов: по Каховке стреляли под непосредственным руководством американских советников

Кнутов: по Каховке стреляли под непосредственным руководством американских советников - 14.07.2022 Украина.ру

Кнутов: по Каховке стреляли под непосредственным руководством американских советников

В ночь на вторник, 12 июля, СБУ ударили по Каховке из реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате чего погибли и пострадали мирные жители. Руководили этой акцией устрашения американские советники, считает военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-07-14T05:15

2022-07-14T05:15

2022-07-14T05:15

эксперт

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Он пояснил, что, скорее всего, атаковавшие использовали тактику двойного удара, когда сначала летит "Смерч", по нему работают ПВО, а следом пускают HIMARS. Последние беспрепятственно достигают цели, потому что перехватывающая система пока занята.В ночь на вторник, 12 июля, СБУ ударили по Каховке из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По официальным данным, в результате погибло по меньшей мере 6 человек и около 60-ти пострадали.Полностью прочитать интервью с Юрием Кнутовым можно здесь.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт