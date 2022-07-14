Кнутов: по Каховке стреляли под непосредственным руководством американских советников - 14.07.2022 Украина.ру
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Кнутов: по Каховке стреляли под непосредственным руководством американских советников
Кнутов: по Каховке стреляли под непосредственным руководством американских советников - 14.07.2022 Украина.ру
Кнутов: по Каховке стреляли под непосредственным руководством американских советников
В ночь на вторник, 12 июля, СБУ ударили по Каховке из реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате чего погибли и пострадали мирные жители. Руководили этой акцией устрашения американские советники, считает военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-14T05:15
2022-07-14T05:15
эксперт
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Он пояснил, что, скорее всего, атаковавшие использовали тактику двойного удара, когда сначала летит "Смерч", по нему работают ПВО, а следом пускают HIMARS. Последние беспрепятственно достигают цели, потому что перехватывающая система пока занята.В ночь на вторник, 12 июля, СБУ ударили по Каховке из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По официальным данным, в результате погибло по меньшей мере 6 человек и около 60-ти пострадали.Полностью прочитать интервью с Юрием Кнутовым можно здесь.
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эксперт
Кнутов: по Каховке стреляли под непосредственным руководством американских советников

Американские консультанты помогли ВСУ расстреливать мирное население

05:15 14.07.2022
 
© Public domainHIMARS
HIMARS
© Public domain
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В ночь на вторник, 12 июля, СБУ ударили по Каховке из реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате чего погибли и пострадали мирные жители. Руководили этой акцией устрашения американские советники, считает военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Это был HIMARS. Там, скорее всего, есть советник американский, может даже два, которые помогают в управлении этим оружием. Стреляли по наведению со спутника, с системой GPS, ракета в цель попала с высокой точностью. У нее мощная боевая часть, отсюда большие разрушения и ущерб.

Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск
Он пояснил, что, скорее всего, атаковавшие использовали тактику двойного удара, когда сначала летит "Смерч", по нему работают ПВО, а следом пускают HIMARS. Последние беспрепятственно достигают цели, потому что перехватывающая система пока занята.
В ночь на вторник, 12 июля, СБУ ударили по Каховке из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По официальным данным, в результате погибло по меньшей мере 6 человек и около 60-ти пострадали.
Полностью прочитать интервью с Юрием Кнутовым можно здесь.
 
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