Для идентификации погибших: украинских военных обязали сдать образцы ДНК - 14.07.2022 Украина.ру
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Для идентификации погибших: украинских военных обязали сдать образцы ДНК
Для идентификации погибших: украинских военных обязали сдать образцы ДНК - 14.07.2022 Украина.ру
Для идентификации погибших: украинских военных обязали сдать образцы ДНК
Замглавы МВД Украины Игорь Бондаренко объявил, что украинские военные и правоохранители должны сдать образцы ДНК для последующей идентификации в случае смерти. Его слова 14 июля процитировала "Украинская правда"
2022-07-14T09:45
2022-07-14T09:45
военные
днк
новости
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Ранее информация о том, что погибших на Украине будут идентифицировать с помощью ДНК сообщала "Страна.ua". Издание утверждало, что держателем Электронного реестра геномной информации человека станет министерство внутренних дел.Сообщается также, что сдавать образцы генетического материала могут не только военные и полицейские, но и гражданские, а также иностранцы в добровольном порядке.Данные о точном числе погибших украинских военных разнятся. Владимир Зеленский заявлял, что ежедневно в ходе российской спецоперации гибнет порядка 500 украинских военных и пообещал довести численность своей армии до миллиона человек.Между тем, еще в апреле этого года Министерство обороны РФ сообщало о том, что погибших украинских военных по меньшей мере 23 тысячи.
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военные, днк, новости
Для идентификации погибших: украинских военных обязали сдать образцы ДНК

В украинском МВД решили облегчить работу по установлению личности погибших

09:45 14.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Замглавы МВД Украины Игорь Бондаренко объявил, что украинские военные и правоохранители должны сдать образцы ДНК для последующей идентификации в случае смерти. Его слова 14 июля процитировала "Украинская правда"

Учитывая потери, которые мы сегодня имеем, необходимо идентифицировать всех наших погибших... Это касается и военных, и также гражданских людей, которые попадут под обстрелы

Игорь Бондаренко
Замглавы МВД Украины
Ранее информация о том, что погибших на Украине будут идентифицировать с помощью ДНК сообщала "Страна.ua". Издание утверждало, что держателем Электронного реестра геномной информации человека станет министерство внутренних дел.
Сообщается также, что сдавать образцы генетического материала могут не только военные и полицейские, но и гражданские, а также иностранцы в добровольном порядке.
Данные о точном числе погибших украинских военных разнятся. Владимир Зеленский заявлял, что ежедневно в ходе российской спецоперации гибнет порядка 500 украинских военных и пообещал довести численность своей армии до миллиона человек.
Между тем, еще в апреле этого года Министерство обороны РФ сообщало о том, что погибших украинских военных по меньшей мере 23 тысячи.
 
военныеДНКНовости
 
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