https://ukraina.ru/20220714/dnk-1036337143.html

Для идентификации погибших: украинских военных обязали сдать образцы ДНК

Для идентификации погибших: украинских военных обязали сдать образцы ДНК - 14.07.2022 Украина.ру

Для идентификации погибших: украинских военных обязали сдать образцы ДНК

Замглавы МВД Украины Игорь Бондаренко объявил, что украинские военные и правоохранители должны сдать образцы ДНК для последующей идентификации в случае смерти. Его слова 14 июля процитировала "Украинская правда"

2022-07-14T09:45

2022-07-14T09:45

2022-07-14T09:45

военные

днк

новости

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Ранее информация о том, что погибших на Украине будут идентифицировать с помощью ДНК сообщала "Страна.ua". Издание утверждало, что держателем Электронного реестра геномной информации человека станет министерство внутренних дел.Сообщается также, что сдавать образцы генетического материала могут не только военные и полицейские, но и гражданские, а также иностранцы в добровольном порядке.Данные о точном числе погибших украинских военных разнятся. Владимир Зеленский заявлял, что ежедневно в ходе российской спецоперации гибнет порядка 500 украинских военных и пообещал довести численность своей армии до миллиона человек.Между тем, еще в апреле этого года Министерство обороны РФ сообщало о том, что погибших украинских военных по меньшей мере 23 тысячи.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

военные, днк, новости