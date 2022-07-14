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Для идентификации погибших: украинских военных обязали сдать образцы ДНК
Для идентификации погибших: украинских военных обязали сдать образцы ДНК - 14.07.2022 Украина.ру
Для идентификации погибших: украинских военных обязали сдать образцы ДНК
Замглавы МВД Украины Игорь Бондаренко объявил, что украинские военные и правоохранители должны сдать образцы ДНК для последующей идентификации в случае смерти. Его слова 14 июля процитировала "Украинская правда"
2022-07-14T09:45
2022-07-14T09:45
2022-07-14T09:45
военные
днк
новости
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Ранее информация о том, что погибших на Украине будут идентифицировать с помощью ДНК сообщала "Страна.ua". Издание утверждало, что держателем Электронного реестра геномной информации человека станет министерство внутренних дел.Сообщается также, что сдавать образцы генетического материала могут не только военные и полицейские, но и гражданские, а также иностранцы в добровольном порядке.Данные о точном числе погибших украинских военных разнятся. Владимир Зеленский заявлял, что ежедневно в ходе российской спецоперации гибнет порядка 500 украинских военных и пообещал довести численность своей армии до миллиона человек.Между тем, еще в апреле этого года Министерство обороны РФ сообщало о том, что погибших украинских военных по меньшей мере 23 тысячи.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
военные, днк, новости
Для идентификации погибших: украинских военных обязали сдать образцы ДНК
В украинском МВД решили облегчить работу по установлению личности погибших
Замглавы МВД Украины Игорь Бондаренко объявил, что украинские военные и правоохранители должны сдать образцы ДНК для последующей идентификации в случае смерти. Его слова 14 июля процитировала "Украинская правда"
Учитывая потери, которые мы сегодня имеем, необходимо идентифицировать всех наших погибших... Это касается и военных, и также гражданских людей, которые попадут под обстрелы
Игорь Бондаренко
Замглавы МВД Украины
Ранее информация о том, что погибших на Украине будут идентифицировать с помощью ДНК сообщала "Страна.ua". Издание утверждало, что держателем Электронного реестра геномной информации человека станет министерство внутренних дел.
Сообщается также, что сдавать образцы генетического материала могут не только военные и полицейские, но и гражданские, а также иностранцы в добровольном порядке.
Данные о точном числе погибших украинских военных разнятся. Владимир Зеленский заявлял, что ежедневно в ходе российской спецоперации гибнет порядка 500 украинских военных и пообещал довести численность своей армии до миллиона человек.
Между тем, еще в апреле этого года Министерство обороны РФ сообщало о том, что погибших украинских военных по меньшей мере 23 тысячи.