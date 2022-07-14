https://ukraina.ru/20220714/1036440423.html

Беспокойство об оружии, удары по центрам городов. Итоги 14 июля на Украине

Беспокойство об оружии, удары по центрам городов. Итоги 14 июля на Украине - 14.07.2022 Украина.ру

Беспокойство об оружии, удары по центрам городов. Итоги 14 июля на Украине

Запад всё громче заявляет об обеспокоенности судьбой поставляемого на Украину оружия. ВСУ нанесли удар по Донецку, Изюму и Макеевке. ВС РФ ударили по Дому... Украина.ру, 14.07.2022

2022-07-14T19:43

2022-07-14T19:43

2022-07-14T19:43

спецоперация

хроники

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Запад всё громче заявляет об обеспокоенности судьбой поставляемого на Украину оружия. ВСУ нанесли удар по Донецку, Изюму и Макеевке. ВС РФ ударили по Дому офицеров в ВинницеО том, что целью удара в Виннице стал Дом офицеров сообщила главред МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян."Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков". И фото прислали. Публикую как прислано", - отметила она в своём Telegram-канале.Ранее на Украине сообщили о российском ударе по Виннице, в результате которого погибла в том числе и четырёхлетняя девочка с мамой.Примечательно, что винничане уже призвали власти прекратить размещать военных в центре города."У меня есть несколько вопросов! Почему Нацполиция, ГСЧС, Общественное, Воздушные силы, Прокуратура и все другие официальные источники информации пишут и показывают прилёты по Юбилейному и Медицинскому центру, но не пишут, что в Доме офицеров снесён второй этаж? Почему не пишут, что первый прилёт был в Дом офицеров, а следующий "добивочный" попал на парковку рядом с Юбилейным и медицинским центром? И напослёдок, какого х** (зачем — Ред.) размещать военные центры комплектования, передержки, дислокации, учебы в центре города, где живут и ходят многие гражданские люди?!" - написал в соцсетях винницкий журналист Александр Столяров.Позже ВСУ нанесли артиллерийский удар по Донецку. Видео последствий удара опубликовал медиаэксперт Анатолий Шарий."Бедная девочка. Сволочки. Нет у неё считай что ноги. Девочка, держись, солнышко!" - говорит снимающий видео человек.Он запечатлел кричащую в машине "Скорой помощи" женщину.Позже Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о количестве жертв от украинского удара."В результате обстрела ВФУ в Ворошиловском районе Донецка погибли два человека и еще трое получили ранения", — сказано в сообщении.Украинский снаряд попал на автостанцию "Центр", осколками посечены автомобили и близлежащие здания. Сообщается об еще одном попадании в центральный универмаг, который расположен недалеко от автостанции.По данным СЦКК, украинские военные открыли огонь в 15:05, выпустив по столице ДНР пять снарядов калибром 155 мм."Погибли девушка, которая ехала с работы домой, и водитель маршрутки. По предварительным сведениям, трое раненых. Руководитель Представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов доложил, что удар был произведен 155-мм гаубицей М777 со стороны Курахово. Никаких военных объектов рядом нет, это очередной целенаправленный обстрел мирных жителей республики", - заявил глава ДНР Денис Пушилин.Донецкий журналист Игорь Гомольский сравнил удар по Донецку с ударом по Виннице. Он отметил, что в отличие от Винницы, в Донецке в месте удара не были размещены военные."Это АС "Центр". Рядом Парк Щербакова, ДонМак, ТРЦ "Золотое Кольцо". Это очень оживлённый район, где что-то военное даже спрятать негде", - заявил Гомольский.Он также подчеркнул, что необходимость ракетных ударов по украинским военным объектам вызвала непрекращающимися 8 лет обстрелами ВСУ мирных городов Донбасса.Также стало известно об ударе ВСУ по школе в Макеевке."Украинские боевики атаковали школу № 46 по улице Табашевского в Кировском районе с применением РСЗО "Ураган", — сообщил штаб территориальной обороны ДНР.По информации штаба, в результате атаки здание получило значительные повреждения.Кроме того, ВСУ нанесли удар по центру Изюма. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе военно-гражданской администрации Харьковской области, в результате обстрела украинскими войсками погибли два человека."Среди мирного населения в Изюме: 15 раненых, двое погибших", — заявили в ВГА.Ранее в четверг Харьковская ВГА также сообщала об атаке на центр города, власти зафиксировали "не менее десяти прилетов". Отмечалось, что ВСУ наносили удары по местам большого скопления людей.Озабоченность ЗападаУдар по Донецку был нанесён из американской гаубицы М777. Однако в США всё чаще выражают обеспокоенность по поводу судьбы поставленного Украине оружия.Соответствующее заявление сделал координатор совета по нацбезопасности при президенте США Джон Кирби."Мы, очевидно, разделяем обеспокоенность, высказанную членами Конгресса, ведь важно убедиться, что существует надлежащая ответственность за материалы, которые получает Украина. Но мы должны помнить: как только оборудование оказывается в руках украинских вооруженных сил - это собственность Украины", - заявил Кирби в одному из СМИ.Так он прокомментировал заявление конгрессвумен Виктории Спартц по поводу этой проблемы."Они (украинцы - Ред.) также нам говорили, что разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора, и готовы работать с нами над этим", - добавил Кирби.В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 14 июля предложил создать специальную следственную комиссию в Верховной Раде и одновременно обвинил западные СМИ, также публиковавшие материалы о торговле западным оружием на Украине, в использовании "пророссийских нарративов"."Всё полученное западное оружие находится на учёте и отправляется на фронт. Всё четко контролируется, и теперь этот процесс станет ещё более открытым", — заявил Ермак.В том, что западное оружие находится под контролем заявил и главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. У себя в Telegram-канале он рассказал о разговоре с главой объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли."Мы обговорили темпы и объёмы поставок международной технической помощи. Я подчеркнул, что украинская сторона чётко осознаёт ответственность за каждую единицу вооружению и не допустить его попадания в руки террористов", - заявил Залужный.Между тем, даркнет свидетельствует, что слова Залужного и Ермака расходятся с истинным положением дел. Так, российский журналист Александр Коц у себя в Telegram-канале опубликовал очередные доказательства торговли украинцами поставленным Западом оружием. Информацию Коцу прислал один из его подписчиков."Я вам когда-то скидывал инфу про продажу "Джавелинов" в торе. Наша история продолжилась! 6 дней назад там появился первый отзыв на польском, где продавца благодарят за продажу! Но самое смешное, продавец добавил описание, в котором подробно описал, как доставляют и куда доставляют "Джавелины" – оказывается по всей Европе за 14 дней (сначала до границы с Польшей) без проблем в бочках из-под моторного масла. Сначала нужно внести депозит 4 тысячи. У него осталось всего 18 штук… Всего. Это ж сколько он продал?!" - сообщил журналисту подписчик.В подтверждение своей истории он выслал скриншоты. По его словам, поставляется оружие в Европу в бочках из-под моторного масла."Я с ним (продавцом — Ред.) списался в Telegram. Притворился бизнесменом-перекупом из Франции, на что он мне скинул фотку и уверил что они профессионалы! А в конце написал, что они даже гарантию дают, заменят бесплатно, если неработающий придёт!" - отметил подписчик.На фото изображены не только ПТРК "Джавелин", но и бочки французской нефтегазовой компании Total, являющейся четвёртой в мире по добыче нефти.Также на скриншотах продавец утверждал, что легко распознаёт, когда с ним общаются правоохранители.Таким образом, украинские торговцы оружием уже закладывают основу для будущих проблем в Европе и мире.

https://ukraina.ru/20220714/1036430225.html

https://ukraina.ru/20220714/1036388955.html

https://ukraina.ru/20220714/1036323492.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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