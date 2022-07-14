https://ukraina.ru/20220714/1036436207.html
"Это они говорят". Военный эксперт о том, как Россия устроила ВСУ ад в Донбассе
"Это они говорят". Военный эксперт о том, как Россия устроила ВСУ ад в Донбассе - 14.07.2022 Украина.ру
"Это они говорят". Военный эксперт о том, как Россия устроила ВСУ ад в Донбассе
В британском издании The Independent было опубликовано интервью одного из бойцов ВСУ, который действовал в районе Лисичанска, где сейчас образуется много котлов. Он сейчас называет этот восточный фронт "Адом на Земле". Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-14T17:30
2022-07-14T17:30
2022-07-14T17:30
всу
россия
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Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск перешел в оперативное окружение союзных сил. По его словам, это не котел, но все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций. Также сообщалось о начале городских боев в Соледаре.Это не преувеличение, потому что у этого человека за два-три дня погибло 150 человек из его батальонной группы, а в среднем батальон насчитывает до 400 человек."Мы ведем настолько плотный огонь, что невозможно проводить эвакуацию днем. Нельзя поднять головы. Нет подвоза боеприпасов. Это говорит не какой-то там перебежчик. Это говорит действующий военнослужащий, причем не нам, а западным СМИ", - указал Артамонов.Понятно, почему главком ВСУ Залужный хочет отводить войска из Северска и других населенных пунктов. Ему как грамотному военачальнику больше ничего не остается. Он хочет сохранить свою армию, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, россия
"Это они говорят". Военный эксперт о том, как Россия устроила ВСУ ад в Донбассе
Сами выжившие представители ВСУ называют происходящее в Донбассе "адом на земле"
В британском издании The Independent было опубликовано интервью одного из бойцов ВСУ, который действовал в районе Лисичанска, где сейчас образуется много котлов. Он сейчас называет этот восточный фронт "Адом на Земле". Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск перешел в оперативное окружение союзных сил. По его словам, это не котел, но все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций. Также сообщалось о начале городских боев в Соледаре.
Это не преувеличение, потому что у этого человека за два-три дня погибло 150 человек из его батальонной группы, а в среднем батальон насчитывает до 400 человек.
"Мы ведем настолько плотный огонь, что невозможно проводить эвакуацию днем. Нельзя поднять головы. Нет подвоза боеприпасов. Это говорит не какой-то там перебежчик. Это говорит действующий военнослужащий, причем не нам, а западным СМИ", - указал Артамонов.
Понятно, почему главком ВСУ Залужный хочет отводить войска из Северска и других населенных пунктов. Ему как грамотному военачальнику больше ничего не остается. Он хочет сохранить свою армию, заключил собеседник издания.