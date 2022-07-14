Что будет с Зеленским, зерном и Украиной: Азаров дал расклад. Видео - 14.07.2022 Украина.ру
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Что будет с Зеленским, зерном и Украиной: Азаров дал расклад. Видео
Что будет с Зеленским, зерном и Украиной: Азаров дал расклад. Видео - 14.07.2022 Украина.ру
Что будет с Зеленским, зерном и Украиной: Азаров дал расклад. Видео
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о ситуации с зерном, а также о том, есть ли у Украины возможность хоть что-то экспортировать,... Украина.ру, 14.07.2022
2022-07-14T16:52
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видео
азаров
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о ситуации с зерном, а также о том, есть ли у Украины возможность хоть что-то экспортировать, проанализировал военную помощь Украине со стороны США и выгоду для ВПК:00:54 - Договорённости по вывозу зерна: осталось ли что-нибудь для вывоза с Украины? Что будет с новым украинским урожаем?5:30 - Вопрос зерна - лишь повод для задержки разгрома ВСУ? Что вообще Украина сейчас может экспортировать?09:44 - Сколько ещё денег готовы выделить США для военной помощи Украине? Насколько выгодны эти вложения? 1:58 - Будет ли Украина платить за Ленд-лиз?14:20 - Отказ Рината Ахметова от своих СМИ: в чём настоящая причина?Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились 13 июля. По итогам переговоров, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле. На следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".
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Что будет с Зеленским, зерном и Украиной: Азаров дал расклад. Видео

16:52 14.07.2022
 
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о ситуации с зерном, а также о том, есть ли у Украины возможность хоть что-то экспортировать, проанализировал военную помощь Украине со стороны США и выгоду для ВПК:
00:54 - Договорённости по вывозу зерна: осталось ли что-нибудь для вывоза с Украины? Что будет с новым украинским урожаем?
5:30 - Вопрос зерна - лишь повод для задержки разгрома ВСУ? Что вообще Украина сейчас может экспортировать?
09:44 - Сколько ещё денег готовы выделить США для военной помощи Украине? Насколько выгодны эти вложения?
1:58 - Будет ли Украина платить за Ленд-лиз?
14:20 - Отказ Рината Ахметова от своих СМИ: в чём настоящая причина?
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились 13 июля. По итогам переговоров, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле. На следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".
 
ВидеоАзаров
 
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