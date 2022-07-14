https://ukraina.ru/20220714/1036432010.html

Северск наш? Военный эксперт о том, как Россия буквально стирает ВСУ с лица земли

Северск наш? Военный эксперт о том, как Россия буквально стирает ВСУ с лица земли - 14.07.2022 Украина.ру

Северск наш? Военный эксперт о том, как Россия буквально стирает ВСУ с лица земли

Российские войска в Донбассе применяют тактику, схожую с той, которую разработал адмирал Макаров, погибший в ходе русско-японской войны в 1904-1905 годах. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

2022-07-14T17:00

2022-07-14T17:00

2022-07-14T17:00

всу

россия

северск

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск перешел в оперативное окружение союзных сил. По его словам, это не котел, но все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций. Также сообщалось о начале городских боев в Соледаре.Эксперт напомнил, что адмирал Макаров предлагал охватывать головную часть колонны японских судов, топить флагманский корабль, а дальше последовательно уничтожать всю группировку. И наши сухопутные войска сейчас явно используют что-то из этих столетних планов."У нас нет единой линии фронта, вытянутой на тысячи километров (потому что относительно небольшие силы задействованы в спецоперации), но у нас есть подвижные группы. И каждый раз мы занимаемся одним и тем же: к нам как вода притекают силы, мы охватываем голову обороны противника, уничтожаем ее, потом протекаем вроде бы мимо, охватываем это кольцо, стираем врага с карты и движемся дальше к тем или иным уступам. Мы не можем проводить поршневое выдавливание по всему фронту в духе сталинских времен, но эта тактика не менее эффективна", - пояснил Артамонов.Северск будет оставлен украинскими войсками, тем более, что главком ВСУ Залужный уже попросил разрешение сделать это, потому что иначе он потеряет еще одну группировку, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, россия, северск