https://ukraina.ru/20220714/1036432010.html
Северск наш? Военный эксперт о том, как Россия буквально стирает ВСУ с лица земли
Северск наш? Военный эксперт о том, как Россия буквально стирает ВСУ с лица земли - 14.07.2022 Украина.ру
Северск наш? Военный эксперт о том, как Россия буквально стирает ВСУ с лица земли
Российские войска в Донбассе применяют тактику, схожую с той, которую разработал адмирал Макаров, погибший в ходе русско-японской войны в 1904-1905 годах. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-14T17:00
2022-07-14T17:00
2022-07-14T17:00
всу
россия
северск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/31/1034323168_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_f4bdc58700e8fe6bef9833f16eb1bfae.jpg.webp
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск перешел в оперативное окружение союзных сил. По его словам, это не котел, но все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций. Также сообщалось о начале городских боев в Соледаре.Эксперт напомнил, что адмирал Макаров предлагал охватывать головную часть колонны японских судов, топить флагманский корабль, а дальше последовательно уничтожать всю группировку. И наши сухопутные войска сейчас явно используют что-то из этих столетних планов."У нас нет единой линии фронта, вытянутой на тысячи километров (потому что относительно небольшие силы задействованы в спецоперации), но у нас есть подвижные группы. И каждый раз мы занимаемся одним и тем же: к нам как вода притекают силы, мы охватываем голову обороны противника, уничтожаем ее, потом протекаем вроде бы мимо, охватываем это кольцо, стираем врага с карты и движемся дальше к тем или иным уступам. Мы не можем проводить поршневое выдавливание по всему фронту в духе сталинских времен, но эта тактика не менее эффективна", - пояснил Артамонов.Северск будет оставлен украинскими войсками, тем более, что главком ВСУ Залужный уже попросил разрешение сделать это, потому что иначе он потеряет еще одну группировку, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/31/1034323168_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_f666604a9a72c27a9add552830f548c1.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, россия, северск
Северск наш? Военный эксперт о том, как Россия буквально стирает ВСУ с лица земли
Северск будет оставлен украинскими войсками
Российские войска в Донбассе применяют тактику, схожую с той, которую разработал адмирал Макаров, погибший в ходе русско-японской войны в 1904-1905 годах. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск перешел в оперативное окружение союзных сил. По его словам, это не котел, но все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций. Также сообщалось о начале городских боев в Соледаре.
Эксперт напомнил, что адмирал Макаров предлагал охватывать головную часть колонны японских судов, топить флагманский корабль, а дальше последовательно уничтожать всю группировку. И наши сухопутные войска сейчас явно используют что-то из этих столетних планов.
"У нас нет единой линии фронта, вытянутой на тысячи километров (потому что относительно небольшие силы задействованы в спецоперации), но у нас есть подвижные группы. И каждый раз мы занимаемся одним и тем же: к нам как вода притекают силы, мы охватываем голову обороны противника, уничтожаем ее, потом протекаем вроде бы мимо, охватываем это кольцо, стираем врага с карты и движемся дальше к тем или иным уступам. Мы не можем проводить поршневое выдавливание по всему фронту в духе сталинских времен, но эта тактика не менее эффективна", - пояснил Артамонов.
Северск будет оставлен украинскими войсками, тем более, что главком ВСУ Залужный уже попросил разрешение сделать это, потому что иначе он потеряет еще одну группировку, заключил собеседник издания.