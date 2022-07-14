Северск наш? Военный эксперт о том, как Россия буквально стирает ВСУ с лица земли - 14.07.2022 Украина.ру
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Северск наш? Военный эксперт о том, как Россия буквально стирает ВСУ с лица земли
Северск наш? Военный эксперт о том, как Россия буквально стирает ВСУ с лица земли - 14.07.2022 Украина.ру
Северск наш? Военный эксперт о том, как Россия буквально стирает ВСУ с лица земли
Российские войска в Донбассе применяют тактику, схожую с той, которую разработал адмирал Макаров, погибший в ходе русско-японской войны в 1904-1905 годах. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-14T17:00
2022-07-14T17:00
всу
россия
северск
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Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск перешел в оперативное окружение союзных сил. По его словам, это не котел, но все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций. Также сообщалось о начале городских боев в Соледаре.Эксперт напомнил, что адмирал Макаров предлагал охватывать головную часть колонны японских судов, топить флагманский корабль, а дальше последовательно уничтожать всю группировку. И наши сухопутные войска сейчас явно используют что-то из этих столетних планов."У нас нет единой линии фронта, вытянутой на тысячи километров (потому что относительно небольшие силы задействованы в спецоперации), но у нас есть подвижные группы. И каждый раз мы занимаемся одним и тем же: к нам как вода притекают силы, мы охватываем голову обороны противника, уничтожаем ее, потом протекаем вроде бы мимо, охватываем это кольцо, стираем врага с карты и движемся дальше к тем или иным уступам. Мы не можем проводить поршневое выдавливание по всему фронту в духе сталинских времен, но эта тактика не менее эффективна", - пояснил Артамонов.Северск будет оставлен украинскими войсками, тем более, что главком ВСУ Залужный уже попросил разрешение сделать это, потому что иначе он потеряет еще одну группировку, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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всу, россия, северск
Северск наш? Военный эксперт о том, как Россия буквально стирает ВСУ с лица земли

Северск будет оставлен украинскими войсками

17:00 14.07.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденный Лисичанск
Освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Российские войска в Донбассе применяют тактику, схожую с той, которую разработал адмирал Макаров, погибший в ходе русско-японской войны в 1904-1905 годах. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск перешел в оперативное окружение союзных сил. По его словам, это не котел, но все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций. Также сообщалось о начале городских боев в Соледаре.
Эксперт напомнил, что адмирал Макаров предлагал охватывать головную часть колонны японских судов, топить флагманский корабль, а дальше последовательно уничтожать всю группировку. И наши сухопутные войска сейчас явно используют что-то из этих столетних планов.
"У нас нет единой линии фронта, вытянутой на тысячи километров (потому что относительно небольшие силы задействованы в спецоперации), но у нас есть подвижные группы. И каждый раз мы занимаемся одним и тем же: к нам как вода притекают силы, мы охватываем голову обороны противника, уничтожаем ее, потом протекаем вроде бы мимо, охватываем это кольцо, стираем врага с карты и движемся дальше к тем или иным уступам. Мы не можем проводить поршневое выдавливание по всему фронту в духе сталинских времен, но эта тактика не менее эффективна", - пояснил Артамонов.
Северск будет оставлен украинскими войсками, тем более, что главком ВСУ Залужный уже попросил разрешение сделать это, потому что иначе он потеряет еще одну группировку, заключил собеседник издания.
 
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