https://ukraina.ru/20220714/1036431827.html
Украина обстреляла центральный район Донецка - двое погибли, трое ранены
Украина обстреляла центральный район Донецка - двое погибли, трое ранены - 14.07.2022 Украина.ру
Украина обстреляла центральный район Донецка - двое погибли, трое ранены
Украинские националисты днем 14 июля обстреляли автовокзал в центральном районе Донецка. Один из снарядов попал в маршрутку, погибли два человека, еще трое получили ранения
2022-07-14T16:57
2022-07-14T16:57
2022-07-14T16:57
обстрел
донецк
мирные жители
погибшие
ранения
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ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. Пять снарядов калибром 155 миллиметров попали по людям, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).Информацию о двоих погибших и трех пострадавших подтвердил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ukraina.ru/20220713/postavki-1036312443.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
обстрел, донецк, мирные жители, погибшие, ранения
Украина обстреляла центральный район Донецка - двое погибли, трое ранены
Украинские националисты днем 14 июля обстреляли автовокзал в центральном районе Донецка. Один из снарядов попал в маршрутку, погибли два человека, еще трое получили ранения
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. Пять снарядов калибром 155 миллиметров попали по людям, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
Информацию о двоих погибших и трех пострадавших подтвердил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.
Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.