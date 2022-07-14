https://ukraina.ru/20220714/1036431827.html

Украина обстреляла центральный район Донецка - двое погибли, трое ранены

Украина обстреляла центральный район Донецка - двое погибли, трое ранены - 14.07.2022 Украина.ру

Украина обстреляла центральный район Донецка - двое погибли, трое ранены

Украинские националисты днем 14 июля обстреляли автовокзал в центральном районе Донецка. Один из снарядов попал в маршрутку, погибли два человека, еще трое получили ранения

2022-07-14T16:57

2022-07-14T16:57

2022-07-14T16:57

обстрел

донецк

мирные жители

погибшие

ранения

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ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. Пять снарядов калибром 155 миллиметров попали по людям, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).Информацию о двоих погибших и трех пострадавших подтвердил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ukraina.ru/20220713/postavki-1036312443.html

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обстрел, донецк, мирные жители, погибшие, ранения