Украина обстреляла центральный район Донецка - двое погибли, трое ранены - 14.07.2022 Украина.ру
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Украина обстреляла центральный район Донецка - двое погибли, трое ранены
Украина обстреляла центральный район Донецка - двое погибли, трое ранены - 14.07.2022 Украина.ру
Украина обстреляла центральный район Донецка - двое погибли, трое ранены
Украинские националисты днем 14 июля обстреляли автовокзал в центральном районе Донецка. Один из снарядов попал в маршрутку, погибли два человека, еще трое получили ранения
2022-07-14T16:57
2022-07-14T16:57
обстрел
донецк
мирные жители
погибшие
ранения
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ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. Пять снарядов калибром 155 миллиметров попали по людям, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).Информацию о двоих погибших и трех пострадавших подтвердил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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обстрел, донецк, мирные жители, погибшие, ранения

Украина обстреляла центральный район Донецка - двое погибли, трое ранены

16:57 14.07.2022
 
© Украина.ру / Фёдор ГромовДонецк обстрел
Донецк обстрел - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Украина.ру / Фёдор Громов
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Украинские националисты днем 14 июля обстреляли автовокзал в центральном районе Донецка. Один из снарядов попал в маршрутку, погибли два человека, еще трое получили ранения
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. Пять снарядов калибром 155 миллиметров попали по людям, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
Информацию о двоих погибших и трех пострадавших подтвердил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.
Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
- РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 17:53
Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооруженияЗапад обещает Украине новое – современное – вооружение. Что именно приедет и каким способом, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
 
обстрелДонецкмирные жителипогибшиеранения
 
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